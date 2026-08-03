Chìa khóa giúp đội tuyển Việt Nam thắng đẹp Indonesia: Nhân tố giản dị chẳng ai ngờ!

Đội tuyển Việt Nam thắng nhờ tuyến giữa cơ động

Đội tuyển Việt Nam đã chiếm lại ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, khi thắng đậm chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-0. Lần đầu tiên sau 6 năm, Việt Nam "hạ đẹp" Indonesia trên sân đối thủ, nhờ đấu pháp phản công và chuyển đổi trạng thái chặt chẽ, hợp lý mà HLV Kim Sang-sik đã bày binh bố trận.

Có nhiều yếu tố tạo nên chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam: màn pressing ấn tượng, phong độ xuất sắc của Hoàng Đức, Văn Vĩ, khả năng đọc trận đấu và ứng biến tốt của HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, khác biệt cốt lõi tạo nên chiến thắng nằm ở tuyến giữa. Phòng tuyến ông Kim từng gọi là "điểm yếu", giờ lại trở thành điểm mạnh giúp đội tuyển Việt Nam lấn át hoàn toàn trung lộ Indonesia.

Lê Phạm Thành Long (áo trắng) nhỏ người nhưng... có võ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khác biệt ấy được tạo thành từ điều chỉnh quyết định của ông Kim: thay thế đội trưởng Quang Hải bằng Thành Long. Bộ đôi tiền vệ sáng tạo Quang Hải - Hoàng Đức đã không còn sát cánh, khi ông Kim nhìn ra hạn chế trong khâu đánh chặn, thu hồi và càn quét của cả hai. Đội tuyển Việt Nam cần một tiền vệ "dọn dẹp" phía sau để mở ra không gian cho Hoàng Đức dâng cao hỗ trợ tấn công. Chẳng ai phù hợp với vị trí này hơn Thành Long.

Tiền vệ sinh năm 1996 đã đáp lại kỳ vọng của ông Kim, khi có trận đấu tiệm cận điểm 10. "Mỏ neo" của CLB Công an Hà Nội tranh chấp quyết liệt để đoạt bóng và cung cấp trở lại cho tuyến tiền vệ triển khai lối chơi. Thành Long dù nhỏ người, nhưng không ngại vào bất cứ điểm nóng nào.

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Chính sự xông xáo, bền bỉ của Thành Long giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam luôn vững chãi, dù Indonesia gây áp lực với 3 tiền vệ trung tâm nhằm phá bằng được phòng tuyến này. Cựu tiền vệ HAGL không chỉ thu hồi bóng tốt nhờ đọc tình huống bắt bài đường chuyền với tư duy hiện đại, mà anh còn chuyền một chạm nhanh, quan sát tốt để luân chuyển bóng từ thủ sang công.

Bàn nhân đôi cách biệt của Hai Long được kiến tạo bởi Thành Long. Chỉ với một cú vung chân ở cánh trái bên phần sân nhà, tiền vệ 30 tuổi đã biến tình huống tưởng như không có gì trở thành pha phản công "chí mạng", đánh sập ý chí chiến đấu của Indonesia.

Thành Long đánh chặn tốt và phát động tấn công rất chất lượng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hàng thủ chủ nhà đã mất cảnh giác, có lẽ vì không tính toán được Thành Long tìm thấy Hai Long chỉ bằng một cái ngoái đầu quan sát.

Giải phóng Hoàng Đức

Xuyên suốt trận đấu, Thành Long đứng trong nhóm đầu ở mọi chỉ số, từ đánh chặn đến thu hồi bóng. Tuy nhiên, giá trị của một tiền vệ phòng ngự sẽ không nằm ở con số thống kê.

Nhờ Thành Long, hàng thủ Việt Nam dễ thở hơn, khi Indonesia không thể thoải mái ban bật trung lộ, mà phải đẩy bóng ra biên tạt vào. Cũng nhờ Thành Long, mà Hoàng Đức mới được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự để dâng cao hơn, cung cấp nhiều bóng hơn cho hàng công.

Bàn thắng thứ ba của Xuân Son được kiến thiết bởi Hoàng Đức, khi tiền vệ 28 tuổi có pha đi bóng qua 3 cầu thủ rồi chọc khe cho đồng đội thoát xuống ghi bàn. Hoàng Đức có thể dâng cao và thoải mái xử lý với mức độ rủi ro cao, vì sau lưng anh, Thành Long luôn sẵn sàng "xuất tướng" để bọc lót hỗ trợ.

Tinh thần tập thể lên tiếng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đó là vai trò của một tiền vệ như Thành Long: nỗ lực trong âm thầm để tạo ra thế trận dễ dàng hơn cho đồng đội.

HLV Kim Sang-sik đã tìm thấy hàng tiền vệ cân bằng và lý tưởng cho đội tuyển Việt Nam, song cái hay của ông Kim chưa bao giờ nằm ở công thức. Chiến lược gia Hàn Quốc luôn ứng biến khéo léo, đọc trận đấu hay để đưa ra phương án nhân sự phù hợp.

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Có thể ở trận tới với Campuchia (20 giờ ngày 7.8), ông Kim sẽ lại trình làng một tuyến giữa mới, để rồi lại có được chiến thắng thuyết phục.

Trong tay HLV Kim Sang-sik là đội quân đủ thiện chiến, với những chiến binh cần mẫn như Thành Long, sẵn sàng làm việc thầm lặng để nâng đồng đội lên sân khấu ánh sáng.