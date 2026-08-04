Chuyên gia châu Á: ‘Việt Nam thắng Indonesia thật ấn tượng, biết tung những đòn quyết định’

Trong bài viết sau trận đấu tại sân Pakansari (Bogor, Indonesia) tối 3.8, chuyên gia, nhà báo Gabriel Tan đánh giá chiến thắng 3-0 trước Indonesia là màn trình diễn đặc biệt ấn tượng của đội tuyển Việt Nam.

Gabriel Tan nhận định: “Nhà đương kim vô địch Việt Nam đã trở lại đúng hướng trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch ASEAN với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đối thủ Indonesia ở bảng A”.

Đội tuyển Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ sau khi để Singapore cầm chân ở trận đấu trước ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, chiến thắng này đến chỉ ít ngày sau khi đội tuyển Việt Nam gây thất vọng với trận hòa 0-0 trước Singapore. Trước cuộc đối đầu Indonesia, sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik thậm chí bị nghi ngờ, nhất là khi so với đội chủ nhà vốn đang có phong độ cao với 8 bàn thắng và chỉ 1 lần để thủng lưới sau hai trận thắng Campuchia và Timor Leste. Tuy nhiên, mọi dự đoán đã nhanh chóng bị đảo ngược.

Theo Gabriel Tan, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn xuất sắc nhờ sự kết hợp giữa khả năng dứt điểm chính xác và hệ thống phòng ngự kỷ luật. Thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ tận dụng tốt những cơ hội tạo ra mà còn khiến Indonesia gần như không thể tìm được khoảng trống để gây nguy hiểm.

Việt Nam khiến khán giả Indonesia câm lặng

Sức ép dành cho đội tuyển Việt Nam càng lớn khi Indonesia được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả. Theo Gabriel Tan, người hâm mộ Indonesia thậm chí đã la ó khi tên đội tuyển Việt Nam được xướng lên trước trận.

Gabriel Tan nhận xét: “Dù vậy, bầu không khí ấy nhanh chóng thay đổi. Chỉ sau 6 phút, đội tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số từ một pha phối hợp tấn công đầy sắc bén. Góc sút của Văn Vĩ không thực sự thuận lợi, nhưng hậu vệ đội tuyển Việt Nam đã đưa ra quyết định táo bạo. Thay vì thực hiện một đường chuyền vào trong, Văn Vĩ dứt điểm thẳng về góc gần và khiến thủ môn Nadeo Argawinata bất ngờ.

Đó là khoảnh khắc cho thấy sự sắc bén của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu mà họ gần như không được phép mắc sai lầm. Chỉ 8 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi nhờ công của Hai Long. Hàng phòng ngự Indonesia một lần nữa bị xuyên phá, trong khi thủ môn đội chủ nhà không thể ngăn cản bàn thua. Indonesia rơi vào tình thế khó khăn khi phải tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà gần như không tạo ra mối đe dọa thực sự”.

Xuân Son có bàn thắng thứ 2 tại ASEAN Cup 2026 và ăn mừng đầy cảm xúc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cho thấy dấu ấn chiến thuật

Một trong những điểm được Gabriel Tan đánh giá cao là khả năng tổ chức phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Sau khi dẫn trước 2 bàn, đội bóng của HLV Kim Sang-sik không chủ động đẩy trận đấu vào thế đôi công. Thay vào đó, các cầu thủ duy trì cự ly đội hình hợp lý, bịt kín những khoảng trống và khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Đây là khác biệt lớn so với trận hòa Singapore, khi đội tuyển Việt Nam không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Trước Indonesia, hiệu quả đã trở lại. Đội tuyển Việt Nam không cần kiểm soát bóng vượt trội nhưng biết chính xác khi nào cần tăng tốc và tung ra những đòn đánh quyết định. Đó cũng là lý do Gabriel Tan cho rằng nhà đương kim vô địch đã “trở lại đúng hướng”.

Khi trận đấu chỉ còn 19 phút, đội tuyển Việt Nam đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Indonesia. Hoàng Đức thực hiện pha xử lý đầy quyết đoán trước khi tung đường chuyền thuận lợi cho Xuân Son. Tiền đạo này tăng tốc, thoát xuống và dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, Xuân Son thậm chí không đá chính, nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét sau khi được tung vào sân.

Gabriel Tan kết luận: “Chiến thắng trước Indonesia không đơn thuần là 3 điểm. Nó còn cho thấy đội tuyển Việt Nam đã tìm lại sự tự tin và bản sắc cần thiết của nhà đương kim vô địch. Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A và có cơ hội lớn giành vị trí số 1 khi chỉ còn trận gặp Campuchia. Trong khi đó, Indonesia sẽ phải đối mặt Singapore ở lượt cuối trong cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ hai”.