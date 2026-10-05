Messi tươi rói trở lại đội tuyển Argentina trước ngày chia tay

Messi sẽ làm gì trong 48 giờ trước màn chia tay đội tuyển Argentina?

Messi sẽ thi đấu trận cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina gặp Benin lúc 6 giờ ngày 7.10 trên sân Monumental ở Buenos Aires. Trận đấu vinh danh này đã bán hết hơn 85.000 vé cho người hâm mộ Argentina từ cách đây hơn 2 tuần. Mọi sự chờ đợi bây giờ chỉ là sự xuất hiện của Messi khi bước ra thảm cỏ sân Monumental.

Ảnh: TV360

Messi đã trở lại đội tuyển Argentina cùng De Paul vào sáng 5.10 (giờ Việt Nam) Ảnh: Reuters

"Như vậy, chỉ còn 48 giờ nữa là đến trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina; hãy cùng xem ngôi sao của Inter Miami đang trải qua đợt tập trung cuối cùng với Albiceleste như thế nào?", báo Tây Ban Nha, Diario AS bày tỏ.

Theo đó, Messi đã đến nơi tập trung đội tuyển Argentina vào sáng 5.10 (giờ Việt Nam). Anh đi cùng người bạn thân De Paul với các hình ảnh tràn ngập niềm vui. Anh được các đồng đội tiếp đón nồng nhiệt, và tham gia tổ chức một buổi tiệc nướng truyền thống (asado) cùng cả đội, trước khi bước vào các buổi tập như thường lệ.

Messi sẽ khoác chiếc áo số 10 huyền thoại của mình lần cuối khi đội tuyển Argentina đấu Benin. Sau trận đấu này, Messi sẽ toàn tâm toàn ý tập trung cho CLB Inter Miami, nơi anh đang có hợp đồng kéo dài đến tháng 12.2028 và dự kiến gia hạn đến năm 2030, theo Diario AS.

"Tôi hình dung về trận đấu này (chia tay Messi) sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho tất cả mọi người, bao gồm cả Leo (Messi). Đó sẽ là một ngày không thể nào quên", HLV Scaloni chia sẻ sau trận Argentina thắng Burkina Faso tỷ số 7-0 ngày 4.10.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh: "Đó sẽ là ngày của riêng anh ấy, cũng như của các đồng đội - những người đã góp phần mang lại cho anh niềm hạnh phúc lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá. Tôi rất biết ơn khi được chứng kiến khoảnh khắc này".

Messi và HLV Scaloni tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Messi đã tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina vào ngày 31.8 với một bức thư tay đầy cảm xúc. Anh đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình, sau khi một lần nữa đưa đội tuyển Argentina vào chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, lần này anh và đồng đội chịu thất bại trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-1. Bên cạnh đó, việc bố của Messi, ông Jorge Messi, đã qua đời ở tuổi 68, cũng góp phần vào quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế của danh thủ này.

Không ai muốn bỏ lỡ màn chia tay của Messi

Diario AS cho biết, trong khi Ronaldo xảy ra mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus của đội tuyển Bồ Đào Nha và rời khỏi đợt tập trung ngay giữa lịch thi đấu quốc tế, thì tại Argentina lại đang chuẩn bị cho một buổi lễ ăn mừng, và không một cầu thủ nào muốn bỏ lỡ sự kiện này.

"Ai cũng muốn góp mặt trận đấu ở đó, nên tôi cảm thấy rất vui," hậu vệ Agustin Giay chia sẻ khi sắp được sát cánh cùng Messi lần cuối trong màu áo đội tuyển Argentina.

"Đó chắc chắn sẽ là một đêm vô cùng đặc biệt và đầy cảm xúc. Messi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Anh ấy đã mang lại cho chúng tôi biết bao niềm vui", Agustin Giay chia sẻ thêm.

Trong khi đó, tiền đạo Lautaro Martinez cũng đang chờ đợi một dịp đầy xúc động để nói lời tạm biệt với Messi. Anh bày tỏ: "Hy vọng là chúng tôi sẽ không rơi quá nhiều nước mắt. Đó sẽ là một sự kiện vô cùng đặc biệt và quan trọng. Trận đấu chia tay và vinh danh Messi chắc chắn sẽ tràn ngập cảm xúc".