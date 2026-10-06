Đình Bắc, Adou Minh, Quang Vinh tạm biệt đội tuyển Việt Nam tại Indonesia: Tất bật sang Singapore đấu Shopee Cup

Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước sẽ khởi hành lúc 14 giờ. Vì thế, vào buổi sáng, toàn đội đã phải làm thủ tục rời khách sạn rồi ra sân bay.

Không phải toàn bộ đội tuyển Việt Nam cùng trở về nước sau khi khép lại FIFA ASEAN Cup 2026. 5 cầu thủ của CLB Công an Hà Nội (Thành Long, Đình Bắc, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô) cũng lên đường sang Singapore, hội quân cùng CLB cho trận đấu với Lion City Sailors vào ngày 8.10. Đây là nhóm cầu thủ ra sân bay sớm nhất.

4 cầu thủ của CLB Công an TP.HCM (Lê Giang Patrik, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Nhật Minh) sẽ di chuyển thẳng sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận gặp Ratchaburi ở Shopee Cup ngày 7.10.

Thành Long và các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội phải cày ải trên nhiều đấu trường ẢNH: NGỌC LINH

Các cầu thủ tất tả làm thủ tục ẢNH: NGỌC LINH

Các cầu thủ làm thủ tục tại sân bay ẢNH: NGỌC LINH

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trải qua hành trình vất vả, kéo dài từ ASEAN Cup 2026 đến FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Trường hợp đáng chú ý nhất là Bùi Hoàng Việt Anh. Dù cũng thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, trung vệ này lại được phép trở về Việt Nam thay vì theo đội sang Singapore, do đã gặp chấn thương từ trước trận gặp Malaysia. Trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ, HLV Kim Sang-sik vẫn buộc phải sử dụng Việt Anh trong những trận đấu còn lại của giải, và giờ đây anh cần thời gian để hồi phục.

Đa số cầu thủ còn lại cũng chỉ có 1, 2 ngày nghỉ khi V-League sẽ trở lại trong vài ngày tới. Riêng thủ môn Nguyễn Văn Việt sẽ hội quân với Thể Công Viettel sớm hơn khi đội bóng này sẽ thi đấu với CLB Hà Tĩnh vào ngày 8.10.