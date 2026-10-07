'Máy chạy' của đội tuyển Việt Nam cày ải không ngừng, thầy Kim cần làm ngay điều này





Mật độ thi đấu cực dày

Tính từ trận đấu đầu tiên trong năm (1.2, khoác áo CLB Ninh Bình gặp Công an Hà Nội) đến trận thua Malaysia ở trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026 (5.10), Trương Tiến Anh đã thi đấu 34 trận trong 246 ngày, trung bình cứ 7,4 ngày lại phải ra sân một lần. Đó đã là một tần suất không hề nhẹ nhàng đối với một cầu thủ, nhưng điều đáng nói hơn nằm ở việc mật độ này càng lúc càng dồn dập về cuối năm.

Nhưng con số này thực chất còn che giấu bớt mức độ cày ải thật sự, bởi không phải ngày nào không có trận đấu cũng là ngày Tiến Anh được nghỉ ngơi.

Nhìn vào lịch tập trung của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, có thể thấy rõ Tiến Anh gần như không có một khoảng nghỉ trọn vẹn nào. Đợt đầu tiên là dịp FIFA Days tháng 3, đội tuyển hội quân từ 21.3 đến 31.3 (11 ngày) để đá giao hữu với Bangladesh và trận vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp Malaysia.

Trương Tiến Anh rất khỏe ở ASEAN Cup 2026, nhưng không thể giữ được sự bền bỉ ở FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiếp đó là đợt tập trung dài hơi nhất: từ 23.6, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội, rồi sang Hàn Quốc tập huấn (2.7-14.7), trở về đá giao hữu với Myanmar, trước khi bước vào ASEAN Cup 2026 từ 24.7 và kéo dài đến tận 26.8, tổng cộng 65 ngày liên tục không rời đội tuyển. Cuối cùng là đợt FIFA ASEAN Cup 2026, hội quân từ 21.9 đến khi khép lại giải ngày 5.10, thêm 15 ngày nữa. Cộng lại, Tiến Anh đã có tới 91 ngày phải ăn tập, di chuyển, thi đấu liên tục cùng đội tuyển trong năm, chiếm gần 37% quỹ thời gian từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 10 - đó là chưa kể quãng thời gian anh còn phải cày ải cho CLB Ninh Bình ở V-League và Cúp quốc gia xen giữa các đợt tập trung ấy.

Riêng trong giai đoạn ASEAN Cup 2026 (từ 24.7 đến 26.8), Tiến Anh đá đến 8 trận chỉ trong 33 ngày, tương đương chưa đầy 5 ngày cho mỗi trận. Và nếu tính từ thời điểm đó đến hết FIFA ASEAN Cup 2026 (24.7 - 5.10), anh đã ra sân 14 trận trong 73 ngày, trung bình 5,6 ngày/trận - nghĩa là gần như tuần nào anh cũng phải thi đấu, có những tuần đá đến 2 trận.

Không chỉ dày về mật độ, nhiều trận đấu còn cho thấy dấu hiệu Tiến Anh đang được ban huấn luyện CLB cố gắng bảo vệ thể lực bằng cách rút ngắn thời gian thi đấu: chỉ đá 35 phút trước Thanh Hóa (11.9), 57 phút trước Hải Phòng (5.9), 63 phút trước Timor-Leste (24.7). Đó là tín hiệu cho thấy ngay cả CLB Ninh Bình cũng nhận ra giới hạn thể lực của trụ cột này, dù vẫn không thể để anh nghỉ hoàn toàn vì không có phương án thay thế tương xứng. Có đến 7 lần trong năm, khoảng cách giữa 2 trận đấu liên tiếp của Tiến Anh chỉ vỏn vẹn 3 ngày.

Cần thêm hậu vệ phải

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Trương Tiến Anh gần như là sự lựa chọn số 1 không thể thay thế ở vị trí hậu vệ phải, cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển Việt Nam. Điều này đặt ra rủi ro rất lớn: chỉ cần một chấn thương do quá tải, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam sẽ ngay lập tức rơi vào khủng hoảng nhân sự ở vị trí vốn đã mỏng.

Tiến Anh cần được nghỉ ngơi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây cũng chính là một trong những lỗ hổng mà HLV Kim Sang-sik cần giải quyết sớm, khi quỹ thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2027 không còn nhiều. Việc chỉ trông cậy vào một cái tên duy nhất cho một vị trí quan trọng, trong khi bản thân cầu thủ ấy đang phải cày ải với tần suất gần như không có điểm dừng, là điều không thể kéo dài mãi. Tìm thêm một phương án cho hành lang phải, dù là phát hiện nhân tố mới hay chuyển đổi vị trí một cầu thủ hiện có, cần được tính đến ngay từ bây giờ, trước khi chấn thương, thứ gần như luôn chực chờ với những cầu thủ bị sử dụng quá sức, thực sự xảy ra.