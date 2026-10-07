Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất tại U.17 World Cup: Chưa có bản quyền truyền hình tại Việt Nam

U.17 Việt Nam gặp thách thức

Theo đó, U.17 Việt Nam lần lượt đối đầu với U.17 Bỉ - đối thủ mang tư duy chiến thuật hiện đại của bóng đá châu Âu vào 20 giờ ngày 20.11, gặp U.17 New Zealand - đương kim vô địch khu vực châu Đại Dương - vào 22 giờ 30 ngày 23.11, gặp U.17 Mali - đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1 sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật đáng gờm - vào 20 giờ ngày 26.11.

Được biết, phí bản truyền hình của U.17 World Cup trên lãnh thổ Việt Nam có giá khá cao. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị nào công bố sở hữu gói bản quyền đắt đỏ này. Nhiều khả năng sẽ có sự kết hợp giữa một số đơn vị, tương tự như thương vụ mua bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam tập huấn ở Tây Á

U.17 Việt Nam đã tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 21.9. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar.

Trong danh sách 29 cầu thủ được HLV Cristiano Roland lựa chọn cho đợt tập trung lần này, lực lượng nòng cốt vẫn là những cầu thủ từng tham gia hành trình tại VCK U.17 châu Á 2026. Bên cạnh đó, đội tuyển được bổ sung 7 gương mặt mới, gồm 2 thủ môn Nguyễn Thái Sơn (CLB Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); các hậu vệ Trần Xuân Toàn (CLB Công an Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel); cùng 2 tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (CLB Đà Nẵng).

Tấm vé tranh tài ở U.17 World Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đầy quả cảm của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 châu Á 2026 (diễn ra hồi tháng 5). Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, dàn cầu thủ trẻ đã thi đấu bản lĩnh, tạo nên những màn trình diễn thuyết phục trước các đối thủ mạnh của châu lục để chính thức mở ra chương mới cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Ở VCK U.17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland vượt qua bảng C với ngôi đầu. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội giành được 6 điểm, sau các trận thắng U.17 Yemen 1-0, thua U.17 Hàn Quốc 1-4 và thắng U.17 UAE 3-2. Thành tích này giúp U.17 Việt Nam lọt vào tứ kết và lần đầu tiên giành quyền tham dự U.17 World Cup.