    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đình Bắc, Adou Minh, Quang Vinh tạm biệt đội tuyển Việt Nam tại Indonesia: Tất bật sang Singapore đấu Shopee Cup

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Chiều 6.10, đội tuyển Việt Nam rời Indonesia, khép lại hành trình ở FIFA ASEAN Cup 2026. Nhóm cầu thủ của CLB Công an Hà Nội ra sân bay sớm nhất.

    Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước sẽ khởi hành lúc 14 giờ. Vì thế, vào buổi sáng, toàn đội đã phải làm thủ tục rời khách sạn rồi ra sân bay. 

    Không phải toàn bộ đội tuyển Việt Nam cùng trở về nước sau khi khép lại FIFA ASEAN Cup 2026. 5 cầu thủ của CLB Công an Hà Nội (Thành Long, Đình Bắc, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô) cũng lên đường sang Singapore, hội quân cùng CLB cho trận đấu với Lion City Sailors vào ngày 8.10. Đây là nhóm cầu thủ ra sân bay sớm nhất. 

    4 cầu thủ của CLB Công an TP.HCM (Lê Giang Patrik, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Nhật Minh) sẽ di chuyển thẳng sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận gặp Ratchaburi ở Shopee Cup ngày 7.10. 

    Đội tuyển Việt Nam 'chia hành lý', các cầu thủ lại tất bật phục vụ CLB - Ảnh 1.

    Thành Long và các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội phải cày ải trên nhiều đấu trường

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam 'chia hành lý', các cầu thủ lại tất bật phục vụ CLB - Ảnh 2.

    Các cầu thủ tất tả làm thủ tục

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam 'chia hành lý', các cầu thủ lại tất bật phục vụ CLB - Ảnh 3.

    Các cầu thủ làm thủ tục tại sân bay

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam 'chia hành lý', các cầu thủ lại tất bật phục vụ CLB - Ảnh 4.

    Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trải qua hành trình vất vả, kéo dài từ ASEAN Cup 2026 đến FIFA ASEAN Cup 2026

    ẢNH: NGỌC LINH

    Trường hợp đáng chú ý nhất là Bùi Hoàng Việt Anh. Dù cũng thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, trung vệ này lại được phép trở về Việt Nam thay vì theo đội sang Singapore, do đã gặp chấn thương từ trước trận gặp Malaysia. Trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ, HLV Kim Sang-sik vẫn buộc phải sử dụng Việt Anh trong những trận đấu còn lại của giải, và giờ đây anh cần thời gian để hồi phục.

    Đa số cầu thủ còn lại cũng chỉ có 1, 2 ngày nghỉ khi V-League sẽ trở lại trong vài ngày tới. Riêng thủ môn Nguyễn Văn Việt sẽ hội quân với Thể Công Viettel sớm hơn khi đội bóng này sẽ thi đấu với CLB Hà Tĩnh vào ngày 8.10.

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Lê Giang Patrik và Đình Bắc không về Việt Nam cùng đội tuyển, Việt Anh được miễn đấu Shopee Cup vì quá tải

    Lê Giang Patrik và Đình Bắc không về Việt Nam cùng đội tuyển, Việt Anh được miễn đấu Shopee Cup vì quá tải

    Kết thúc hành trình chưa thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại CLB để thi đấu các giải trong nước và quốc tế.

    Bảng xếp hạng U.17 nữ Việt Nam mới nhất: Thắng Palestine 6-0 vẫn tốp 2, Quần đảo Bắc Mariana… thua 0-18

    HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia hạnh phúc khi lần đầu thắng đội tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm'

    Khám phá thêm chủ đề

    đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup 2026 Kim Sang-sik CLB Công An TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận