Ronaldo bỏ về Ả Rập Xê Út, đóng sập cánh cửa trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha

Liệu Ronaldo có còn cơ hội trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha?

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca và HLV Jorge Jesus, cánh cửa đội tuyển luôn mở cho Ronaldo và sẽ tùy danh thủ này quyết định.

Ronaldo không đối thoại để giải quyết vấn đề bất đồng. Anh hiện đã trở về Ả Rập Xê Út để tham gia các buổi tập với CLB Al Nassr Ảnh: Reuters

Ronaldo bỏ về Ả Rập Xê Út trong ngày 5.10, cùng thời điểm đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu trận gặp Na Uy và tiếp tục thắng với tỷ số 2-1. Qua đó, sớm giành vé vào tứ kết UEFA Nations League mùa 2026 - 2027. Sự việc đã được chính Chủ tịch FPF Pedro Proenca làm rõ. Ông cho rằng vấn đề xảy ra và đưa đến diễn biến này chỉ là sự hiểu lầm.

"Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Anh ấy đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho bóng đá Bồ Đào Nha và là biểu tượng tuyệt vời cho bản sắc của đất nước chúng tôi. Việc anh ấy góp mặt trong đội tuyển quốc gia là hoàn toàn xứng đáng nhờ vào tài năng thể thao xuất chúng, điều không thể chối cãi. Anh ấy sẽ luôn là một phần của tập thể này bất cứ khi nào có đủ thể lực và sẵn sàng thi đấu. Sự việc xảy ra giữa anh ấy và Jorge Jesus chỉ đơn thuần là một sự hiểu lầm cần được giải quyết nội bộ", Chủ tịch FPF Pedro Proenca cho biết.

Ông Pedro Proenca cũng nhấn mạnh: "Ronaldo là một phần của đội tuyển quốc gia; anh ấy là biểu tượng của chúng tôi và đã đeo băng đội trưởng trong trận đấu đầu tiên trong chuỗi bốn trận vừa qua. Ronaldo là biểu tượng của Bồ Đào Nha và là một cầu thủ xuất sắc. Anh ấy lẽ ra đã có thể kết thúc sự nghiệp tại World Cup, nhưng anh ấy đã không làm vậy vì tình yêu dành cho đội tuyển quốc gia.

Tôi có thể khẳng định về mối liên kết bền chặt giữa anh ấy với người dân Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Giờ đây khi chuỗi bốn trận đấu đã kết thúc, chúng tôi có thời gian và sự bình tĩnh để cùng ngồi lại và giải quyết sự hiểu lầm đó. Ronaldo là một phần trong di sản của chúng tôi, và anh ấy sẽ luôn có mặt bất cứ khi nào HLV cần đến".

Ronaldo sẽ trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2027? Ảnh: Reuters

Trong khi đó, HLV Jorge Jesus cũng lên tiếng xác nhận: "Đối với tôi, mọi cánh cửa đều rộng mở. Ronaldo cần tự quyết định xem mình muốn làm gì với cuộc đời mình. Đó chỉ là một sự hiểu lầm và theo tôi, việc giải quyết tình huống này rất dễ dàng. Bản thân tôi không hề buồn về những gì xảy ra. Chính Ronaldo là người quyết định. Tôi không có bất cứ hiềm khích nào với Ronaldo cả. Theo tôi, vấn đề này rất dễ giải quyết".

Khi được hỏi liệu có cần phải xin lỗi Ronaldo hay không, HLV Jorge Jesus tỏ ra kiên quyết: "Tôi không xin lỗi ai cả. Xin lỗi vì điều gì? Với ai? Đó là chuyện bịa đặt. Xin lỗi vì cái gì chứ? Lý do nào để phải xin lỗi?"

Ronaldo tập trung vào CLB Al Nassr

Diario AS cho biết, Ronaldo đã trở lại và tập luyện cùng CLB Al Nassr. Anh hy vọng sẽ ra sân thi đấu vào cuối tuần này khi giải Saudi Pro League trở lại với trận gặp đối thủ Al Draih trên sân nhà lúc 1 giờ ngày 10.10. Ronaldo hiện chỉ còn thiếu 21 bàn thắng nữa là đạt cột mốc ghi 1.000 bàn thắng như mong muốn.

Báo Bồ Đào Nha, A Bola cũng tiết lộ, Ronaldo chắc chắn không trở lại khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha trong phần còn lại năm 2026 với FIFA Day kế tiếp vào tháng 11.

Nhưng nếu mọi chuyện tốt đẹp như Chủ tịch FPF Pedro Proenca hé lộ, "giờ là lúc có đủ thời gian và sự bình tĩnh để cùng ngồi lại và giải quyết sự hiểu lầm", Ronaldo có thể trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2027 để thi đấu tứ kết UEFA Nations League tranh ngôi vô địch.