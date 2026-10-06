Đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan, Kyrgyzstan tại sân Thiên Trường: Ông Kim làm lại nhân sự

Nhằm chuẩn bị cho hành trình tại Asian Cup 2027, VFF dự kiến tổ chức các trận đấu giao hữu cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 11.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu đáng chú ý gặp Đài Loan và Kyrgyzstan. Các cuộc đối đầu này được xem là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước thềm giải đấu châu lục.

Một trong những điểm đáng chú ý là các trận giao hữu dự kiến sẽ được tổ chức tại sân Thiên Trường (Nam Định). Đây là sân vận động từng nhiều lần được lựa chọn làm địa điểm thi đấu của đội tuyển Việt Nam và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Hai trận đấu với Đài Loan và Kyrgyzstan cũng mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Bên cạnh việc kiểm tra phong độ của những trụ cột, ban huấn luyện có thể trao cơ hội cho các gương mặt mới nhằm xây dựng lực lượng tốt nhất cho Asian Cup 2027.

Vì sao vô địch ASEAN Cup, nhưng lại 'trượt' ở FIFA ASEAN Cup

Không ít người hâm mộ sẽ đặt ra câu hỏi như vậy khi nhìn vào 2 màn trình diễn của đội tuyển bóng đá Việt Nam chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Nếu cuối tháng 8 là một đội bóng chơi rất ấn tượng, từng trận thể hiện phong cách chững chạc, giành điểm một cách thuyết phục ngay cả trên sân khách Indonesia, Malaysia hay Thái Lan thì cuối tháng 9 đầu tháng 10 lại là một đội bóng khác. Cũng đa phần con người đó nhưng lại thi đấu không bật lên được. Nhiều trận luôn để lại sự âu lo khi bộc lộ quá nhiều vấn đề bất cập.

Hai Long chơi đầy cố gắng ở FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Câu trả lời sẽ không quá khó nếu nhìn vào sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup, Việt Nam có sự chuẩn bị gần cả tháng, tập trung nguồn lực tối đa để bảo vệ cho được danh hiệu vô địch đã giành được của mình. Còn FIFA ASEAN Cup, có vẻ như chúng ta không đặt nhiều quyết tâm, nên từ việc chọn người, tập trung lực lượng cho đến đánh giá, phân tích đối thủ, đều không có đủ thời gian cần thiết. Tham gia một giải đấu do FIFA tổ chức mà chỉ có 3 ngày chuẩn bị thì thử hỏi làm sao chu đáo.

Đội tuyển Việt Nam về nước, khép lại FIFA ASEAN Cup với nhiều bài toán cần giải

Một khác biệt nữa là ASEAN Cup, cầu thủ tham dự đều rất sung sức vì chưa phải chia sức cho các mặt trận thi đấu khác. Nhưng đến FIFA ASEAN Cup, gần như toàn bộ tuyển thủ đều không có thể trạng tốt. Thể lực nhiều người bị cạn kiệt do thi đấu vừa xong ASEAN Cup đã bắt ngay vào 2 vòng đầu tiên V-League. Một số đội cung cấp nhiều tuyển thủ như CLB Công an Hà Nội, CLB Công an TP.HCM hay Thể Công Viettel phải trải sức cho giải Etile AFC Championns League và Shoppe Cup ngay trong thời điểm này, nên không tránh khỏi tâm lý giữ chân.

Võ Hoàng Minh Khoa phải vào từ đầu cáng đáng tuyến giữa trận gặp Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Từ sự chuẩn bị đó cộng với việc nhiều tuyển thủ vì nhiều lý do khác nhau không tham gia FIFA ASEAN Cup 2026 khiến cho đội tuyển Việt Nam đến với sân chơi này không thực sự mạnh. Chì có 14/23 cầu thủ là từng vô địch ASEAN Cup, nhưng họ cũng không ở trạng thái sung sức. Thế nên thầy Kim phải sử dụng số còn lại mới được triệu tập như Lê Ngọc Bảo, Adou Minh, Ngô Đăng Khoa, Võ Hoàng Minh Khoa, William Minh Hoàng thường xuyên ra sân đá chính. Với đội hình xộc xệch như vậy mà đòi hỏi có thành tích phải vượt qua các đối thủ đều quy tụ đầy đủ lực lượng tốt nhất, rõ ràng là điều không thể.

