Báo Đông Nam Á ca ngợi: ‘Đội tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia, HLV Kim Sang-sik rất hay’

Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 trên sân Pakansari tối 3.8. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có 7 điểm sau 3 trận, vươn lên dẫn đầu bảng A.

Đội tuyển Việt Nam khiến Indonesia bất lực

Tờ Siamsport của Thái Lan đánh giá đội tuyển Việt Nam đã thể hiện đúng vị thế của nhà đương kim vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách. Theo Siamsport, đội bóng của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Nguyễn Văn Vĩ mở tỷ số ở phút thứ 6 sau pha phối hợp với Nguyễn Hoàng Đức. Đến phút 15, Nguyễn Hai Long tận dụng sai lầm của Indonesia để nhân đôi cách biệt.

Xuân Son (áo trắng) vào sân từ ghế dự bị, giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 3 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, Siamsport nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam không chỉ hiệu quả trong tấn công mà còn duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự. Indonesia dù rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn thắng, trước khi Nguyễn Xuân Son vào sân và ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 71”.

Jay Worapath, một cây viết bóng đá Thái Lan, thậm chí thừa nhận Indonesia đã gây bất ngờ theo chiều ngược lại. Jay Worapath phân tích: “Indonesia hoàn toàn không phải là đối thủ của Việt Nam, đương kim vô địch, trong trận đấu này. Trước trận đấu, Indonesia được đánh giá cao nhờ đội hình có nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Pakansari lại cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai đội. Cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng A sẽ trở nên hấp dẫn sau kết quả này”.

3 điểm nhấn làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia

HLV Kim Sang-sik được khen vì cách dùng người

Bên cạnh màn trình diễn của các cầu thủ, truyền thông khu vực cũng đặc biệt chú ý đến quyết định nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây bất ngờ khi để Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải và Hoàng Hên trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, ông trao cơ hội đá chính cho Hai Long và xây dựng hàng công giàu tốc độ, cơ động.

Makanbola của Malaysia đánh giá: “Đây là lựa chọn rất hay, cho thấy HLV Kim Sang-sik đã tính toán kỹ khi đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách trước Indonesia. Thay vì phụ thuộc vào những ngôi sao tấn công giàu kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam chủ động sử dụng sức trẻ, khả năng di chuyển và những pha chuyển trạng thái nhanh để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Indonesia. Đội tuyển Việt Nam cuối cùng đã thành công lớn”.

Makanbola cũng đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự kết hợp giữa khả năng tấn công năng nổ và hệ thống phòng ngự kỷ luật. Trang này nhận định đội bóng mang biệt danh “Những chiến binh sao vàng” tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, đồng thời giữ được sự chắc chắn cần thiết để bảo toàn chiến thắng 3-0.

Các cầu thủ Indonesia (áo đỏ) bất lực trong việc xuyên thủng lưới đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, diễn đàn ASEAN FOOTBALL với hơn 660.000 người theo dõi dành những lời khen đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của trang này, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á đã có một màn trình diễn vô cùng thuyết phục.

ASEAN FOOTBALL cho rằng dù phải thi đấu trước sức ép từ sân Pakansari và đối đầu Indonesia với nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, kỷ luật và xuất sắc về chiến thuật.

Đáng chú ý, diễn đàn bóng đá Đông Nam Á này nhấn mạnh Việt Nam đã hạn chế đáng kể ảnh hưởng của Mitchell Baker, một trong những cầu thủ được kỳ vọng của Indonesia, đồng thời liên tục tạo ra những pha chuyển đổi nhanh để trừng phạt đối thủ.

ASEAN FOOTBALL nhấn mạnh: “Một chiến thắng để khẳng định sức mạnh của nhà vô địch. Đồng thời, đây cũng là một lời nhắc nhở khác rằng Việt Nam vẫn là một trong những đội mạnh nhất trong bóng đá Đông Nam Á”.

Sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam có 7 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng A. Indonesia hiện có 6 điểm nhưng đã tụt xuống vị trí thứ ba. Trong khi đó, Singapore cũng có 7 điểm nhưng đứng thứ hai do kém đội tuyển Việt Nam hiệu số bàn thắng.