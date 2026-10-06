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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Tối 5.10, Chanathip Songkrasin và các đồng đội không giấu được nỗi buồn sau thất bại cay đắng trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.
    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 1.

    Sau 120 phút căng thẳng, 2 đội hòa nhau 2-2 và phải phân định thắng thua ở loạt đá luân lưu. Tại đây, Indonesia thắng 4-2 và giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

    ẢNH: NGỌC LINH

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 2.

    Mitchell Baker và Ivar Jenner (từ phải sang) hạnh phúc như những đứa trẻ

    ẢNH: NGỌC LINH

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 3.

    Ole Romeny không quên tri ân người đồng đội Marselino Ferdinan, cầu thủ bỏ lỡ giải đấu vì chấn thương

    ẢNH: NGỌC LINH

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 4.

    Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Bên kia chiến tuyến, Supachai Jaided không giấu nổi nét buồn bã

    ẢNH: NGỌC LINH

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 5.

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia bắt tay HLV Hudson, Madam Pang chứng kiến

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 6.

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 7.

    Đội trưởng Chanathip Songkrasin phải vỗ về người đồng đội Manuel Bihr

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 8.

    Có lẽ không cần phải diễn tả HLV Anthony Hudson thất vọng thế nào. Trong vòng 1 tháng, ông nhận 2 thất bại ở chung kết giải Đông Nam Á trước 2 đối thủ là đội tuyển Việt Nam (ASEAN Cup 2026) và Indonesia (FIFA ASEAN Cup 2026)

    ẢNH: NGỌC LINH

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 9.

    Sau đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino động viên Chanathip và các cầu thủ Thái Lan

    ẢNH: NGỌC LINH

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 10.

    Còn Indonesia hạnh phúc với chức vô địch giải đấu Đông Nam Á đầu tiên được FIFA tổ chức

    ẢNH: NGỌC LINH

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 11.

    Indonesia hân hoan nâng cúp, nhưng biểu cảm của Chanathip và đội tuyển Thái Lan lại chiếm sóng- Ảnh 12.

    Bên cạnh đó, hình ảnh trên khán đài Gelora Bung Karno cũng rất đáng chú ý. Chỉ có hơn 10 CĐV Thái Lan nhưng được bảo vệ bởi hàng trăm cảnh sát. Các CĐV Indonesia nổi tiếng cuồng nhiệt, quá khích nên phương án này là hợp lý

    ẢNH: NGỌC LINH

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