Báo Indonesia chỉ trích đội nhà vì thua nặng nề đội tuyển Việt Nam: ‘Thật bất lực’

Đội tuyển Indonesia bước vào cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026 với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Pakansari lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ sau khoảng 15 phút, đội chủ nhà đã phải nhận 2 bàn thua. Văn Vĩ mở tỷ số sau pha phối hợp và đường chuyền của Hoàng Đức, trước khi Nguyễn Hải Long tận dụng khoảng trống bên cánh trái để nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam.

CNN Indonesia đánh giá đây là trận đấu mà Indonesia có màn trình diễn “kém cỏi”, đồng thời nhấn mạnh những pha tấn công nhanh của đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở thành “cơn ác mộng” đối với đội bóng xứ vạn đảo.

Cú sút nâng tỷ số lên 2-0 của Hai Long

Đội tuyển Việt Nam có trận thắng thuyết phục trên sân Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc dù làm khách trước Indonesia

Theo CNN Indonesia: “Đội tuyển Indonesia có thời điểm cố gắng kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công, nhưng các mối đe dọa tạo ra không đủ để gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam. Đội chủ nhà gặp rất nhiều vấn đề trong việc tìm khoảng trống trước sức ép của đối thủ”.

Tờ Bola cũng không giấu được sự thất vọng khi mô tả thất bại 0-3 là kết quả của một màn trình diễn “tệ hại” của đội tuyển Indonesia. Tờ báo Indonesia đặc biệt chỉ ra: “Những khoảng trống ở hàng phòng ngự, nhất là khu vực cánh phải Indonesia thật sự quá lớn. Đây là nơi Indonesia để Hai Long thoải mái di chuyển, nhận bóng rồi xâm nhập vòng cấm trước khi đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata”.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Bola còn dùng từ “thật bất lực” để mô tả tình cảnh của đội tuyển Indonesia khi bước vào hiệp 2. Bola nhận xét: “Đáng chú ý, xét về thống kê, Indonesia có thời điểm kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể chuyển ưu thế ấy thành những cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, Việt Nam lại cho thấy sự hiệu quả đáng kể trong cách tổ chức phản công. Đội chủ nhà tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống và ứng biến trước lối chơi pressing cũng như khả năng chuyển trạng thái nhanh của Việt Nam”.

Bola phân tích thêm: “Thom Haye từng có cơ hội rút ngắn cách biệt từ chấm phạt đền, nhưng không thể đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik. Sau đó, dù HLV John Herdman đưa Jens Raven, Beckham Putra và Tim Geypens vào sân, Indonesia vẫn không thể tạo ra sự thay đổi đủ lớn. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công. Nguyễn Xuân Son sau một lần bị Nadeo cản phá đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 71”.

Hoàng Đức có trận đấu nổi bật ở tuyến giữa, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, trang Suara nhìn nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam khiến tình thế của Indonesia tại bảng A trở nên rất khó khăn.

Suara phân tích: “Đội tuyển xứ vạn đảo hiện có 6 điểm và tụt xuống vị trí thứ 3, sau Việt Nam và Singapore. Trong khi đó, chiến thắng 3-0 giúp đội tuyển Việt Nam có 7 điểm và tiếp tục duy trì cơ hội lớn giành quyền vào bán kết. Với Indonesia, trận đấu cuối cùng gặp Singapore vào ngày 7.8 trở thành cuộc chiến mang tính quyết định. Đội bóng của HLV John Herdman buộc phải giành chiến thắng để duy trì hy vọng đi tiếp”.