Lịch thi đấu bảng E - Asian Cup 2027 mới nhất, kênh phát độc quyền: Việt Nam gặp ai, ngày nào?

Đình Bắc kỳ vọng sẽ có kỳ Asian Cup thứ 2 cùng đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam chinh phục cột mốc tứ kết

Đội tuyển Việt Nam vừa khép lại hành trình không trọn vẹn tại FIFA ASEAN Cup 2026, sau trận tranh HCĐ thua Malaysia 0-1, ở giải đấu đầu tiên tổ chức tại Indonesia.

Nhưng về mặt chiến lược, thất bại này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có cái nhìn rõ ràng về lực lượng có trong tay, cả về chuyên môn lẫn thể lực, để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng hơn là Asian Cup 2027.

Asian Cup 2027 là lần tổ chức thứ 19 của giải vô địch châu Á sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2, tại 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Khobar, quy tụ 24 đội bóng mạnh nhất châu lục đã vượt qua vòng loại.

Đội tuyển Việt Nam về nước, khép lại FIFA ASEAN Cup với nhiều bài toán cần giải

HLV Kim Sang-sik đã có nhiều thử nghiệm tại FIFA ASEAN Cup 2026 ảnh: Ngọc Linh

Trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm tại bảng E cùng với ông lớn Hàn Quốc (đương kim HCĐ của giải năm 2023) cùng 2 đối thủ Tây Á là UAE (á quân giải năm 1996) và Yemen có lần thứ 3 xuất hiện.

Cụ thể, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp UAE ngày 10.1.2027 trên sân King Saud University tại Riyadh. Hàn Quốc gặp Yemen.

Đúng 5 ngày sau 15.1.2027, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 gặp Hàn Quốc trên sân Kingdom Arena cũng tại Riyadh. Yemen gặp UAE.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Riyadh để đến thành phố Jeddah, khép lại vòng bảng bằng trận gặp Yemen vào ngày 20.1.2027 (Hàn Quốc gặp UAE) trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City, với mục tiêu tranh 2 suất nhất nhì bảng, hoặc nằm trong tốp 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Ngô Đăng Khoa đã được trao cơ hội tại FIFA ASEAN Cup 2026 ảnh: Ngọc Linh

Không như FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ có ngày tập trung và thi đấu ngay, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có điều kiện tập huấn, đá giao hữu cọ xát kỹ càng để chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2027. Trong đó có 2 trận tại Việt Nam, đấu Đài Loan và Kyrgyzstan. Một trận gặp Qatar vào ngày 5.1 khi đội tuyển Việt Nam tập huấn ở Qatar.

Hy vọng rằng đến lúc đó trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có những con người giỏi nhất, đạt thể trạng tốt nhất chứ không vắng nhiều ngôi sao vì chấn thương như khi đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA Asean Cup 2026.

Nếu có đủ lực lượng và những ngôi sao Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc, Văn Hậu... có phong độ cao, HLV Kim Sang-sik sẽ tự tin hướng đến cái đích chinh phục cột mốc lọt vào tứ kết đã từng được HLV Park Hang-seo thực hiện năm 2019 và cố HLV Alfred Riedl năm 2007.

Toàn bộ giải đấu Asian Cup 2027, trong đó có các trận có Việt Nam sẽ phát độc quyền trên TV360.