Nóng tranh cãi trao quyền trận chung kết World Cup 2030 cho Ma Rốc, vì sao FIFA bác bỏ?

FIFA bác bỏ đã chọn Ma Rốc tổ chức trận chung kết World Cup 2030

Ngày 6.8, Chủ tịch FIFA Infantino gặp gỡ các cộng sự thân cận tại Rabat (Ma Rốc) để làm rõ lập trường trong cuộc khủng hoảng hiện nay và triển khai chiến lược nhằm khôi phục vị thế của mình đã bị suy giảm.

Chủ tịch FIFA Infantino dùng đặc cách trao quyền trận chung kết World Cup 2030 làm đòn bẩy? Ảnh: Reuters

"Vị thế chính trị của ông Infantino đã bị tổn hại sau nỗ lực bất thành trong việc bán 20% cổ phần của World Cup và các giải đấu khác do FIFA tổ chức cho một số quỹ đầu tư, bao gồm cả một quỹ có liên hệ với ông Donald Trump.

Việc sử dụng địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2030 làm đòn bẩy - một nước đi đồng thời trừng phạt UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu), đối thủ lớn nhất hiện tại của ông này - sẽ đánh dấu một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Sân Bernabeu (ở Madrid, Tây Ban Nha) từ lâu đã được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để đăng cai trận đấu này, phần lớn nhờ vào mối quan hệ bền chặt giữa Infantino và Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez", theo báo Tây Ban Nha Diario AS.

"Nhưng vị thế đó đã lung lay dữ dội sau khi người đứng đầu FIFA (Infantino) có những quan hệ khăng khít với giới chức phía Ma Rốc, để có thể dàn xếp đưa trận chung kết World Cup 2030 đến Casablanca", Diario AS cho biết thêm.

Mặc dù vậy, sau cuộc họp khẩn ngày 6.8 tại Rabat, FIFA đã đưa ra tuyên bố khẳng định Chủ tịch Gianni Infantino không hề hứa hẹn trao quyền đăng cai trận chung kết World Cup 2030 cho Ma Rốc: "Việc cho rằng Chủ tịch FIFA đã đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan đến việc đăng cai trận chung kết World Cup 2030 là sai sự thật và gây hiểu lầm. FIFA sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp", thông báo của FIFA cho biết.

Tuy nhiên, theo nhà báo Ben Jacobs tiết lộ: "Nhiều nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc đã xác nhận với kênh talkSPORT rằng, các cuộc thảo luận với ông Infantino về việc tổ chức trận chung kết World Cup tại Casablanca đã diễn ra".

World Cup 2030 do 3 nước Ma Rốc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng đăng cai chính. Hiện Tây Ban Nha cũng hy vọng được đăng cai trận chung kết. Trong khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã từ chối bình luận khi được hỏi về vấn đề này, theo nhà báo Ben Jacobs.

Trận chung kết World Cup 2026 được tổ chức trên sân MetLife ở Mỹ Ảnh: Reuters

Chủ tịch FIFA xin lỗi, nhưng không có ý định từ chức

Cũng trong thông báo ngày 6.8, FIFA cho biết: "Cuộc họp (tại Rabat) cũng đề cập đến đề xuất FIFA Forward Enterprise (FFE), trong đó những sai sót đã xảy ra được thừa nhận. Các bên thống nhất rằng không hề có ý định gạt Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên ra khỏi quy trình này, và lẽ ra quy trình đó cần được xử lý theo cách khác. Ngoài ra, cũng có sự thừa nhận về những sai sót xảy ra sau khi đề xuất bị rò rỉ ra giới truyền thông".

"Trong một văn bản riêng gửi tới Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên, FIFA đã đưa ra lời xin lỗi về những sai sót này, đồng thời cam kết đảm bảo chúng sẽ không tái diễn. Một cuộc rà soát sẽ được tiến hành và báo cáo kết quả sẽ được trình lên Hội đồng FIFA tại cuộc họp định kỳ tiếp theo", FIFA cho biết thêm.

Dù vậy, có thể thấy thái độ đầy cứng rắn của FIFA, nhưng sẽ khó có thể xoa dịu được những người vốn chỉ trích gay gắt ông Infantino, theo nhà báo kỳ cựu Henry Winter cũng của talkSPORT nhận định.

Cùng lúc, Chủ tịch FIFA Infantino đã xin lỗi nhưng rõ ràng không có ý định từ chức. FIFA đang thể hiện thái độ đanh thép: "Với việc dự án đã bị hủy bỏ, FIFA thống nhất sẽ không còn dung thứ cho bất kỳ hành vi tấn công nào nhắm vào sự chính trực, công tác quản trị tốt và quy trình làm việc đúng đắn của tổ chức; đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ danh tiếng và uy tín của mình".