Guồng quay V-League nóng bỏng trở lại: Thể Công Viettel quyết thắng Hà Tĩnh hôm nay

Đua ngôi đầu nghẹt thở

Trước vòng 3 V-League, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch khi thắng đậm 3-0 trên sân TP.Đồng Nai, qua đó tạm chiếm ngôi đầu với 9 điểm. Sự ổn định của nhà đương kim vô địch tạo nên bức tường sừng sững với bất cứ đối thủ nào muốn chạm tới ngai vàng mùa này. Các ứng viên vô địch cần có chiều sâu đội hình, hoặc có triết lý chơi nhuần nhuyễn tương đương CLB CAHN mới đủ "nhiên liệu" theo đuổi cuộc đua đường dài.

Trong đó, CLB Ninh Bình là đội gần nhất với ngưỡng đua ngai vàng. Sau mùa giải đầu làm quen với cường độ khắc nghiệt, đội bóng cố đô đã biết phải bổ sung những gì để đua tranh. Lựa chọn HLV Chu Đình Nghiêm ngồi "ghế nóng" cho thấy tham vọng vươn cao. Ông Nghiêm từng 3 lần vô địch V-League cùng CLB Hà Nội, xây dựng được lớp lang triết lý kiểm soát dù cầm quân ở tập thể toàn sao như Hà Nội, hay khiêm tốn như Hải Phòng. Tại CLB Ninh Bình, ông Nghiêm có toàn quyền lựa chọn nhân tài và xây dựng đấu pháp. Cộng với lợi thế "mạnh vì gạo", Ninh Bình đã cho ông Nghiêm lực lượng đủ đồng đều để bứt lên ngay từ vạch xuất phát, khi thắng Hải Phòng và Thanh Hóa để đứng nhì.

Thể Công Viettel (giữa) phải thắng để đua vô địch ẢNH: VPF

Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Nam Định ở vòng 3 (18 giờ ngày 10.10) mới thực sự là thước đo đẳng cấp cho Ninh Bình. Đội chủ nhà Nam Định thua đậm 0-3 ở vòng 2 trước Đà Nẵng, phải nhận 2 thẻ đỏ. Dù vậy, thất bại này không cho thấy thầy trò ông Vũ Hồng Việt là tập thể yếu. Nam Định vẫn mạnh trên sân nhà, đặc biệt ở thế khát thắng, phải giành 3 điểm để lấy lại niềm tin, đội bóng thành Nam đủ sức đá một trận tất tay. CLB Ninh Bình cần kiểm soát tốt thế trận và phòng ngự đủ lì lợm để có điểm rời "chảo lửa".

Hiện tượng SLNA đối diện thử thách lớn mang tên CLB Công an TP.HCM ở vòng 3 trên sân Vinh (18 giờ ngày 11.10). Sự hưng phấn của đoàn quân trẻ, kết hợp lối chơi phòng ngự phản công, pressing rất quái của HLV Văn Sỹ Sơn đã giúp SLNA hạ Bắc Ninh (1-0) rồi bất ngờ thắng đậm Hà Nội tại Hàng Đẫy. Song bài học của HAGL mùa 2024 - 2025 hay chính SLNA mùa 2020 (cũng thăng hoa giai đoạn đầu rồi sa sút dần) cho thấy những chiến thắng đầu mùa có thể truyền cảm hứng, nhưng không đảm bảo cho tương lai. SLNA phải duy trì tỉnh táo, dù rằng đội khách CLB Công an TP.HCM cũng bất ổn khi vừa thua trên sân Bắc Ninh ở vòng 2. Đội còn lại cần thể hiện bản lĩnh là Thể Công Viettel với màn thư hùng trước đội Hà Tĩnh lúc 19 giờ 15 ngày 8.10 trên sân Hàng Đẫy. Hà Tĩnh mùa này có lực lượng mỏng, song lối chơi phản công khó chịu, lì đòn của đại diện miền Trung hứa hẹn khiến đội quân của HLV Velizar Popov khó thở.

Báo động đỏ cho CLB Hà Nội và HAGL

Vòng 3 là cơ hội cho Hà Nội và HAGL tìm điểm số đầu tiên mùa này. CLB Hà Nội tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 11.10, trong bối cảnh ghế của HLV Harry Kewell đang rất "nóng". Chiến lược gia người Úc cần thắng để giải tỏa áp lực, khi CLB Hà Nội đã thua 2 trận đầu và bị loại ở Cúp quốc gia.

Nếu đá đúng lực, CLB Hà Nội đủ sức thắng (thậm chí thắng dễ Bắc Ninh). Nhưng rào cản với thầy trò ông Kewell lúc này là tinh thần và thể lực. Các trụ cột như Hai Long, Hoàng Hên, Xuân Mạnh… đã vắt kiệt sức trong màu áo đội tuyển VN suốt 2 giải đấu kéo dài gần 3 tháng. Lứa trụ cột Hà Nội cũng luống tuổi, còn các tài năng trẻ như Anh Tiệp, Nguyễn Lực chưa kế thừa được đàn anh. Trận thua Đà Nẵng ở Cúp quốc gia cho thấy CLB Hà Nội đang đánh mất sự tự tin. Đội bóng thủ đô đá hời hợt, đơn điệu, khác với uy thế nhà vô địch trước đây. Học trò HLV Kewell phải thắng đội khách Bắc Ninh, nếu không muốn có thêm một mùa giải đáng quên.

HAGL đá sân nhà Pleiku tiếp đón Đà Nẵng (17 giờ ngày 10.10). Gặp đội bóng nổi tiếng "khôn nhà dại chợ", HAGL cũng buộc phải lấy trọn 3 điểm nhằm tạo bàn đạp niềm tin cho cuộc đua trụ hạng khốc liệt. Ở trận còn lại, Hải Phòng có cơ hội nối chuỗi thắng khi đá trên sân nhà Lạch Tray, gặp Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 10.10.

Bảng xếp hạng V-League trước vòng 3