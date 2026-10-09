Ai thay Đình Bắc khi đội tuyển Việt Nam đấu UAE và Hàn Quốc tại Asian Cup 2027?

Khuyết nhân sự có duyên với mành lưới các đội bóng lớn

Án treo giò của Đình Bắc xuất phát từ tấm thẻ đỏ của cầu thủ này ở trận tranh hạng giải U.23 châu Á 2026, giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cầu thủ bị treo giò ở giải U.23 châu Á, sẽ được cộng dồn cho kỳ giải châu Á kế tiếp, do AFC tổ chức. Vì Đình Bắc không thể tham dự kỳ giải U.23 châu Á tiếp theo vào năm 2028, do khi đó anh đã quá tuổi 23, nên án treo giò của Đình Bắc được áp dụng cho Asian Cup 2027 (từ ngày 7.1.2027 – 5.2.2027).

Đình Bắc không thể thi đấu hai trận đầu tiên của Việt Nam tại Asian Cup 2027 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Điều đáng tiếc hơn nữa, 2 trận đấu mà Đình Bắc bị treo giò tại Asian Cup, gặp UAE ngày 10.1.2027 và gặp Hàn Quốc ngày 15.1.2027, chính là những trận gặp đại diện của các nền bóng đá từng bị Đình Bắc chọc thủng lưới ở giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay. Hồi tháng 1, Đình Bắc ghi 1 bàn vào lưới U.23 UAE tại vòng tứ kết (U.23 Việt Nam thắng 3-2) và 1 bàn vào lưới U.23 Hàn Quốc (2 đội hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu của hiệp chính và hiệp phụ, U.23 Việt Nam thắng trong loạt sút luân lưu).

Giờ đây, khi Đình Bắc bị treo giò ở 2 trận đấu gặp UAE và Hàn Quốc tại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam mất đi chân sút biết cách xuyên thủng hàng phòng ngự của những nền bóng đá này. HLV Kim Sang-sik phải lên phương án thay thế Đình Bắc ngay từ bây giờ.

Những gương mặt tiềm năng

Ở đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc thường đảm nhận vị trí tiền đạo cánh. Hiện tại, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc có thể thi đấu ở vị trí này, với điều kiện là Tài Lộc phải thể hiện được phong độ tốt hơn so với sự nhạt nhòa của chính cầu thủ này tại ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Olaha Mạnh Đức (phải) là 1 trong những giải pháp có thể thay Đình Bắc Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Trước đây, ở đội tuyển U.23 Việt Nam, có 1 gương mặt thường vào sân ở hiệp 2, đá thay vị trí tiền đạo cánh của Đình Bắc (ở thời điểm HLV Kim Sang-sik điều Đình Bắc vào giữa đá trung phong, hoặc ông rút Đình Bắc ra khỏi sân để dưỡng sức), đó là Nguyễn Thanh Nhàn. Thanh Nhàn có kỹ thuật, tốc độ, khả năng đi bóng ở biên lắt léo giống Đình Bắc. Chỉ có điều, kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia là yếu tố mà Thanh Nhàn đang thiếu. Vì thế Thanh Nhàn chưa có sự tự tin giống Đình Bắc khi đứng trước những hàng phòng ngự cao to, có đẳng cấp cao của đối phương. Hy vọng rằng Thanh Nhàn sẽ dày dạn hơn trong thời gian tới, để kịp được bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Trái ngược với Thanh Nhàn, Phạm Tuấn Hải thừa kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này đã chinh chiến qua nhiều trận đấu lớn và giải đấu lớn cùng đội tuyển Việt Nam. Tuấn Hải không thiếu bản lĩnh. Nhưng Tuấn Hải không quá lắt léo về mặt kỹ thuật. Dù vậy, nếu để chơi tròn vai, Tuấn Hải vẫn có hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới ở vị trí tiền đạo cánh, nếu anh được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia thêm lần nữa.

Một nhân tố khác có thể được nhắc đến, đó là cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức. Đây là cầu thủ rất đa năng, có thể đá được ở nhiều vai trò và vị trí khác nhau: trung phong, tiền đạo cánh, tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm… Olaha Mạnh Đức có thêm điểm mạnh về thể hình (1,86 m). Vấn đề còn lại là anh có được gọi vào đội tuyển Việt Nam hay không?

Đấy là những giải pháp về mặt nhân sự mà HLV Kim Sang-sik có thể thử nghiệm trong thời gian tới, trước khi Asian Cup 2027 khởi tranh. Ông Kim hiện rất cần người để trám vào chỗ của Đình Bắc ở 2 trận đầu tại giải vô địch châu Á.