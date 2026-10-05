Bảng xếp hạng U.17 nữ Việt Nam mới nhất: Thắng Pakistan 6-0 vẫn tốp 2, Quần đảo Bắc Mariana… thua 0-18

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tay ảnh: VFF

U.17 nữ Việt Nam thắng trận ra quân

Tối 5.10, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã đá trận ra quân vòng loại bảng D giải U.17 nữ châu Á 2027. Trên sân Bà Rịa, đội đã gặp đối thủ U.17 nữ Palestine với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo đà cho cuộc đua tranh ngôi đầu bảng.

Các học trò của HLV Okiyama Masahiko đã khởi đầu trận đấu rất tốt, có bàn thắng mở tỷ số do công Đỗ Thị Hà Vi ở phút 32, tình huống số 19 của chúng ta đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt vào của Nguyễn Thị Huyền Trang.

Sau bàn thắng U.17 nữ Việt Nam chơi rất hưng phấn trước các đối thủ to cao từ Palestine, nhưng đến phút 35 trọng tài Yang Shu Ting (Đài Loan) đã phải tạm hoãn trận đấu vì trời đổ mưa to trắng trời, khiến mặt sân sũng nước.

U.17 nữ Kyrgyzstan thắng đậm 18-0 trước U.17 nữ Quần đảo Bắc Mariana ảnh: VFF

Sau 30 phút tạm hoãn, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tiếp tục chơi hay và nỗ lực, có thêm 2 bàn của Hà Vi (19) và Ngọc Ánh (18) ở phút 39 và 43 để khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0, trước khi thắng chung cuộc 6-0.

Kết quả này giúp đội tuyển U.17 nữ Việt Nam có 3 điểm quan trọng đầu tiên, để tạm cắt đuôi đối thủ U.17 Palestine và tự tin hướng đến các trận đấu tiếp theo để đoạt vé dự VCK U.17 nữ châu Á 2027.

Tạm thời sau vòng đầu tiên, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng D, do bằng 3 điểm nhưng thua hiệu số trước đó U.17 Kyrgyzstan đã thắng rất đậm U.17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 18-0.