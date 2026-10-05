Thua Malaysia, đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm nặng: Mong giữ tốp 99 trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam bị trừ đến 6,33 điểm

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một trận đấu kém thuyết phục. Các học trò của HLV Kim Sang-sik chỉ thực sự khởi sắc trong hiệp 2. Tuy nhiên, ngay khi chân sút tốt nhất Đình Bắc vào sân thay Williams Minh Hoàng phút 60, thì chỉ 2 phút sau đó đối thủ Malaysia bất ngờ mở được tỷ số 1-0. Bàn thắng này do tiền đạo Fergus Tierney ghi, sau khi cũng vừa vào sân thay người cùng lúc với Đình Bắc.

Đình Bắc và đồng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia với tỷ số 0-1 ngày 5.10 Ảnh: Ngọc Linh

Những sự thay đổi người này, và chỉ có phía Malaysia tạo được bước ngoặt, cũng chính là sự khác biệt duy nhất của trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam sau đó có cơ hội gỡ hòa, với pha phạm lỗi của Harith Haiqal (Malaysia) trong vòng cấm với Lê Văn Đô. Tình huống này ban đầu được trọng tài Ko Hyung-jin (người Hàn Quốc) thổi phạt 11 m. Mặc dù vậy, VAR sau đó kiểm tra đã đảo ngược quyết định đầy đáng tiếc.

Ở những phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam tấn công dồn dập tìm bàn gỡ hòa. Nhưng đáng tiếc, hàng loạt cơ hội được tạo ra kể cả trong 7 phút bù giờ, Đình Bắc và đồng đội đều không thắng được thủ môn Syihan Hazmi và hàng thủ Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup

Nhận trận thua đau trước đối thủ duyên nợ, đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup với vị trí thứ tư. Trong khi trên bảng xếp hạng FIFA, đội cũng bị trừ đến 6,33 điểm (thua trong 90 phút chính thức). Qua đó, số điểm tích lũy hiện còn 1.231,29.

Với điểm số này, đội tuyển Việt Nam hiện vẫn giữ được vị trí thứ 99 thế giới, hạng 17 châu Á, cũng như vị trí thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có thể mất vị trí này trong trường hợp, đội tuyển Luxembourg (hạng 100, hiện có 1.225,87 điểm) thắng được Bulgaria (lúc 1 giờ 45 ngày 7.10). Hay đội tuyển Tajikistan (hạng 101, với 1.213,56 điểm) thắng được đội tuyển Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 6.10.

Trong khi đó, các đội xếp ngoài tốp 100 khác trên bảng xếp hạng FIFA có khả năng cạnh tranh với vị trí của đội tuyển Việt Nam, hiện đã kết thúc lịch thi đấu FIFA Day tháng 9 và 10.

Với đội tuyển Malaysia, trận thắng đội tuyển Việt Nam đã giúp họ tăng đến 3 bậc lên hạng 133 thế giới, sau khi được cộng thêm 6,33 điểm để có tổng cộng 1.102,09 điểm.