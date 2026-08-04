Báo Hàn Quốc: ‘Việt Nam thắng hoàn hảo Indonesia, phép màu HLV Kim Sang-sik vẫn tiếp diễn’

Ở trận đấu vào tối 3.8, đội tuyển Việt Nam dù phải làm khách nhưng vẫn đánh bại Indonesia 3-0. Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son là những người đã lập công cho đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trang Nate Sports của Hàn Quốc đã cập nhật thông tin với tiêu đề: “HLV Kim Sang-sik, hoàn hảo cả về chiến thuật và thay người!... Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0”. Nate Sports đánh giá, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là màn trình diễn đầy thuyết phục của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup.

Pha phối hợp chuẩn chỉnh để Văn Vĩ mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Cú sút nâng tỷ số lên 2-0 của Hai Long

Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục trên sân Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam tấn công sắc bén, phòng ngự chắc chắn

Nate Sports phân tích: “HLV Kim Sang-sik đã giúp đội tuyển Việt Nam giải quyết hoàn hảo những vấn đề từng khiến đội gặp khó khăn ở trận đấu trước. