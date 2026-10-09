Chóng mặt với dàn nhập tịch khủng của UAE, cuộc đấu trí đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup cực hay

UAE bổ nhiệm HLV từng dự World Cup, đặt mục tiêu vô địch Asian Cup

Đội tuyển UAE vừa bổ nhiệm HLV tên tuổi Zlatko Dalic hồi tháng 8 vừa qua và đặt mục tiêu vô địch Asian Cup 2027. Ông Dalic từng nhiều năm dẫn dắt đội tuyển Croatia, giành ngôi á quân World Cup 2018 và hạng 3 năm 2022. Giải Gulf Cup mới đây là lần đầu tiên nhà cầm quân này chính thức dẫn dắt đội tuyển UAE.

HLV Zlatko Dalic của đội tuyển UAE Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, UAE không đạt mục tiêu khi bị đội chủ nhà Ả Rập Xê Út đánh bại với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ vô địch giải đấu lớn nhất vùng vịnh này kể từ năm 2013.

Trước đó, UAE khởi đầu ấn tượng với 2 thắng và 1 hòa ở vòng bảng, bao gồm thắng Yemen với tỷ số 4-0, thắng Bahrain với tỷ số 3-0 và hòa Qatar với tỷ số 1-1. Trong các đội này, Yemen cũng là một đối thủ cùng bảng E với đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 (thêm UAE và Hàn Quốc). Ở bán kết Gulf Cup, UAE tiếp tục vượt qua Oman tỷ số 1-0, trước khi chịu thua đội chủ nhà Ả Rập Xê Út.

Nhà báo Paul Radley đang viết cho tờ của UAE The National chia sẻ: "Tuy không đạt mục tiêu vô địch Gulf Cup, nhưng đội tuyển UAE dưới triều đại mới của HLV Dalic đã khởi đầu tương đối ấn tượng và đáng được kỳ vọng. Ông Dalic được bổ nhiệm với mục tiêu mang lại thành công ở tầm vóc lớn hơn nhiều so với một giải đấu khu vực. Thử thách lớn tiếp theo đang đến rất gần. Asian Cup - giải đấu cũng sẽ được tổ chức tại Ả Rập Xê Út - sẽ khởi tranh vào đầu năm 2027.

Người hâm mộ UAE kỳ vọng rằng dưới sự dẫn dắt của ông Dalic, đội tuyển UAE sẽ tiến sâu tại giải đấu này và hướng đến mục tiêu vô địch. Để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, UAE dự kiến sẽ có trận tập huấn gặp Palestine tại Riyadh vào ngày 7.1, khoảng 3 ngày trước trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam, ngày 10.1.2027".

UAE sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch khủng và đông đảo

Sau trận gặp đội tuyển Việt Nam, UAE sẽ gặp Yemen vào ngày 15.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp Hàn Quốc ngày 20.1.2027. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sau trận ra quân gặp UAE, sẽ gặp Hàn Quốc ngày 15.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp Yemen ngày 20.1.2027.

Cầu thủ Alaeddine Zouhir (gốc Tunisia) là một trong hàng chục cầu thủ nhập tịch của UAE đến từ rất nhiều nơi trên thế giới Ảnh: Reuters

Cũng theo nhà báo Paul Radley, đội tuyển UAE đã thu được nhiều bài học bổ ích qua giải Gulf Cup, nơi lần đầu tiên HLV Dalic cầm quân và đã có cái nhìn cụ thể về lực lượng của đội.

Dù vậy, nhà cầm quân lão luyện này sẽ gặp phải một vấn đề lớn, đó là lựa chọn đội hình tối ưu cho Asian Cup, khi đang có trong tay quá nhiều cầu thủ nhập tịch.

Việc bóng đá UAE mở rộng lực lượng nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ, khiến số lượng cầu thủ gốc ngoại tràn ngập. Chưa kề, còn có thêm nhiều cầu thủ xuất sắc tại giải VĐQG UAE (UAE Pro League) đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển trước thềm Asian Cup.

UAE hiện là đội có lực lượng cầu thủ nhập tịch đông đảo, đến từ rất nhiều nơi trên thế giới như Brazil, Bồ Đào Nha, Croatia, Argentina, Bờ Biển Ngà, Guinea, Tunisia… Cụ thể một số cầu thủ nổi bật gồm Marcus Meloni, Erik, Ivkovic, Pimenta, Fabio Lima, Nicolas Gimenez, Luanzinho, Mamadou Coulibaly, Bruno, Yuri Cesar, Ousmane Camara…

Đó là chưa kể thêm Matias Palacios (nhạc trưởng của CLB Al Ain) và Federico Cartabia (của Shabab Al Ahli), những cầu thủ vắng mặt ở Gulf Cup sẽ sớm trở lại đội hình của UAE dự Asian Cup.

UAE từng thua đội tuyển Việt Nam 2 trận Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE hai trận, bao gồm với tỷ số 2-0 tại vòng bảng Asian Cup 2007 trên sân nhà Mỹ Đình (do Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh ghi bàn), và trận thắng tỷ số 1-0 tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra tháng 11.2019, với bàn thắng duy nhất do tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi. Còn lại, tổng cộng 8 lần gặp, đội tuyển Việt Nam ngoài 2 trận thắng trên, có thêm 1 trận hòa và thua 5 trận trước UAE. Lần gặp gần nhất giữa 2 đội tính đến nay là ở trận lượt về tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6.2021, khi đó đội tuyển Việt Nam thua tỷ số 2-3. Kết quả này giúp UAE và đội tuyển Việt Nam đứng nhất nhì bảng, và đều giành vé đi tiếp vào vòng loại ba tranh vé dự World Cup 2022. Tính tại Asian Cup ở các vòng chung kết, UAE thua đội tuyển Việt Nam 1 trận, nhưng thắng 2 trận tại vòng loại của giải đấu năm 2015 diễn ra vào tháng 2 và tháng 11.2023, với các tỷ số 2-1 và 5-0.



