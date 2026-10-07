Việt Nam sẽ hết cửa tranh vé World Cup 2034 nếu thất bại ở vòng loại thứ hai World Cup 2030

Đội tuyển Việt Nam có xuất phát thuận lợi

Ngày 6.10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gửi dự thảo lịch thi đấu quốc tế giai đoạn từ năm 2027 cho các liên đoàn thành viên để thảo luận, trong đó có đề xuất về giải đấu AFC Nations League. Sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp với hành trình vòng loại World Cup 2030, trước khi mùa giải đầu tiên AFC Nations League 2030 - 2031 diễn ra.

Đội tuyển Việt Nam cần hướng tới các mục tiêu lớn khi bóng đá châu Á sắp thay đổi, với AFC Nations League ra đời và gắn liền với quy trình vòng loại World Cup và Asian Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước mắt, quy trình vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ giữ nguyên như hệ thống hiện tại. Bao gồm, vòng loại thứ nhất sẽ dành cho 20 đội có thứ hạng từ 27 đến 46 ở châu Á, dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA gần nhất. Các đội này sẽ bắt cặp thi đấu loại trực tiếp (lượt đi và về). 10 đội thắng giành quyền đi tiếp.

10 đội thắng này cùng 26 đội có thứ hạng cao ở châu Á (từ 1 đến 26), sẽ hình thành tổng cộng 36 đội vào vòng loại hai. Nhóm 26 đội hàng đầu châu Á này, dựa trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ở khu vực Đông Nam Á có 6 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Malaysia, sẽ vào vòng loại hai.

Vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á, với 36 đội chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tại đây, vị trí của các đội trên bảng xếp hạng FIFA sẽ quyết định yếu tố quan trọng là được xếp ở các nhóm hạt giống. Từ đó, sẽ được bốc thăm vào các bảng đấu.

Đội tuyển Việt Nam cần tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay (99 thế giới và 17 châu Á), để hy vọng nằm nhóm hạt giống số 2 và có thể được bốc thăm vào bảng đấu thuận lợi.

Vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á, với 9 bảng, mỗi bảng 4 đội, hai đội xếp nhất nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng loại ba (tổng cộng 18 đội, và chia tiếp thành 3 bảng đấu).

Đây là vòng loại mà đội tuyển Việt Nam phải đặt mục tiêu cần có mặt. Vòng loại ba này sẽ xác định các đội có suất dự World Cup 2030, và có vé dự Asian Cup 2032 (chuyển từ năm lẻ sang năm chẵn). Hai đội đứng đầu ở 3 bảng tại vòng loại ba này sẽ giành 6 suất dự World Cup 2030. Ba đội xếp thứ 3 cùng với đội hạng tư có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng play-off tranh 2 suất còn lại của châu Á, và 1 suất đấu play-off liên lục địa.

Nếu không vào vòng loại ba World Cup 2030, đội tuyển Việt Nam sẽ hết cửa tranh vé World Cup 2034

Trong dự thảo lịch thi đấu quốc tế giai đoạn từ năm 2027 của AFC, trường hợp các đội không vào được vòng loại ba World Cup 2030, đồng nghĩa sẽ tham gia giải đấu Nations League thử nghiệm (2028 - 2029).

Đội tuyển Việt Nam hiện giữ vững vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Giải này các đội thi đấu 3 trận sân nhà và 3 trận sân khách. 6 đội đứng đầu sẽ giành vé dự Asian Cup 2032 (cùng với 18 đội đã vào vòng loại ba). Và hình thành 18 đội ở Hạng 2 và 11 đội Hạng 3 cho mùa AFC Nations League chính thức đầu tiên (2030 - 2031). 18 đội đã vào vòng loại ba World Cup 2030 sẽ ở Hạng 1.

Trường hợp đội tuyển Việt Nam phải thi đấu ở giải Hạng 2 AFC Nations League mùa 2030 - 2031, bắt buộc phải thi đấu thật tốt để đứng 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng thăng lên Hạng 1 (tốp 18 đội hàng đầu châu Á, sẽ có 2 đội cuối bảng rớt hạng). Qua đó, mới có hy vọng tham gia tranh vé dự World Cup 2034 (chỉ 18 đội ở Hạng 1) từ mùa AFC Nations League 2032 - 2033.

Đây được xem là điều nghiệt ngã nhất khi AFC Nations League ra đời và gắn liền với quy trình vòng loại World Cup và Asian Cup trong tương lai.

Sau khi phân hạng từ giai đoạn chuyển tiếp, sẽ chỉ có 18 đội ở Hạng 1 được đặt quyền tranh vé dự World Cup và Asian Cup. Các đội ở Hạng 2 và 3 mỗi kỳ vòng loại diễn ra, ngay từ đầu cánh cửa đã đóng sầm lại trước mắt họ. Các đội ở các hạng dưới này chỉ hy vọng tìm đường thăng hạng mới có lại cơ hội.