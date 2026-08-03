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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bầu Thụy thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng đậm Indonesia

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam mở rộng cơ hội giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn mang về khoản thưởng 2 tỉ đồng từ ông Nguyễn Đức Thụy sau lời hứa trước trận đấu.

Treo thưởng trước giờ bóng lăn, đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu

Trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia thi đấu lượt trận quan trọng tại bảng A ASEAN Cup 2026, ông Nguyễn Đức Thụy đã gọi điện động viên HLV Kim Sang-sik cùng toàn đội.

Trong cuộc trao đổi, ông Thụy ghi nhận tinh thần thi đấu của đội tuyển sau trận hòa đáng tiếc trước Singapore, đồng thời bày tỏ niềm tin thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành kết quả tích cực trên sân Pakansari. Để tiếp thêm động lực, ông quyết định thưởng 2 tỉ đồng nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia.

Bầu Thụy thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng đậm Indonesia- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn có vé vào bán kết

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáp lại sự kỳ vọng, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh. Các pha lập công của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam thắng đậm 3-0 ngay trên sân khách, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết. Với chiến thắng này, toàn đội chính thức nhận khoản thưởng 2 tỉ đồng như cam kết trước trận của ông Nguyễn Đức Thụy.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Nhiều lần thưởng lớn để động viên đội tuyển Việt Nam

Đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Đức Thụy dành những khoản thưởng lớn cho đội tuyển Việt Nam sau các trận đấu quan trọng. Tại ASEAN Cup 2024, sau chiến thắng trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, ông đã thưởng nóng 2 tỉ đồng. Khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại đối thủ ở trận lượt về để giành chức vô địch Đông Nam Á, ông thưởng thêm 3 tỉ đồng.

Bầu Thụy thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng đậm Indonesia- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi quá hay trên sân Indonesia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Đức Thụy thường xuyên đồng hành và động viên đội tuyển Việt Nam bằng những phần thưởng kịp thời sau các cột mốc đáng nhớ. Những khoản thưởng này không chỉ ghi nhận nỗ lực của ban huấn luyện và các cầu thủ, mà còn tiếp thêm động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu chinh phục ASEAN Cup 2026 và những giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

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