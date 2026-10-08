Thái Lan muốn gọi lại 'Vua cùi chỏ' Theerathon Bunmathan để chuẩn bị cho Asian Cup 2027

Thái Lan muốn phục thù Indonesia, tiến vào vòng knock-out Asian Cup 2027

Theo HLV Hudson, Thái Lan sẽ chuẩn bị lực lượng tốt nhất để tái chiến với Indonesia trong trận quyết định cơ hội để tiến vào vòng 16 đội Asian Cup 2027. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thông qua tổ chức giải King's Cup vào tháng 11 trong FIFA Days, chính là bước đệm cho "Voi chiến" chuẩn bị.

Tiền vệ Chanathip của đội tuyển Thái Lan cũng hẹn tái đấu Indonesia tại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan và Indonesia nằm cùng bảng F còn có Nhật Bản và Qatar. Thái Lan và Indonesia sẽ gặp nhau ở trận cuối vòng bảng ngày 20.1.2027. Trận đấu này tái hiện trận chung kết FIFA ASEAN Cup diễn ra ngày 5.10 vừa qua, khi Thái Lan thua Indonesia với tỷ số 2-4 sau loạt sút luân lưu (hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính).

Dù để thua đối thủ duyên nợ, cũng như trước đó thua trận chung kết giải khu vực trước đội tuyển Việt Nam hồi cuối tháng 8, HLV Hudson vẫn tỏ ra hài lòng, tin rằng lực lượng của đội tuyển Thái Lan hiện nay là gần như hoàn chỉnh.

"Lực lượng thi đấu các giải gần đây là đội hình gần như hoàn thiện nhất của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, sẽ có vài vị trí cần bổ sung. Chúng tôi sẽ xem xét qua giải đấu sắp tới đây tại King's Cup", HLV Hudson chia sẻ với báo chí Thái Lan ngày 7.10.

HLV Hudson cho biết thêm: "Cá nhân tôi cũng muốn giữ đội hình tham dự các giải gần đây làm nòng cốt cho sự phát triển lâu dài, cũng như tham dự Asian Cup 2027. Tất nhiên, King's Cup diễn ra trước Asian Cup, nên sẽ có vài điều chỉnh, nhưng ít thôi. Thành thật mà nói, đội hình hiện nay đã khá hoàn thiện rồi".

Theo Siamsport, HLV Hudson dự kiến sẽ gọi lại 4 cầu thủ chủ chốt vắng mặt ở đợt thi đấu FIFA ASEAN Cup, gồm Jonathan Khemdee, Thanawat Suengchitthawon, tiền đạo Yotsakorn Burapha và đặc biệt là "Vua cùi chỏ" Theerathon Bunmathan, tiền vệ năm nay đã 36 tuổi. "Vua cùi chỏ" là biệt danh mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt cho Theerathon Bunmathan bởi lối chơi tiểu xảo và thường xuyên có những pha dùng cùi chỏ trong lúc tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương.

HLV Hudson (trái) trong trận ra quân của đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup khi thắng đậm Pakistan với tỷ số 4-0 ngày 26.9 Ảnh: Ngọc Linh

Thái Lan chọn đối thủ mạnh tại King's Cup

Theo FAT công bố, 3 đội khách mời gồm Oman (hạng 79 thế giới), Bahrain (92) và Tajikistan (101) đã đồng ý tham gia King's Cup cùng với đội chủ nhà Thái Lan (hạng 93). Giải đấu thường niên lần thứ 52 này diễn ra từ ngày 9 đến 17.11 tại tỉnh Sisaket (Thái Lan). Các đội dự kiến sẽ thi đấu tổng cộng 2 trận, với lịch thi đấu vẫn chưa được FAT công bố.

Cùng với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam (hạng 99) cũng thi đấu 2 trận trong FIFA Days tháng 11 gặp đội Đài Loan và Kyrgyzstan để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Indonesia cũng chốt một trận giao hữu quốc tế với đối thủ mạnh là Jordan (hạng 72 thế giới) trên sân khách ở dịp này (ngày 13.11). Liên đoàn Bóng đá Indonesia hiện vẫn đang tìm kiếm một đối thủ thứ hai, nhưng cho đến nay vẫn chưa công bố.

Trong khi đó, Singapore là 1 trong 4 đội khu vực Đông Nam Á dự Asian Cup 2027 cùng với Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, cũng đã lên lịch từ sớm để chuẩn bị. Đó là các trận gặp những đối thủ tốp đầu thế giới từ khu vực Nam Mỹ, như Paraguay (hạng 33) ngày 13.11 và Brazil (hạng 6) ngày 17.11.