Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng

Bên cạnh đó, hình ảnh trên khán đài Gelora Bung Karno cũng rất đáng chú ý. Chỉ có hơn 10 CĐV Thái Lan nhưng được bảo vệ bởi hàng trăm cảnh sát. Các CĐV Indonesia nổi tiếng cuồng nhiệt, quá khích nên phương án này là hợp lý