Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng

Thể thaoBóng đá Quốc tếIndonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóngĐồng Nguyên Khang- dongnguyenkhang@gmail.com 06/10/2026 00:00 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Tối 5.10, Chanathip Songkrasin và các đồng đội không giấu được nỗi buồn sau thất bại cay đắng trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Sau 120 phút căng thẳng, 2 đội hòa nhau 2-2 và phải phân định thắng thua ở loạt đá luân lưu. Tại đây, Indonesia thắng 4-2 và giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026ẢNH: NGỌC LINHMitchell Baker và Ivar Jenner (từ phải sang) hạnh phúc như những đứa trẻẢNH: NGỌC LINHOle Romeny không quên tri ân người đồng đội Marselino Ferdinan, cầu thủ bỏ lỡ giải đấu vì chấn thươngẢNH: NGỌC LINHNiềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Bên kia chiến tuyến, Supachai Jaided không giấu nổi nét buồn bãẢNH: NGỌC LINH Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia bắt tay HLV Hudson, Madam Pang chứng kiến Đội trưởng Chanathip Songkrasin phải vỗ về người đồng đội Manuel BihrCó lẽ không cần phải diễn tả HLV Anthony Hudson thất vọng thế nào. Trong vòng 1 tháng, ông nhận 2 thất bại ở chung kết giải Đông Nam Á trước 2 đối thủ là đội tuyển Việt Nam (ASEAN Cup 2026) và Indonesia (FIFA ASEAN Cup 2026)ẢNH: NGỌC LINHSau đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino động viên Chanathip và các cầu thủ Thái LanẢNH: NGỌC LINHCòn Indonesia hạnh phúc với chức vô địch giải đấu Đông Nam Á đầu tiên được FIFA tổ chứcẢNH: NGỌC LINH Bên cạnh đó, hình ảnh trên khán đài Gelora Bung Karno cũng rất đáng chú ý. Chỉ có hơn 10 CĐV Thái Lan nhưng được bảo vệ bởi hàng trăm cảnh sát. Các CĐV Indonesia nổi tiếng cuồng nhiệt, quá khích nên phương án này là hợp lýẢNH: NGỌC LINHXem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan Đánh bại Thái Lan, chức vô địch lịch sử của Indonesia kịch tính cỡ nào?Indonesia đã viết nên lịch sử khi lên ngôi vô địch một giải vô địch Đông Nam Á do FIFA tổ chức lần đầu tiên. Đội chủ nhà đã vượt qua Thái Lan vào tối 5.10 trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 đầy kịch tính với loạt đá luân lưu nghẹt thở. FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia 2-2 Thái Lan: Đánh bại 'Voi chiến' 4-2 ở loạt luân lưu, đội bóng xứ vạn đảo giành ngôi vươngThua Malaysia, đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm: Mong giữ tốp 99 trên bảng xếp hạng FIFA Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Thái Lan FIFA ASEAN Cup 2026 đội tuyển Việt Nam
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