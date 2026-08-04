Hành động bất ngờ của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh với HLV Kim Sang-sik

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik mặc lại chiếc áo đen quen thuộc. Điều này dường như mang đến vận may cho đội tuyển Việt Nam khi "Những chiến binh sao vàng" đã giành trọn 3 điểm, mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Xuân Mạnh đã cúi đầu, rồi hôn lên chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik trong lúc toàn đội ăn mừng sau trận đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chỉ biết cười trừ với hành động bất ngờ của học trò.

Có lẽ HLV Kim Sang-sik không lường được rằng Xuân Mạnh lại hôn chiếc áo đen của mình ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuân Mạnh đã chơi rất lăn xả ở trận đấu này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik ân cần với các học trò ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Về số phận của chiếc áo trắng mà HLV Kim Sang-sik đã mặc trong trận hòa Singapore, ông tiết lộ đã ném đi rồi. Thậm chí, ông còn kể cho vợ mình về việc này.

HLV Kim Sang-sik hài hước nói về chiếc áo trắng ‘nặng vía’ sau chiến thắng Indonesia

HLV Kim Sang-sik cũng dành rất nhiều lời khen cho các học trò sau chiến thắng. Ông đánh giá cao những đóng góp thầm lặng của Tiến Anh, nhận định những cầu thủ được trao cơ hội đá chính lần đầu ở ASEAN Cup 2026 như Hai Long, Thành Long chơi ấn tượng.

Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh vào Đình Bắc: "Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể giành chiến thắng trước Singapore, nhiều người cũng tò mò và thất vọng, có lẽ tôi đã thay Đình Bắc quá sớm. Tuy nhiên, đó là cả một quá trình và trong trận đấu hôm nay, cậu ấy đã thể hiện tất cả mọi thứ và cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Vì vậy, tôi muốn nói với Đình Bắc rằng cậu ấy đã làm rất tốt".