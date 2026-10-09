Đội tuyển Việt Nam khó trẻ hóa vì áp lực thành tích?

Đội tuyển Việt Nam cần sự mới mẻ

Hai lần gần nhất dự Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đều mang đến lực lượng trẻ.

Năm 2019, là thế hệ Thường Châu với kỳ tích vào chung kết U.23 châu Á 2018 của Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Chinh, Văn Hậu, Xuân Trường. Còn năm 2024, là lứa U.23 sinh từ năm 2001 đến 2004 được HLV Philippe Troussier đôn lên, tiêu biểu có Tuấn Tài, Minh Trọng, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Cường...

Thành tích của hai cuộc trẻ hóa đối lập nhau: vào tứ kết năm 2019, bị loại ở vòng bảng năm 2023. Năm 2019, HLV Park Hang-seo có thế hệ đẳng cấp, dạn dày hơn, đã tích lũy kinh nghiệm ở nhiều giải lớn trước khi lên tuyển, lại được đan cài với lớp đàn anh chất lượng. Còn năm 2024, đội quân của Troussier bị "chín ép", phải khoác áo tuyển khi chưa sẵn sàng, dẫn đến đổ vỡ tâm lý.

Williams Minh Hoàng là phát hiện mới mẻ của đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, cả hai lần trẻ hóa đều gieo hạt mầm thay đổi. Thế hệ vàng của ông Park tận dụng bước đà để lọt vào vòng loại thứ ba World Cup, tạo nên kỷ nguyên thành công kéo dài suốt 4 năm. Thế hệ của ông Kim dù chưa bứt lên, nhưng vẫn có Đình Bắc trở thành đầu tàu thế hệ mới, hay Thái Sơn, Thanh Nhàn, Quốc Việt... đều là những tài năng trẻ được lên tuyển trước đây, nay giúp U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á và đoạt hạng ba châu Á.

3 năm sau ngày rời Asian Cup 2024, đội tuyển Việt Nam trở lại. Có thể lần này, sẽ không còn cuộc cách tân nào trên đôi vai người trẻ.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 với đội hình chỉ có một nhân tố U.23 duy nhất: Đình Bắc. Những "ngọc thô" U.23 khác như Trung Kiên, Nhật Minh, Ngọc Mỹ chỉ lên tuyển sắm vai dự bị. Trung Kiên và Ngọc Mỹ thậm chí một số trận còn ngồi khán đài do không được đăng ký thi đấu.

Đến FIFA ASEAN Cup, số cầu thủ U.23 đá chính tăng từ 1 lên... 2, với sự hiện diện của Williams Minh Hoàng. Với Đình Bắc (2004) và Minh Hoàng (2007), đội tuyển Việt Nam từng tung ra sân hàng tấn công trẻ nhất lịch sử.

Đình Bắc (áo đỏ) vươn lên nhờ được tin tưởng ẢNH: NGỌC LINH

Dù vậy, cần nhìn nhận FIFA ASEAN Cup chỉ thuần túy là giải giao hữu có thưởng. Do các trụ cột đã vắt kiệt sức cho ASEAN Cup tháng trước, HLV Kim Sang-sik tranh thủ trao cơ hội cho người trẻ. Việc trẻ hóa có thể tiếp diễn ở các trận giao hữu với Đài Loan, Kyrgyzstan và Qatar trong 3 tháng tới. Song, áp lực thành tích khi bước vào giải chính thức như Asian Cup có thể khiến ông Kim "chùn tay", thiên về lựa chọn cầu thủ kinh nghiệm cho an toàn.

Đi tìm sự cân bằng

Hiệp 2 trận gặp Singapore ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 cách đây 2 tháng từng ghi dấu khoảnh khắc lịch sử. Lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam ra sân với 3 ngoại binh nhập tịch, gồm Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên.

HLV Kim Sang-sik đã mở rộng cánh cửa nhập tịch để đón nhân tài làm mới hàng công. Quả thực, Hên và Son có đóng góp trong chức vô địch Đông Nam Á. Nhưng, khi nhìn vào tuổi tác (độ tuổi trung bình của 3 ngoại binh nhập tịch là 31), khó kết luận bộ ba này là tương lai lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có 8 cầu thủ nhập tịch (3 ngoại binh, 5 Việt kiều). Chỉ 2 cầu thủ dưới 23 tuổi, gồm Minh Hoàng (19 tuổi) và Đăng Khoa (20 tuổi). 6 cầu thủ còn lại đã chạm đầu 3, được gọi lên với một mục đích duy nhất: giải bài toán thành tích. Dễ hiểu khi dù đoạt 4 danh hiệu trong 2 năm, ông Kim vẫn cần chức vô địch để đảm bảo vị thế.

Đến Asian Cup 2027 hay xa hơn là vòng loại World Cup 2030, HLV Kim Sang-sik lại đứng trước câu hỏi: mạo hiểm với rủi ro thành tích để trẻ hóa, đặt niềm tin lên vai Minh Hoàng, Đăng Khoa, hay ưu tiên nhân tố kinh nghiệm để đổi lấy sự an toàn? Nếu trẻ hóa, đội tuyển Việt Nam có thể thua (thậm chí thua nhiều). Song, người trẻ cần được va đập, học hỏi, cần được bao dung và trao gửi niềm tin rằng bầu trời sẽ không sụp xuống chỉ với một thất bại. Chọn người dạn dày, cơ hội thắng cao hơn, nhưng khả năng bước ra châu Á không nhiều, khi hầu hết đã chạm ngưỡng trình độ và thể lực.

3 năm trước, người tiền nhiệm của ông Kim chọn người trẻ và trả giá cho thất bại bằng chính chiếc ghế của mình. Nhưng, từ trong thất bại, đã có những hạt mầm vươn lên, như Đình Bắc. Mọi lựa chọn đều có mặt lợi và hại. Đi theo con đường dài hạn hay trước mắt, là câu hỏi ông Kim phải tìm đáp án và kiên định đến cùng với đáp án ấy.