Đình Bắc bị treo giò trận gặp UAE và Hàn Quốc tại Asian Cup: HLV Kim đau đầu tìm phương án B

Đội tuyển Việt Nam sẽ vắng Đình Bắc trong 2 trận đầu Asian Cup 2027 ảnh: Ngọc Linh

Đình Bắc sẽ chỉ ra sân trận đội tuyển Việt Nam đấu Yemen

Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Đình Bắc tại FIFA ASEAN Cup 2026, với 2 bàn thắng và hàng loạt đường kiến tạo ấn tượng cho thấy chân sút sinh năm 2004 đã khẳng định vị trí quan trọng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik rất lo lắng vì Đình Bắc sẽ không thể có mặt ở 2 trong 3 trận đấu tại vòng bảng Asian Cup 2027. Lý do, tiền đạo trẻ sinh năm 2004 đang phải nhận án treo giò từ AFC.

Cụ thể, trong trận tranh HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm, tiền đạo Đình Bắc đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ Hàn Quốc.

Sau đó, anh đã nhận án phạt treo giò 2 trận chính thức và nộp phạt 1.000 USD từ AFC. Vì Đình Bắc không còn dự giải nào dành cho lứa tuổi U.23 trong năm 2026. Theo quy định của AFC, án phạt bắt buộc phải chuyển sang cấp độ đội tuyển quốc gia.

Vắng Đình Bắc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hàng công đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Nhiều người cho rằng chân sút của CLB CAHN đã chấp hành xong 1 trận treo giò khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 31.3, khép lại vòng loại Asian Cup 2027 - trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng 3-1. Trận này Bắc không được thi đấu và mọi người đều nghĩ do anh thực hiện án phạt của AFC.

Nhưng thực tế xác nhận từ AFC, Đình Bắc không đá trận gặp Malaysia hồi tháng 3.2026 là do ý đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, chứ không phải vì bị AFC treo giò. Thời điểm đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia, Bắc vẫn còn trong lứa tuổi U.23 Việt Nam. Vì vậy, 2 trận treo giò vẫn bảo lưu cho giải đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc sẽ vắng mặt trận ra quân Asian Cup 2027 khi chúng ta gặp UAE vào ngày 10.1.2027 và trận tiếp theo khi đối đầu Hàn Quốc ngày 15.1.2027 - cả 2 trận đều diễn ra ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út). Nếu được đăng ký thi đấu, anh chỉ ra sân trận gặp Yemen vào ngày 20.1.

Hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại bảng E được đánh giá có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Xin được nhắc lại, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E khá nặng với ông lớn Hàn Quốc (được kim HCĐ Asian Cup 2023), UAE và Yemen.

HLV Kim Sang-sik đã có nhiều thử nghiệm tại FIFA ASEAN Cup 2026 ảnh: Ngọc Linh

Tính toán nhân sự hàng công cực kỳ nan giải

Do đó, công việc quan trọng bậc nhất của HLV Kim Sang-sik là phải thiết lập được hàng công mạnh và hiệu quả nhất khi không có Đình Bắc, để giành được 3 điểm trước UAE và cầm chân Hàn Quốc được xem là thành công.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã thử nghiệm nhiều nhân tố mới như Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa bên cạnh Hoàng Hên, Tài Lộc trong cảnh Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, Xuân Son và Gia Hưng về nước sớm vì chấn thương và chuyện gia đình.

Đáng tiếc khi tình trạng thể lực có dấu hiệu quá tải của Hoàng Hên, Tài Lộc và phần nào là Hoàng Đức đã ảnh hưởng đến thành tích chung cuộc của đội tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang-sik trắng tay ra về.

Người hâm mộ kỳ vọng Xuân Son sẽ tìm lại thể trạng tốt nhất ảnh: Ngọc Linh

Hy vọng những cái tên kể trên sẽ sớm tìm lại thể trạng và phong độ tốt nhất và những tân binh Việt kiều như Minh Hoàng, Đăng Khoa sẽ thích ứng sâu hơn với bóng đá Việt Nam và lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Mong rằng các chân sút nội như Tuấn Hải, Tiến Linh, Gia Hưng sẽ đạt phong độ cao, để giúp hàng công đội tuyển Việt Nam trở nên đa dạng với nhiều cá tính và phong cách chơi bóng khác nhau.

Điều này sẽ giúp chiến lược gia Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn chất lượng cho Asian Cup 2027 khi Đình Bắc vắng mặt trước UAE và sẵn sàng trở lại cho 2 trận sau gặp Hàn Quốc và Yemen.