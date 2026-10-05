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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Đánh bại Thái Lan, chức vô địch lịch sử của Indonesia kịch tính cỡ nào?

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Indonesia đã viết nên lịch sử khi lên ngôi vô địch một giải vô địch Đông Nam Á do FIFA tổ chức lần đầu tiên. Đội chủ nhà đã vượt qua Thái Lan vào tối 5.10 trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 đầy kịch tính với loạt đá luân lưu nghẹt thở.

    Thái Lan bị dồn ép

    Nhìn vào thành tích đối đầu để có thể thấy Indonesia khát khao đánh bại Thái Lan đến mức nào. Đã 10 năm qua, trải dài qua 7 lần chạm mặt gần nhất, "Garuda" chưa thể một lần đánh bại đối thủ cùng khu vực này (thua 4 và hòa 3). Chuỗi thành tích đáng quên ấy là giúp Indonesia bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ, chủ động tấn công ngay từ đầu. Và họ có cơ sở để làm điều đó.

    Về nhân sự, Thái Lan không thay đổi quá nhiều, vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ nội như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Supachai Jaided… Chỉ có 2 gương mặt mang dòng máu lai là Manuel Bihr và Nicholas Mickelson, nhưng cả 2 cũng đã khoác áo "Voi chiến" từ lâu. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội nhờ dàn cầu thủ "Indo kiều" trải đều ở cả 3 tuyến: Emil Audero, Justin Hubner, Kevin Diks, Luke Vickery, Joey Pelupessy, Mitchell Baker, Ole Romeny… Theo Transfermarkt, giá trị đội hình Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026 lên tới 22,84 triệu euro (khoảng 616 tỉ đồng), gấp 2,4 lần Thái Lan.

    Đánh bại Thái Lan, chức vô địch lịch sử của Indonesia kịch tính như thế nào?- Ảnh 1.

    Thái Lan (trắng) chơi quá quyết tâm trước Indonesia

    ẢNH: NGỌC LINH

    Sự chênh lệch ấy thể hiện rõ trên sân. Indonesia tạo ra thế trận lấn lướt hoàn toàn, liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn. Thái Lan buộc phải chơi phòng ngự - phản công, chấp nhận nhường thế trận. Ngay cả Chanathip cũng phải đá rất thấp. Không ít lần, thủ môn và các hậu vệ Thái Lan chỉ còn cách phất bóng dài vô định để giải tỏa áp lực chứ không nhằm tổ chức tấn công. Dù vậy, bằng sự kiên cường và kỷ luật, Thái Lan vẫn đứng vững.

    Nghẹt thở

    Bước vào hiệp 2, cả 2 đội vẫn giữ nguyên cách tiếp cận trận đấu. Dù bị ép sân, Thái Lan không hề nao núng, liên tục đáp trả bằng những pha chuyển trạng thái sắc sảo. Các học trò của HLV Anthony Hudson nhiều lần đánh thẳng vào khoảng trống giữa hậu vệ phải và trung vệ lệch phải của Indonesia, buộc HLV John Herdman phải có sự điều chỉnh: tung Ridho vào thay Luke Vickery để gia tăng sự chắc chắn cho hành lang này. Ở phía Thái Lan, Chanathip và Poeophimai lần lượt rời sân, nhường chỗ cho Ratree và Soonsup-Bell để "Voi chiến" tiếp tục thế trận phòng ngự - phản công.

    Indonesia hạ Thái Lan trên chấm luân lưu, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

    Không chịu kém cạnh, HLV Herdman đưa ra bước đi mang tính "khắc chế" ngay sau đó: rút cầu thủ chạy cánh Oratmangoen, tung vào sân tiền vệ trung tâm Ivar Jenner nhằm tăng cường sức chiến đấu cho khu trung tuyến Indonesia. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Jenner tung đường chọc khe tinh tế để Romeny thoát xuống, buộc Mickelson phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân ở phút 82. Từ quả đá phạt sau đó, Dean thực hiện cú sút thẳng, bóng chạm người Sanron đổi hướng khiến thủ môn Anuin đứng chôn chân, mở tỷ số cho Indonesia.

    Đánh bại Thái Lan, chức vô địch lịch sử của Indonesia kịch tính như thế nào?- Ảnh 2.

    Peeradol (số 8) lập công, đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-1

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đánh bại Thái Lan, chức vô địch lịch sử của Indonesia kịch tính như thế nào?- Ảnh 3.

    Nhưng rồi Baggot (số 20) lập tức gỡ hòa

    ẢNH: NGỌC LINH

    Chỉ 3 phút sau, bất chấp thiệt hại về quân số, Thái Lan có pha đáp trả không thể hoàn hảo hơn. Phút 87, Ratree tạt bóng chính xác vào vòng cấm, để chính Sanron "lập công chuộc tội" bằng cú đệm bóng tung nóc lưới, khiến trận đấu buộc phải bước vào 30 phút hiệp phụ.

    Tưởng chừng lợi thế hơn người sẽ giúp Indonesia giành chiến thắng. Nhưng khoảnh khoắc thiếu tập trung khiến đội chủ nhà nhận trái đắng. Phút 111, Thái Lan cướp bóng trên phần sân đối phương và tình huống phản công này được kết thúc bằng cú dứt điểm gọn gàng của Peeradol. Bàn thua này khiến Indonesia vùng lên, có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công của Elkan Baggot ở phút 117.

    2 đội tiếp tục bất phân thắng bại trong 30 phút hiệp phụ và phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Tại đây, Indonesia bản lĩnh và may mắn hơn khi giành chiến thắng 4-2. Như vậy, Indonesia chính thức có chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên lịch sử. Trước đó, ở AFF Cup/ASEAN Cup, họ vào chung kết 6 lần nhưng đều thất bại.

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    Hạ gục đối thủ 4-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 2-2 nghẹt thở, đội bóng xứ vạn đảo đã chính thức đăng quang ngôi vương. Tận dụng lợi thế hơn người để mở tỷ số nhưng bị gỡ hòa, đại bàng Garuda thậm chí đã rơi vào nghịch cảnh khi bị dẫn trước ở hiệp phụ, trước khi kiên cường gỡ hòa 2-2 và dứt điểm lạnh lùng trong loạt sút luân lưu để giữ chiếc cúp vàng FIFA ASEAN 2026 ở lại thánh địa Gelora Bung Karno.

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