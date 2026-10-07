Những nhân vật có cơ hội lên đội tuyển Việt Nam đấu Asian Cup 2027, thầy Kim tuyên bố nóng

Tính đến chuyện thay đổi

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm rất nhiều vị trí. Dù vậy, không phải vị trí nào cũng để lại ấn tượng tốt. Chính vì thế, nhiều khả năng vị HLV người Hàn Quốc sẽ có những sự thay đổi về mặt nhân sự để hướng đến Asian Cup 2027 (diễn ra từ ngày 5.1.2027 – 7.2.2027).

Đội tuyển Việt Nam sẽ khác tại Asian Cup 2027? Ảnh: Ngọc Linh

Khu vực ổn nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay là vị trí thủ môn. Lê Giang Patrik chơi cực hay tại FIFA ASEAN Cup 2026 và trước đó là ASEAN Cup 2026. Anh nhiều khả năng vẫn sẽ là thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup vào năm sau. Phía sau Lê Giang Patrik, chúng ta có thêm những thủ môn dự bị khá hay như Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Riêng thủ môn Nguyễn Filip đủ khả năng cạnh tranh suất chính thức với Lê Giang Patrik. Thành ra, khung thành của đội tuyển Việt Nam có rất nhiều người giỏi.

Hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup thi đấu chưa tốt. Dù vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung thêm hàng loạt hậu vệ giỏi hơn trong thời gian sắp tới. Những người có thể được bổ sung là hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ, các trung vệ Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hiểu Minh (đang chấn thương), Đoàn Văn Hậu (đang bị kỷ luật ở giải trong nước), Đinh Quang Kiệt (bận tham dự ASIAD 20).

Vẫn còn chiều sâu lực lượng

Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới có thể có thêm Nguyễn Quang Hải, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang (đang chấn thương). Có thể thấy sự vắng mặt đồng loạt của những cầu thủ vừa nêu khiến cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup rất "mỏng" người. HLV Kim Sang-sik cố gắng kéo các cầu thủ nhập tịch Tài Lộc và Hoàng Hên về đá ở tuyến giữa trong những ngày qua, nhưng không thành công.

Tiến Linh có thể được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 Ảnh: Minh Tú

Còn trên hàng tiền đạo, nếu Xuân Son hồi phục chấn thương, anh sẽ được bổ sung cho Asian Cup 2027. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam vẫn còn có Tiến Linh, Tuấn Hải là những chân sút đủ đẳng cấp khoác áo đội tuyển quốc gia. Số các chân sút trẻ hơn có thể kể đến Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát (bận khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 20).

Có thể Thanh Nhàn hay Lê Phát thiếu kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nếu so với những tiền đạo còn trẻ hơn, non kinh nghiệm hơn họ đã dự FIFA ASEAN Cup 2026, như Williams Minh Hoàng hay Ngô Đăng Khoa, thì Thanh Nhàn và Lê Phát vẫn có thể tự tin làm tốt hơn những gì mà Minh Hoàng và Đăng Khoa vừa thể hiện.

Đội tuyển Việt Nam vì thế vẫn còn chiều sâu về lực lượng để có thể thi đấu tốt hơn tại giải vô địch châu Á năm 2027, cũng như tại vòng loại World Cup 2030 sẽ diễn ra sau đây không lâu nữa.

Rời FIFA ASEAN Cup, Hoàng Đức chỉ ra điều đội tuyển Việt Nam cần cải thiện

'Sẽ lựa chọn cầu thủ có chất lượng'

HLV Kim Sang-sik tuyên bố: "Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”.

Về định hướng xây dựng đội tuyển, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh nhiệm vụ tìm kiếm những cầu thủ có chất lượng, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu và trưởng thành, hướng tới sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ.

“Với tư cách HLV trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ”, HLV Kim Sang-sik cho biết.

