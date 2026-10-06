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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Nhận định, dự đoán tỷ số CLB Lion City Sailors vs CLB CAHN: Đình Bắc tìm lại niềm vui

    Hoàng Lê
    Hoàng Lê
    Nguyễn Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN) hướng đến chiến thắng trước CLB Lion City Sailors (Singapore) ở lượt trận mở màn ASEAN Club Championship diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 8.10 trên sân Jalan Besar.

    Nguyễn Đình Bắc cùng CLB CAHN quyết tâm giành chiến thắng

    Ngay sau trận đấu tranh hạng ba với đội tuyển Malaysia ngày 5.10, Nguyễn Đình Bắc cùng các tuyển thủ Việt Nam thuộc biên chế của CLB CAHN là Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh di chuyển sang Singapore nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn ASEAN Club Championship với CLB Lion City Sailors. Riêng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh về Hà Nội cùng đội tuyển Việt Nam vào hôm nay, vì anh được CLB CAHN cho miễn thi đấu trận ngày 8.10.

    Nhận định, dự đoán tỷ số CLB Lion City Sailors vs CLB CAHN: Đình Bắc tìm lại niềm vui- Ảnh 1.

    Đình Bắc thi đấu trận gặp Malaysia tại FIFA ASEAN Cup

    Ảnh: Ngọc Linh

    Nhận định, dự đoán tỷ số CLB Lion City Sailors vs CLB CAHN: Đình Bắc tìm lại niềm vui- Ảnh 2.

    Nguyễn Đình Bắc cùng CLB CAHN quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đại diện Singapore, CLB Lion City Sailors

    ẢNH: MINH TÚ

    Tại ASEAN Club Championship 2026/2027, CLB CAHN nằm ở bảng B cùng với Port (Thái Lan), Johor Darul Tazim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapore), Persib (Indonesia), PKR Svay Rieng (Campuchia) và Shan United (Myanmar). Các đội thi đấu vòng tròn chọn 4 đội có thành tích tốt nhất, cùng với 4 đội ở bảng A vào vòng tứ kết.

    Đội đương kim vô địch V-League từng giành danh hiệu á quân ASEAN Club Championship mùa giải 2024/2025 cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng này sau 3 lần góp mặt. Đó cũng là mùa giải CLB CAHN nằm chung bảng với Lion City Sailors và giành thắng lợi thuyết phục 5-0, trong đó Nguyễn Đình Bắc đóng góp 1 bàn thắng.

    Nhận định, dự đoán tỷ số CLB Lion City Sailors vs CLB CAHN: Đình Bắc tìm lại niềm vui- Ảnh 3.

    CLB CAHN hứa hẹn khởi đầu suôn sẻ ở ASEAN Club Championship

    ẢNH: MINH TÚ

    Ở mùa giải năm nay, CLB CAHN vẫn có được đội hình rất mạnh, đồng đều ở 3 tuyến. Bên cạnh các tuyển thủ vừa trở về từ FIFA ASEAN Cup, đội còn có những gương mặt sáng giá như thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Leonardo Artur. Vấn đề của đội bóng do HLV Mano Polking dẫn dắt là thể trạng của các tuyển thủ vừa trở về từ đội tuyển. Dù vậy CLB CAHN vẫn được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà Lion City Sailors.

    Thay đổi đáng chú ý của CLB Lion City Sailors nằm ở băng ghế huấn luyện khi HLV Mark Jackson, người vừa chia tay CLB Buriram United (Thái Lan) đã lập tức nhận lời dẫn dắt nhà vô địch Singapore Premier League. Chiến lược gia người Anh được đánh giá rất cao khi từng dẫn dắt Buriram United xưng vương tại Thai League 1, đoạt Cúp Quốc gia Thái Lan (Thai FA Cup) và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Club Championship lần thứ hai liên tiếp.

    "Chúng tôi còn muốn đưa CLB vươn xa hơn nữa. Chúng tôi muốn tiến sâu vào những vòng đấu cuối cùng, và cụ thể là hướng tới mục tiêu giành chức vô địch, bởi tôi nhận thấy CLB hoàn toàn có đủ tiềm năng để làm được điều đó. Dẫu vậy, để cạnh tranh ở đẳng cấp này, bạn cần có sự thấu hiểu và một lực lượng đủ dày – điều mà CLB đã xây dựng rất tốt. Nhưng cùng với đó, bạn phải kết hợp với lối chơi linh hoạt và khả năng thích ứng cao độ", HLV Mark Jackson chia sẻ.

    Không dễ dàng cho CLB CAHN như lần chạm trán trước đó với CLB Lion City Sailors nhưng Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội vẫn được đánh giá cao hơn, hứa hẹn giành trọn 3 điểm ở trận ra quân tại ASEAN Club Championship.

    Dự đoán kết quả: CLB CAHN thắng CLB Lion City Sailors với tỷ số 3-0.


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