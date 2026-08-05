Từ chối hợp đồng ‘khủng’ tại Indonesia và bỏ ASEAN Cup, sao nhập tịch Justin Hubner ‘chỉ giỏi trên mạng’

Liên tục khiêu khích, nhưng lại sợ áp lực và chỉ trích

Theo CNN Indonesia, Justin Hubner đã từ chối lời đề nghị hợp đồng "khủng" từ CLB Persija Jakarta. Báo hàng đầu này dẫn nguồn tin từ các báo ở Hà Lan như Voetbal Primeur, xác nhận cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Fortuna Sittard không muốn trở về nước thi đấu bất chấp lời đề nghị có giá trị lên đến "vài triệu USD".

Justin Hubner (áo đỏ) từ bỏ cơ hội thi đấu cho đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026, khi khước từ lời mời trở về nước thi đấu Ảnh: Reuters

Điều này cũng chính thức khép lại cơ hội của Justin Hubner được góp mặt thi đấu tại ASEAN Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Indonesia, dù đã được HLV John Herdman điền tên vào danh sách 26 cầu thủ chính thức.

Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia, Sumardji gần đây cũng xác nhận, đã liên tiếp hối thúc CLB Fortuna Sittard nhả người, hoặc chính bản thân Justin Hubner đạt thỏa thuận trở về nước thi đấu để kịp dự ASEAN Cup 2026.

Mặc dù vậy, sau trận đấu Indonesia để thua đậm đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 ngày 3.8 khiến cơ hội đi tiếp trở nên chênh vênh, và dĩ nhiên cả hy vọng vô địch ASEAN Cup lần đầu tiên cũng bị đặt dấu hỏi rất lớn. Justin Hubner cùng thời điểm liên tiếp có những hành động khiêu khích trên mạng xã hội gây phản ứng cả giới CĐV tại Indonesia.

Tự bỏ cơ hội thi đấu cho Indonesia

Nhưng đồng thời cũng ngay sau đó, giữa lúc người hâm mộ Indonesia đang kỳ vọng Justin Hubner sẽ dàn xếp các cuộc đàm phán chuyển nhượng, để kịp trở về khoác áo đội tuyển Indonesia ra sân thi đấu như trông đợi từ HLV Herdman và trưởng đoàn Sumardji, thì cầu thủ này đã "dội một gáo nước lạnh" vào sự chờ đợi đó.

"Một trong những CLB lớn nhất ở Indonesia đã đưa ra cho Fortuna một lời đề nghị trị giá vài triệu USD. Nhưng CLB đã từ chối", Hubner nói với tờ De Limburger, theo Voetbal Primeur đưa tin, đồng thời được dẫn lại từ CNN Indonesia.

"Nếu tôi đến đó bây giờ (Indonesia), mọi người sẽ tự hỏi tại sao một người tài năng như tôi lại chọn giải đấu đó. Sau đó, tôi sẽ nhận được rất nhiều bình luận ác ý. Chơi cho một CLB lớn ở Indonesia rất hấp dẫn về mặt tài chính, nhưng tôi muốn ở lại châu Âu. Tôi muốn chơi ở cấp độ cao nhất và phát triển hơn nữa ở đây", Hubner cho biết thêm.

Phát biểu này của Hubner đã phải nhận rất nhiều bình luận ác ý từ giới CĐV Indonesia, vì đã lên tiếng chê bai giải đấu trong nước, coi thường chính cả những người hâm mộ nước này. Nhiều CĐV Indonesia trên mạng xã hội X gọi Justin Hubner "chỉ giỏi trên mạng" và hèn nhát.