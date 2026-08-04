Thể thao Bóng đá Việt Nam Phút huy hoàng của Hai Long: Nhắc cả Đông Nam Á ai là đương kim vô địch Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 04/08/2026 03:42 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Sau khi sút tung lưới Indonesia, Nguyễn Hai Long có pha ăn mừng cực kỳ ấn tượng, khiến 'chảo lửa' Pakansari thành 'chảo nguội'. Tối 3.8, Hai Long bất ngờ được ra sân từ đầu sau 2 trận dự bị liên tiếp. Anh được xếp đá tiền đạo trái, chơi cùng Đình Bắc và Tài Lộc trên hàng công đội tuyển Việt NamẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGPhút 15, sau đường tỉa bóng thông minh của Thành Long, Hai Long băng xuống cực nhanh, dứt điểm khôn ngoan vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGCầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội ra dấu "calm down" (bình tĩnh). Đây là màn ăn mừng nổi tiếng được nhiều siêu sao bóng đá thế giới thực hiện, trong đó có Cristiano RonaldoẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGHai Long còn thực hiện cú nhún vai, như thể muốn nói rằng: "Chúng tôi thắng là điều bình thường mà"ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGVà Hai Long "chốt" lại màn ăn mừng bằng hành động chỉ tay vào huy hiệu được mạ vàng vốn dành riêng cho nhà đương kim vô địch. Anh như muốn nói rằng đừng vội đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam sau trận hòa 0-0 trước SingaporeẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGNgoài ra, trong trận này, Hai Long còn chơi cực kỳ xông xáo, không ngại va chạm dù thể hình thấp bé (chỉ cao 1,68 m)ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGHai Long tích cực lùi sâu phòng ngự, buộc Thom Haye phải phạm lỗi để chặn tình huống chuyển trạng thái nguy hiểm. Sau pha bóng này, trụ cột của Indonesia phải nhận thẻ vàngẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGBTC ASEAN Cup 2026 chia sẻ: "Với màn trình diễn đầy nhiệt huyết với 1 bàn thắng và hàng loạt tình huống pressing thành công, Hai Long đã được vinh danh là Cầu thủ giàu năng lượng nhất trận đấu"ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG Tin liên quan Chuyên gia châu Á: ‘Việt Nam thắng Indonesia thật ấn tượng, biết tung những đòn quyết định’ Đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Indonesia 3-0, qua đó lấy lại ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Theo chuyên gia Gabriel Tan của ESPN châu Á, đây là dấu hiệu cho thấy nhà đương kim vô địch đã trở lại đúng hướng trong hành trình bảo vệ danh hiệu. Đội trưởng Indonesia thừa nhận xứng đáng thua Việt Nam, Hoàng Hên đặc biệt khiêm tốn Lộ tâm trạng cầu thủ Indonesia sau trận thua đậm Việt Nam, ai bị chỉ trích nặng nhất? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề đội tuyển Việt Nam Hai Long ASEAN Cup 2026
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