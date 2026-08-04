Đội tuyển Việt Nam hòa Singapore đích thị ‘phiên bản lỗi’ của đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia: Khác nhau thế nào?

Từ đá bóng dài đến chơi bóng ngắn

Đội tuyển Việt Nam gây thất vọng trong ở trận hòa 0-0 với Singapore hôm 31.7 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng đậm 3-0 trước Indonesia hôm 3.8, ngay trên sân Pakansari, tại Bogor, Indonesia. Ở trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam chủ yếu chơi bóng dài, bóng bổng. Còn trong trận đấu với Indonesia, chúng ta chơi bóng ngắn, thiên về kiểm soát bóng về phối hợp nhóm nhỏ.

Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận hòa Singapore, Son bỏ lỡ nhiều cơ hội

HLV Kim Sang-sik thực hiện nhiều thay đổi trong trận đấu với Indonesia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm phân tích: "Khi thi đấu với Singapore, các pha bóng dài và bóng bổng của đội tuyển Việt Nam không phát huy hiệu quả vì đối thủ sở hữu hàng phòng ngự cao to, giỏi không chiến. Họ không hề ngán ngại những pha bóng như thế này.

Còn khi thi đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam quay về với lối đá bóng ngắn, phối hợp nhóm nhỏ sở trường. Các cầu thủ của chúng ta phát huy được khả năng kiểm soát bóng và ban bật trong phạm vi hẹp. Điều đó gây khó khăn cho hàng thủ của Indonesia. Lối chơi này cũng đánh đúng vào sở đoản của Indonesia. Đội bóng xứ sở vạn đảo có nhiều cầu thủ gốc châu Âu. Họ cao lớn nhưng xoay trở chậm trong phạm vi hẹp. Các cầu thủ Indonesia không theo kịp tốc độ trong các pha phối hợp bóng ngắn của đội tuyển Việt Nam".

Thay đổi về tinh thần

Một sự thay đổi khác rất đáng chú ý nơi đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Indonesia, đó là sự thay đổi về mặt tinh thần: "Tôi nhận thấy ở trận đấu với Singapore, một vài vị trí của đội tuyển Việt Nam dường như bị ức chế tâm lý, khiến họ không thể phát huy điểm mạnh của từng người. Trong trận đấu với Indonesia, các cầu thủ của chúng ta chơi thanh thoát hơn. Điều này có thể đến từ việc HLV Kim Sang-sik bố trí nhân sự hợp lý hơn ở trận đấu với Indonesia, từ đó giúp cho các cầu thủ có niềm tin rằng họ luôn có cơ hội cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia, nhất là có cơ hội trên hàng tấn công".

Các cầu thủ Việt Nam chơi thanh thoát hơn Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cụ thể, ở trận đấu với Indonesia tối 3.8, tại Bogor, HLV Kim Sang-sik sắp Tài Lộc và Đình Bắc trên hàng tiền đạo, thay cho bộ đôi cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên. Đồng thời, ông Kim xếp Hai Long đá tiền đạo cánh trái. Vị trí này tạo ra nhiều bất ngờ cho đội bóng xứ sở vạn đảo. Cả 3 cầu thủ nói trên đều có xu hướng chơi thiên về kỹ thuật, họ phù hợp với lối đá kiểm soát bóng, phối hợp bóng ngắn của đội tuyển Việt Nam trong những phút đầu trận.

Cựu PCT AFF và PCT chuyên môn VFF tiếp tục bình luận về sự thay đổi này: "Tài Lộc có thể không mạnh mẽ bằng Xuân Son, nhưng cậu ấy hoạt động rộng hơn, kiểm soát bóng trên mặt sân tốt hơn. Thế nên, khi Tài Lộc đá ngay từ đầu, tính kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng đạo, tính kết nối giữa các tiền đạo với nhau tốt hơn".