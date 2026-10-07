Đừng vội chỉ trích đội tuyển Việt Nam

V Ì SAO NÊN NỖI?

Nguyên nhân đầu tiên cũng dễ nhận thấy nhất là sự quá tải. Đội tuyển VN đã trải qua gần 4 tháng hầu như không có thời gian nghỉ ngơi thực sự. Mật độ thi đấu dày đặc hiếm thấy ấy để lại hậu quả rõ ràng: thất bại trước Thái Lan ngay từ vòng bảng. Thể lực cạn kiệt kéo theo sự sa sút về cảm hứng thi đấu, điều không khó để nhận ra qua từng trận đấu ở giai đoạn cuối giải.

Nguyên nhân thứ hai nằm ở việc các đối thủ trong khu vực đã có một bước tiến lớn về sức mạnh. Thái Lan có sự trở lại của hàng loạt nhân tố xuất sắc như Chanathip Songkrasin, Nicholas Mickelson, Supachai Jaided… và chơi với sự chắc chắn, kỷ luật cao hơn hẳn. Trong khi đó, Indonesia tạo ra bước nhảy vọt đáng kinh ngạc nhờ dàn cầu thủ nhập tịch trải đều ở cả 3 tuyến. Ngay cả Malaysia, đối thủ vừa đánh bại thầy trò HLV Kim Sang-sik, cũng đã cải thiện lực lượng, thể hiện phong độ ấn tượng hơn nhiều.

Từ cuối tháng 7, Đình Bắc đã thi đấu đến 18 trận trên mọi đấu trường, trung bình 4,1 ngày/trận ẢNH: NGỌC LINH

Thống kê giá trị đội hình theo Transfermarkt tại FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy rõ sự thay đổi tương quan lực lượng: Indonesia dẫn đầu với khoảng 583 tỉ đồng, kế đến là Thái Lan (256 tỉ đồng), Malaysia (194 tỉ đồng), Bangladesh (178 tỉ đồng), còn đội tuyển VN xếp thứ 5 với khoảng 170 tỉ đồng. So với chính ASEAN Cup 2026 trước đó, đây là một bước lùi rõ rệt về vị thế. Khi ấy, đội tuyển VN xếp thứ 2 về giá trị đội hình với khoảng 179 tỉ đồng, chỉ đứng sau Indonesia (255 tỉ đồng) và vượt trên Thái Lan (135 tỉ đồng), Singapore (101 tỉ đồng), Malaysia (83 tỉ đồng). Đội tuyển VN không thay đổi quá nhiều, trong khi các đối thủ có bước nhảy vọt về sức mạnh, nên thất bại cũng là điều dễ hiểu.

Hàn Quốc , UAE ĐANG CHỜ

Nếu chỉ dừng lại ở việc giải thích 2 nguyên nhân trên, câu chuyện có thể khép lại như một lời an ủi: thua vì quá tải, thua vì đối thủ mạnh lên, âu cũng là điều dễ hiểu ở một giải đấu mang tính chất thử nghiệm.

Nhưng quan trọng hơn, đội tuyển VN sắp tham dự giải đấu danh giá Asian Cup 2027. Những lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bảng E, chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen, đội đã vượt qua Li Băng ở trận play-off tranh suất cuối cùng. Ngoại trừ Yemen, đội bóng chúng ta đủ sức đánh bại, cả Hàn Quốc, UAE đều rất mạnh.

Đây chính là lý do thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể xem nhẹ những vấn đề đã bộc lộ ở FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu không sớm khắc phục, điểm yếu của đội tuyển VN sẽ bị Hàn Quốc, UAE khai thác triệt để hơn. Thời gian chuẩn bị cũng không còn nhiều, khi Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh ngay đầu năm sau tại Ả Rập Xê Út, đồng nghĩa với việc đội tuyển VN không có nhiều cơ hội để vừa thử nghiệm, vừa hoàn thiện lực lượng như từng làm ở ASEAN Cup 2024, 2026. Mọi điều chỉnh đều cần được tiến hành ngay từ bây giờ, nếu không muốn lặp lại hình ảnh một đội tuyển quá tải, thiếu sắc bén như ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Bài toán đặt ra lúc này không chỉ là xoa dịu nỗi buồn sau một giải đấu không trọn vẹn, mà là tận dụng triệt để quỹ thời gian còn lại trước Asian Cup 2027. Nhìn vào lực lượng hiện tại, chiều sâu đội hình vẫn là nỗi lo lớn nhất của HLV Kim Sang-sik: Nhiều vị trí gần như không có phương án thay thế tương xứng, trong khi việc triệu tập tân binh sát ngày thi đấu khó lòng tạo ra hiệu quả như mong đợi.

Cuối cùng, bài toán hóc búa không kém là tìm ra chiến lược cụ thể để đối đầu với Hàn Quốc và UAE, 2 đối thủ sở hữu đẳng cấp vượt trội cả về con người lẫn kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường châu lục. Nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik vẫn phải tìm ra thêm những nhân tố phù hợp nhất để phục vụ cho lối đá phòng ngự - phản công sở trường.