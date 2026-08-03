Bước vào trận đấu được xem là "chung kết sớm" của bảng A ASEAN Cup 2026, Indonesia và đội tuyển Việt Nam đều nhập cuộc thận trọng. Sau quãng thời gian giằng co, đội tuyển Việt Nam tạo khác biệt bằng những pha chuyển trạng thái nhanh. Bàn mở tỷ số cùng pha lập công của Hai Long giúp các học trò HLV Kim Sang-sik bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0.

Sang hiệp 2, Indonesia gia tăng sức ép và đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, trong khi đội tuyển Việt Nam chủ động lùi sâu, chờ cơ hội phản công. HLV Kim Sang-sik lần lượt tung Xuân Son và Hoàng Hên vào sân, còn Indonesia cũng thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự để chơi tất tay.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0: Ấn tượng tài dùng người HLV Kim Sang-sik

Việc đội chủ nhà dâng cao để lộ nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ và đội tuyển Việt Nam đã tận dụng rất tốt. Sau 2 cơ hội bị bỏ lỡ, phút 71, Xuân Son thực hiện cú xỉa bóng tinh tế đánh bại thủ môn Argawinata, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi kỷ luật và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam, đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành 3 điểm quan trọng trên sân Pakansari.