Đội tuyển Indonesia bị chấn động tâm lý sau trận thua đậm Việt Nam ngay trên sân nhà

Cầu thủ Indonesia bị sốc tâm lý là có thật

Sự kỳ vọng quá lớn và niềm tin "ảo" rằng, đội tuyển Indonesia đã ở tầm châu Á, khiến các cầu thủ xứ vạn đảo hoàn toàn bị sốc khi sự thật bị phơi bày trong trận đấu họ thua sút toàn tập trước đối thủ duyên nợ là đội tuyển Việt Nam tối 3.8. Đó không chỉ là trận thua cách biệt về tỷ số, mà còn là cách các cầu thủ Việt Nam đã chỉ cho các cầu thủ Indonesia biết thế nào là tính kỷ luật, chiến thuật và tinh thần trong thi đấu.

Các cầu thủ Indonesia (áo đỏ) hoàn toàn rối loạn trong trận thua đội tuyển Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chính điều này đã khiến các cầu thủ Indonesia bị chính giới CĐV nhà chỉ trích dữ dội. Cho rằng, các cầu thủ Indonesia kiêu căng và tự đề cao mình. Trong đó, thủ môn Nadeo Argawinata được xem là "ngập" trong các lời chỉ trích. Nhiều người còn vào cả trang cá nhân của thủ môn này phản ứng, cho rằng anh chính là nguyên nhân khiến đội nhà nhận trận thua quá đậm trước đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ riêng Nadeo, HLV Herdman và gần như toàn bộ các cầu thủ Indonesia còn lại đều nhận sự chỉ trích trực tiếp từ người hâm mộ Indonesia ngay tại sân Pakansari. Họ hỏi rằng: "Tại sao tối nay chúng ta lại thua, tâm lý của bạn đâu rồi? Chúng tôi đang đợi bạn thực hiện lời hứa ở Singapore".

Tuyển thủ Indonesia thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá hay, sẽ bước vào trận ‘sinh tử’ với Singapore

Sự phản ứng này, cùng với việc trung vệ Justin Hubner (bị CLB không cho về thi đấu) lên mạng xã hội Instagram cho rằng, trận thua của Indonesia trước đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup không phải là giải chính thức, như đổ thêm dầu vào lửa.

Bởi vì, đây được xem là hành động trẻ con. Cần nhớ, đội tuyển Indonesia là những người khát khao nhất vô địch giải đấu khu vực này sau 30 năm thi đấu, trải qua nhiều thế hệ, nhưng họ vẫn chỉ giành ngôi á quân đến 6 lần.

Đội tuyển Indonesia chưa vô địch khu vực, thì đừng nói chuyện tầm châu lục

Dòng trạng thái của Justin Hubner cũng được cho có hàm ý nói rằng đội tuyển Indonesia đã ở tầm châu Á, từng vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 và từng thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 3-0 tại giải này. Vì vậy, ASEAN Cup hay AFF Cup trước đây, không phải là giải chính thức để so sánh. Tuy nhiên, chính nhiều chuyên gia bóng đá Indonesia đã phản ứng lại với Justin Hubner rằng, đội tuyển Indonesia chưa vô địch khu vực lần nào, thì khi nào mới đến tầm châu Á?.

Cầu thủ đội tuyển Việt Nam (áo trắng) pressing khắp mặt sân, khiến Thom Haye và đội Indonesia bất lực Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước những diễn biến dồn dập, và được cho là tự tạo áp lực cho mình hơn sau trận thua đội tuyển Việt Nam. Báo chí Indonesia lo ngại các cầu thủ của đội nhà đã có phần bị chấn động tâm lý, và không rõ họ có kịp bình tâm lại để hướng đến trận quyết đấu với Singapore hay không.

"Tôi hy vọng là tâm lý của các cầu thủ sẽ được cải thiện trong chiều nay (4.8). Vẫn còn thời gian đến ngày mai và ngày kia để phục hồi tinh thần của họ", ông Sumardji nói với CNN Indonesia chiều 4.8. CNN Indonesia cũng cho biết, kể từ sau trận thua đội tuyển Việt Nam, không có nụ cười nào xuất hiện trong đội tuyển Indonesia. Không khí rất trầm mặc và rất nặng nề.

Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam và nhận trận thua với tỷ số 0-3 không thể bào chữa, các cầu thủ Indonesia vẫn còn một trận đấu "sinh tử" nữa ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Singapore (lúc 20 giờ ngày 7.8) trên sân khách. Trận này, đội bóng xứ vạn đảo chỉ còn một cửa phải thắng mới đi tiếp, hòa hoặc thua họ sẽ sớm bị loại.

Lần gần nhất đội tuyển Indonesia thi đấu trên sân Jalan Besar trước Singapore là trong trận giao hữu quốc tế diễn ra vào tháng 9.2004. Khi đó, đội bóng xứ vạn đảo đã để thua với tỷ số 0-2.