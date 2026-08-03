HLV Kim Sang-sik dí dỏm: ‘Tôi ném chiếc áo trắng đi rồi, tôi nói vợ tôi như thế’

Tình hình đã tươi sáng

HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo bằng sự hồ hởi: "Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Chúng tôi đã nỗ lực thể hiện hết mình. Có được 3 điểm thì tình hình đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam".

Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn tới tập thể cầu thủ cùng người hâm mộ đã luôn sát cánh: "Cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực. Cảm ơn cổ động viên có mặt trên sân, cũng như những người hâm mộ ở nhà đã cổ vũ chúng tôi qua màn hình tivi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Về công tác chuẩn bị, HLV Kim Sang-sik cho biết cách tiếp cận không có nhiều khác biệt so với trận gặp Singapore trước đó, nhưng điểm khác nằm ở việc những cầu thủ dự bị đã tận dụng tốt cơ hội được trao: "Sự chuẩn bị của cả 2 trận về cơ bản là giống nhau. Nhưng những cầu thủ được trao cơ hội ra sân hôm nay, như Hai Long, đã chơi rất hay".

HLV Kim Sang-sik hài hước nói về chiếc áo trắng ‘nặng vía’ sau chiến thắng Indonesia

HLV Kim Sang-sik trở lại với chiếc áo đen và giành chiến thắng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, ông cũng có một chia sẻ đầy hóm hỉnh liên quan tới chiếc áo trắng từng gắn với hình ảnh sốt ruột, lo âu của mình bên đường biên ở trận hòa Singapore trước đó: "Tôi đã ném chiếc áo trắng đó đi rồi. Tôi đã nói với vợ tôi như thế". Chi tiết nhỏ này phần nào cho thấy tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn của HLV Kim Sang-sik sau khi giải tỏa được áp lực từ kết quả không như ý ở lượt trận trước.

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Khen ngợi học trò

Bên cạnh Hai Long, một cái tên khác cũng được HLV Kim Sang-sik dành sự đánh giá cao là hậu vệ Tiến Anh, người đóng góp không nhỏ vào lối chơi chung của toàn đội: "Tiến Anh di chuyển rất nhiều, đóng vai trò rất quan trọng với đội, và đã có một màn trình diễn tốt. Cậu ấy là một cầu thủ lớn. Rất nhiều cơ hội của chúng tôi trong trận đấu hôm nay đều xuất phát từ cậu ấy".

HLV Kim Sang-sik đang cảm thấy nhẹ nhõm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik cũng dành riêng những lời động viên đặc biệt cho Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ từng bị chính ông rút ra sân khá sớm trong trận hòa Singapore trước đó. Ông nói: "Thật đáng tiếc vì chúng tôi đã không thể thắng Singapore, và cũng có nhiều người tò mò, thậm chí thất vọng, có lẽ vì tôi đã thay Đình Bắc ra sân hơi sớm".

Tuy nhiên, ông khẳng định đó chỉ là một phần trong cả quá trình dài, và người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm khi nhìn vào những gì Đình Bắc thể hiện ở trận đấu với Indonesia: "Nhưng tất cả đều là một quá trình, và ở trận đấu hôm nay, Đình Bắc đã cho thấy tất cả những gì cậu ấy có, đồng thời vượt qua được rất nhiều thử thách. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng hôm nay cậu ấy đã làm rất tốt".