Khoảng cách độ chênh lực lượng

Trong bối cảnh con người không đủ tốt, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng đã buộc Thái Lan và Malaysia giành chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup không hề dễ dàng. Điều đó cho thấy đội hình chúng ta vẫn có một nhóm cầu thủ đủ chất lượng để cạnh tranh trong từng trận đấu, để khiến đối thủ phải trầy vi tróc vẩy mới có thể có được tỷ số sát nút. Xem các trận này, người hâm mộ chỉ tiếc rằng nếu chúng ta có thêm Duy Mạnh, Thành Chung ở dưới, Văn Vỹ ở biên trái, Quang Hải ở giữa, Xuân Son đá cắm hoặc thêm các gương mặt chủ chốt khác như Văn Hậu, Khuất Văn Khang, Doãn Ngọc Tân thì đội tuyển sẽ không đến nỗi khốn khó.

Ngô Đăng Khoa cũng ra sân đá chính ở trận gặp Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Rõ ràng vấn đề chiều sâu đội hình trở thành yếu tố quyết định. Việt Nam từng có những giai đoạn sở hữu một thế hệ cầu thủ nổi bật, đủ sức tạo ra khoảng cách với phần còn lại của Đông Nam Á. Nhưng thế hệ này đã bắt đầu tụt lại khi mà lớp kế cận chưa đủ mạnh dẫn đến việc gọi bổ sung vô cùng khó khăn. Thêm vào đó cùng thời điểm đội tuyển đi Indonesia thì U.23 Việt Nam cũng phải đi Nhật Bản tranh tài ASIAD. Sự thiếu hụt lực lượng đó tạo ra khoảng trống lớn và đội tuyển lập tức phải trả giá.

Từ đó mới thấy chiều sâu lực lượng không thể có được một sớm một chiều. Nó được xây dựng trong nhiều năm, từ đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu, chất lượng các giải quốc nội, năng lực phát triển cầu thủ cho tới khả năng giúp những tài năng trẻ có môi trường thi đấu đủ tốt để trưởng thành.

Lẽ ra nếu chúng ta có được trên dưới 30 cầu thủ trẻ tốt cộng với 20 gương mặt nổi bật xuyên suốt thời gian qua thì dẫu có phải chia đôi con người tham dự nhiều mặt trận thì mọi thứ vẫn có thể đáp ứng được. Nhưng đằng này, đội hình chính dự FIFA ASEAN Cup không sung sức, số bổ sung thì một số người vẫn chưa chứng tỏ được, cầu thủ dưới 23 thì mỏng chỉ đủ đi ASIAD trong tình trạng không quá đồng đều. Quanh đi quẩn lại, đội tuyển bị "hụt chân" ở độ dày của con người chất lượng.

Trung vệ Adou Minh trong trận gặp Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Khi một số vị trí bị khuyết, khoảng cách giữa đội hình chính và phần còn lại bắt đầu lộ ra. Chất lượng của đội tuyển không còn được quyết định chỉ bởi những cầu thủ xuất sắc nhất, mà bởi chất lượng của người đứng thứ 12, 15, 18 hay 23 trong danh sách. Bởi thế khi câu trả lời là dù chúng ta đến FIFA ASEAN Cup có một nhóm cầu thủ thay thế đủ tốt nhưng khoảng cách với nhóm trụ cột còn lớn, thì vấn đề nằm ở khả năng duy trì sức mạnh. Họ chưa đủ tầm để tạo nên sức cạnh tranh, nên dù có rất nhiều khát vọng nhưng kinh nghiệm hạn chế cũng không thể làm cho lối chơi bật lên được.

Thế nên để đứng ở vị trí cao một cách bền vững, Việt Nam cần nhiều hơn một thế hệ cầu thủ giỏi. Chúng ta cần một hệ thống đủ khả năng tạo ra thế hệ sau đủ gần với thế hệ trước về chất lượng. Từ đó bước ta sân chơi quốc tế, sẽ giúp HLV có nhiều chọn lựa, sẽ không bao giờ để người hâm mộ phải lo âu về sự hụt hẫng lực lượng. Thành tích có thể lên xuống. Một trận đấu có thể thắng hoặc thua. Một giải đấu có thể đứng thứ nhất hoặc thứ tư. Nhưng chiều sâu lực lượng mới là thứ quyết định một nền bóng đá có thể đứng ở đâu trong nhiều năm tới.