Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch

Và Hai Long "chốt" lại màn ăn mừng bằng hành động chỉ tay vào huy hiệu được mạ vàng vốn dành riêng cho nhà đương kim vô địch. Anh như muốn nói rằng đừng vội đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam sau trận hòa 0-0 trước Singapore