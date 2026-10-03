Đội tuyển Bồ Đào Nha không cần Ronaldo nữa?

Đây l à Jesus, không phải M artinez

HLV Jorge Jesus của đội tuyển Bồ Đào Nha từng nói, ông tin mình là HLV giỏi nhất thế giới. Ở CLB Al Hilal, Jesus loại bỏ Neymar, nói thẳng với siêu sao Brazil rằng anh cần tỉnh táo nhận ra là mình đã hết thời rồi. Nói chung, Jesus là người có cá tính mạnh mẽ.

Nếu cần tìm ra chỗ khác biệt lớn nhất giữa đội tuyển Bồ Đào Nha hiện nay với đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, thì đấy chính là Jorge Jesus ở ghế HLV trưởng. Ông không nói nhiều, không gây giật gân. Nhưng ông quyết đoán, mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với người tiền nhiệm Roberto Martinez - nhân vật mà không ít người ví von là… "nô lệ" của Ronaldo (trong số 5 HLV gần đây của đội tuyển Bồ Đào Nha, Martinez là người duy nhất chỉ ca ngợi chứ chưa bao giờ tranh cãi với Ronaldo). Và khác biệt này chính là chỗ quan trọng nhất để đội tuyển Bồ Đào Nha đầy ắp ngôi sao tiến về phía trước.

Việc Ronaldo rút lui không gây ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi Ronaldo rời khỏi đội tuyển, Bồ Đào Nha đã có trận đấu hay nhất tại Nations League kể từ đầu giải (thắng 4-2 trên sân Đan Mạch). Trước đó, tuy thắng Xứ Wales 1-0 trên sân nhà, nhưng Bồ Đào Nha chơi khá mờ nhạt. Đáng lưu ý: Mờ nhạt nhất chính là Cristiano Ronaldo. Anh di chuyển ít nhất, chạm bóng ít nhất, hỏng ăn vì tiếp xúc bóng bằng… ống quyển, khi được đồng đội chuyền như dọn cỗ. Ngay trận kế tiếp, HLV Jesus để Ronaldo ngồi ngoài, và Bồ Đào Nha tấn công có đường nét hơn, thắng 2-1 trên sân Na Uy.

Theo giới thạo tin, Ronaldo giận dữ vì đã "thỏa thuận miệng" với HLV Jesus, rằng anh ngồi ngoài nhưng sẽ được tung vào sân ở trận gặp Na Uy. HLV Jesus thừa nhận ông quả có ý định ấy (ông không dùng từ "thỏa thuận"), nhưng cuối cùng không đưa Ronaldo vào sân vì đấy là điều phù hợp với tình thế, diễn tiến cụ thể trên sân. Đến khi Jesus nói trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch, rằng Ronaldo sẽ ngồi dự bị, thì siêu sao 41 tuổi lập tức rời khỏi đội tuyển.

Ronaldo không có lỗi

Đây không phải là lần đầu tiên người ta so sánh về khác biệt giữa đội tuyển Bồ Đào Nha có hoặc không có Ronaldo. Ở trận áp chót của vòng loại World Cup 2026, Ronaldo bị đuổi khỏi sân, và Bồ Đào Nha thua Ireland 0-2. Đến trận cuối cùng, khi Ronaldo bị treo giò, Bồ Đào Nha thắng Armenia 9-1. Nhìn chung, Bồ Đào Nha luôn chơi hay hơn khi không có Ronaldo. Kể cả khi Ronaldo đang ở đỉnh cao phong độ, thậm chí ngay trong thời điểm cụ thể mà anh được khen ngợi, thì nội dung chính vẫn là như vậy.

Đấy là trận chung kết EURO 2016, khi Bồ Đào Nha thắng Pháp 1-0, lần đầu tiên lên ngôi vô địch một giải đấu lớn. Người ta khen ngợi tầm ảnh hưởng của Ronaldo, qua hình ảnh anh… chỉ đạo đồng đội từ ngoài đường biên, sau khi bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương ngay giữa hiệp 1. Khi ấy, ít ai đặt ngược vấn đề: Phải chăng Bồ Đào Nha thắng vì không còn Ronaldo trên sân? Đấy thật ra chỉ là một trong những lý lẽ đơn giản nhất về mặt chuyên môn trong bóng đá đỉnh cao. Vì bản tính ích kỷ, Ronaldo hầu như không chuyền bóng cho ai, khi anh đứng ở tình thế 5/5 về mặt giải pháp: tự dứt điểm hay chuyền cho đồng đội. Mục tiêu lớn nhất của Ronaldo từ nay đến lúc giải nghệ là cột mốc ghi 1.000 bàn thắng. Lúc này, anh chỉ cần thêm 21 bàn nữa. Càng rõ ràng, dễ hiểu vì sao Ronaldo sẽ sút chứ không chuyền bóng cho ai. Công việc của hàng thủ đối phương trở nên dễ hẳn, khi họ biết chắc tình huống nào sẽ xuất hiện.

Tại World Cup 2026, HLV Martinez còn chỉ thị rõ: Hàng công Bồ Đào Nha phải ưu tiên dồn bóng cho Ronaldo ghi bàn. Đá như thế mà thành công, thì đấy mới là chuyện lạ! Ronaldo không có lỗi, mà lỗi nằm ở HLV. Bây giờ, chẳng qua HLV Jorge Jesus chỉ đang làm những việc cơ bản nhất mà ông cần làm: chọn nhân sự và lối chơi phù hợp.

Gánh nặng tuổi tác khiến phong độ của Ronaldo sa sút bền vững là điều không cần giải thích. Nhưng nếu phải luôn ngồi ngoài, thậm chí không được vào sân từ ghế dự bị, thì đấy là điều mà Ronaldo không thể chấp nhận. Bởi vấn đề uy tín, hình ảnh của anh gắn chặt với các hợp đồng quảng cáo. Đấy mới là nguyên nhân thật sự khiến anh đùng đùng rời khỏi đội tuyển. Thà như vậy, còn hơn vắng bóng vì lý do quá đơn giản là không còn đủ năng lực ra sân.