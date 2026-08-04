Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ rời Indonesia trở về quê nhà, sẵn sàng đánh bại Campuchia

Sáng 4.8, thầy trò HLV Kim Sang-sik rời khách sạn ở Bogor lúc 9 giờ 30. Toàn đội di chuyển đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta và có mặt vào khoảng 10 giờ 45 để làm thủ tục xuất cảnh. Không khí ở đội tuyển Việt Nam rất thoải mái, các cầu thủ đều tỏ ra rạng rỡ sau khi hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trên đất Indonesia.

Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay VJ928 khởi hành lúc 14 giờ từ Jakarta và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 18 giờ 15. Chuyến bay kéo dài khoảng 4 giờ 15 phút.

HLV Kim Sang-sik vẫn diện chiếc áo đen quen thuộc ẢNH: NGỌC LINH

Đình Bắc rạng rỡ sau một trận đấu chơi khá ấn tượng, được HLV Kim Sang-sik dành lời khen ẢNH: NGỌC LINH

Việt Anh bị rách mí mắt nhưng vẫn tươi tỉnh bên cạnh Văn Vĩ, người mở tỷ số trận đấu với cú sút tinh quái ẢNH: NGỌC LINH

Lê Giang Patrik và Tài Lộc có phần "ngạo nghễ" ẢNH: NGỌC LINH

Hoàng Hên luôn nở nụ cười thân thiện ẢNH: NGỌC LINH

Xuân Son luôn xuất hiện với chiếc kính râm ẢNH: NGỌC LINH

Ngay sau khi trở về Hà Nội, đội tuyển sẽ nhanh chóng bước vào quá trình hồi phục và chuẩn bị chuyên môn cho trận đấu với Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7.8. Đây là lượt trận cuối vòng bảng, mở ra cơ hội thi đấu cho một số cầu thủ chưa được ra sân nhiều.

Với tinh thần hưng phấn sau màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu tiếp tục giành chiến thắng trước Campuchia để khép lại vòng bảng bằng một kết quả thuận lợi, tạo đà cho hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.