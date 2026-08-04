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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Sau khi sút tung lưới Indonesia, Nguyễn Hai Long có pha ăn mừng cực kỳ ấn tượng, khiến 'chảo lửa' Pakansari thành 'chảo nguội'.
Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch- Ảnh 1.

Tối 3.8, Hai Long bất ngờ được ra sân từ đầu sau 2 trận dự bị liên tiếp. Anh được xếp đá tiền đạo trái, chơi cùng Đình Bắc và Tài Lộc trên hàng công đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch- Ảnh 2.

Phút 15, sau đường tỉa bóng thông minh của Thành Long, Hai Long băng xuống cực nhanh, dứt điểm khôn ngoan vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch- Ảnh 3.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội ra dấu "calm down" (bình tĩnh). Đây là màn ăn mừng nổi tiếng được nhiều siêu sao bóng đá thế giới thực hiện, trong đó có Cristiano Ronaldo

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch- Ảnh 4.

Hai Long còn thực hiện cú nhún vai, như thể muốn nói rằng: "Chúng tôi thắng là điều bình thường mà"

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch- Ảnh 5.

Và Hai Long "chốt" lại màn ăn mừng bằng hành động chỉ tay vào huy hiệu được mạ vàng vốn dành riêng cho nhà đương kim vô địch. Anh như muốn nói rằng đừng vội đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam sau trận hòa 0-0 trước Singapore

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch- Ảnh 6.

Ngoài ra, trong trận này, Hai Long còn chơi cực kỳ xông xáo, không ngại va chạm dù thể hình thấp bé (chỉ cao 1,68 m)

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch- Ảnh 7.

Hai Long tích cực lùi sâu phòng ngự, buộc Thom Haye phải phạm lỗi để chặn tình huống chuyển trạng thái nguy hiểm. Sau pha bóng này, trụ cột của Indonesia phải nhận thẻ vàng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch- Ảnh 8.

BTC ASEAN Cup 2026 chia sẻ: "Với màn trình diễn đầy nhiệt huyết với 1 bàn thắng và hàng loạt tình huống pressing thành công, Hai Long đã được vinh danh là Cầu thủ giàu năng lượng nhất trận đấu"

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

 

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