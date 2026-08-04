HLV Indonesia không đổ lỗi, thua tâm phục khẩu phục: ‘Đội tuyển Việt Nam hay nhất ASEAN Cup 2026’

Nhận trách nhiệm

Mở đầu phần chia sẻ, HLV Herdman của Indonesia dành lời cảm ơn tới người hâm mộ nhà đã sát cánh cùng đội tới những phút cuối cùng: "Cổ động viên hôm nay thật tuyệt vời. Họ đã ở bên chúng tôi cho đến những phút cuối cùng. Chúng tôi sẽ trở lại, bắt buộc phải trở lại vì vẫn còn một trận đấu nữa ở phía trước".

Nhìn lại trận đấu với cái đầu lạnh, ông thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót của đội nhà ngay trong giai đoạn đầu trận: "Đáng lẽ chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt hơn, thi đấu trực diện hơn để chơi sòng phẳng về mặt thể lực với đội tuyển Việt Nam trong 10-15 phút đầu tiên. Chúng tôi đã biếu cho họ một bàn thắng quá dễ dàng. Một khi bạn để một đội bóng như đội tuyển Việt Nam dẫn trước, đó sẽ là một đêm vô cùng khó khăn, vì họ sẽ trừng phạt bạn bằng những đợt phản công nguy hiểm, và họ đã làm đúng như vậy".

HLV Herdman chấp nhận thất bại ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về chính ban huấn luyện: "Chúng tôi cần giữ được một cự ly đội hình chặt chẽ hơn, cả khi tấn công lẫn khi phòng ngự. Cần kiểm soát trận đấu tốt hơn, và điều đó xuất phát từ HLV chứ không phải các cầu thủ, để đảm bảo 15 phút đầu không quá khó khăn trước một đối thủ mạnh như đội tuyển Việt Nam".

Tinh thần cầu thị

Dù thất bại, HLV Herdman vẫn khẳng định không từ bỏ triết lý bóng đá tấn công mà ông theo đuổi: "Đội bóng này rất muốn tấn công. Chúng tôi muốn đẩy dâng cao đội hình chứ không muốn trở thành một đội bóng chỉ biết co cụm phòng ngự bên phần sân nhà để chờ phản công. Điều đó đòi hỏi sự dũng cảm và đi kèm với nhiều rủi ro. Chúng tôi phải học cách kiểm soát các thời điểm, cải thiện khả năng phòng ngự chống phản công và chuyển trạng thái phòng ngự".

3 điểm nhấn làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia

Ông cũng đưa ra lời bảo vệ cho các học trò: "Chúng tôi muốn chơi bóng cống hiến, muốn cho khán giả thấy chúng tôi là một đội bóng chủ động pressing và triển khai bóng từ tuyến dưới. Đây là bước đi quan trọng cho sự phát triển của đội. Hãy nhớ rằng đây mới là trận đấu thứ 4 tập thể này thi đấu cùng nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện. Cả đội phải dũng cảm đối mặt với thất bại này, nhận trách nhiệm về những sai lầm, học hỏi từ đó và đứng vững cùng nhau. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu lớn phía trước".

Bàn thắng của Văn Vĩ giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng hơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình Marselino Ferdinand, HLV Herdman cho biết đây là một tổn thất lớn với toàn đội: "Kết quả chụp MRI cho thấy chấn thương khá nghiêm trọng và cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết vào lúc này, nhưng đây là một tổn thất rất lớn. Ai cũng biết mối đe dọa tấn công mà cậu ấy mang lại. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để một cầu thủ khác bước lên và gánh vác đội bóng trong trận đấu tiếp theo".

Đáng chú ý nhất, HLV Herdman dành lời khen ngợi hiếm có cho đối thủ vừa đánh bại đội nhà: "Đối với tôi, đội tuyển Việt Nam là đội bóng hay nhất giải đấu lần này". Dù vậy, ông vẫn thể hiện quyết tâm cho chặng đường còn lại: "Đó là kiểu trận đấu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn tham gia: thi đấu trong thế bị dồn vào chân tường và phải giành chiến thắng. Dù khó khăn về mặt chiến thuật, tôi tin toàn đội có đủ chất lượng, bản lĩnh và tinh thần chiến thắng để đạt mục tiêu trong những ngày tới".

Về công tác chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, ông nhấn mạnh yếu tố tâm lý và tinh thần đoàn kết: "Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ cả hai mặt. Với tập thể này, phản ứng sau thất bại là điều quan trọng nhất. Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng ở trong hoàn cảnh này trước đây. Chúng tôi không giấu giếm điều gì với cổ động viên hôm nay, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với họ vì rõ ràng màn trình diễn hôm nay chưa đạt yêu cầu".