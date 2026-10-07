FIFA ASEAN Cup có nguy cơ bị ‘khai tử’ ngay sau lần đầu được tổ chức, tại sao?

ASEAN Cup có giá trị truyền thống đến 30 năm

John Duerden, nhà báo Anh kỳ cựu và am hiểu bóng đá châu Á, trong bài viết trên tờ The Guardian ngày 7.10, đánh giá FIFA ASEAN Cup ra đời một cách chóng vánh vào tháng 10.2025, sau khi Chủ tịch FIFA Infantino đến Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự một cuộc họp khu vực ASEAN. Tại đây, ông Infantino công bố một giải đấu mới cho khu vực, bất chấp đã có một giải đấu truyền thống được tổ chức 2 năm/lần, trước đây gọi là AFF Cup và giờ là ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2 lượt trận chung kết ASEAN Cup với tổng tỷ số 4-2 để đăng quang ngôi vô địch khu vực hồi cuối tháng 8 Ảnh: Ngọc Linh

"Vài phút sau bài phát biểu ra mắt một giải đấu mới của ông Infantino, văn phòng truyền thông của FIFA đã gửi đi những email có vẻ như được soạn thảo vội vàng để hứa rằng, sẽ có thông tin chi tiết. AFC không mấy ấn tượng với việc cơ quan thế giới đến sân sau của mình và công bố các giải đấu mới", nhà báo John Duerden hé lộ.

Cũng theo John Duerden, tại khu vực Đông Nam Á, rất ít người nghĩ rằng cần có một giải đấu mới tương tự, trong khi ASEAN Cup vốn đã tồn tại từ năm 1996 và trở thành giải đấu truyền thống lâu đời. Đội tuyển Việt Nam là đội đã góp mặt ở trận chung kết lần thứ 16 của giải đấu và đăng quang ngôi vô địch xứng đáng hồi cuối tháng 8 vừa qua.

"Tuy nhiên, với ông Infantino thì khác. Với những ý định của mình, vị Chủ tịch FIFA trao quyền đăng cai giải đấu cho Indonesia, nơi khao khát thành công sau khi chưa từng vô địch Đông Nam Á. Đó cũng là một bước đi thông minh của FIFA khi trao cho Indonesia quyền đăng cai một giải đấu mới có nguy cơ trở nên không cần thiết, không mong muốn và gần như không được chú ý", John Duerden giải thích.

"Những lời mời các đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ tham gia, một nỗ lực có thể hiểu được nhằm thu hút khoảng 2,8 tỉ người xem tiềm năng. Cuối cùng cả hai đội này đều từ chối. Ấn Độ thích đối đầu với Brazil, Panama và Uruguay trong những trận giao hữu hấp dẫn, trong khi Trung Quốc tổ chức các trận quốc tế trên sân nhà.

Các đài truyền hình dường như cũng không hào hứng lắm và phải mất thời gian để hầu hết các nước trong khu vực đăng ký, trong đó Thái Lan không mua bản quyền khiến người hâm mộ nước phải xem trực tiếp trận chung kết trên các kênh miễn phí của FIFA", John Duerden cho biết thêm về quá trình diễn ra FIFA ASEAN Cup.

Đội tuyển Thái Lan để thua sốc Philippines tỷ số 1-2 ở lượt cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup ngày 2.10 Ảnh: Ngọc Linh

Nhà báo này đánh giá, ưu điểm chính của FIFA ASEAN Cup là thời gian diễn ra trong lịch thi đấu quốc tế (FIFA Days). Đội tuyển Indonesia là nơi hưởng lợi nhất, vì có nguồn cầu thủ nhập tịch đông đảo đang thi đấu ở châu Âu được phép trở về. Tuy nhiên, họ cũng trải qua tình huống kịch tính nhất mới giành quyền vào chung kết, sau khi hòa đội tuyển Malaysia tỷ số 0-0 và thắng đội Bangladesh tỷ số 9-2 nhờ trọng tài "hô biến" 2 phút bù giờ thành 7 phút.

Với sự việc bù giờ khó hiểu này cũng đã tạo một luồng tranh cãi dữ dội đối với người hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Đỉnh điểm là Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ra thông báo, đề nghị FIFA làm rõ các chi tiết bù giờ tăng từ 2 phút lên 7 phút có lợi cho đội tuyển Indonesia. Các phút bù giờ này giúp Indonesia ghi thêm 2 bàn và vượt qua đội tuyển Malaysia nhờ chỉ số phụ, để vào chung kết với Thái Lan.

FIFA ASEAN Cup có tiếp tục hay không, tùy thuộc Chủ tịch FIFA Infantino giữ được ghế nóng

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup là điểm sáng nhất của giải đấu, khi Indonesia đánh bại Thái Lan sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2. Và cũng sau 120 phút thi đấu đầy hấp dẫn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với kết quả hòa 2-2. Qua đó, tạo phấn khích cho hơn 70.000 người hâm mộ ở Jakarta.

"Đó là tất cả những gì FIFA ASEAN Cup có được. Liệu điều này có đồng nghĩa với việc Indonesia trở thành nhà vô địch Đông Nam Á hay không - nhất là khi xét đến thành công của đội tuyển Việt Nam hồi tháng 8 ở giải ASEAN Cup chính thức của khu vực - có lẽ tùy thuộc vào quan điểm của từng người", nhà báo John Duerden bày tỏ.

"Với hầu hết những ai không phải người Indonesia, sự kiện này có thể nhanh chóng bị lãng quên. Chủ tịch FIFA Infantino, người có lẽ rất hài lòng khi thấy tuyên bố của mình từ 12 tháng trước trở thành hiện thực trên sân cỏ.

Tuy nhiên, việc có thể sẽ đánh giá thành công thực sự của giải đấu, dựa trên việc liệu nó có giúp ông Infantino tăng cơ hội giữ ghế hay không. Điều này vẫn còn phải chờ xem. Nếu thành công, chúng ta có thể sẽ lại thấy cả Infantino lẫn FIFA ASEAN Cup xuất hiện tiếp tại Đông Nam Á. Nếu không, giải đấu này nhiều khả năng sẽ chịu chung số phận với người đã khai sinh ra nó", John Duerden nhận định.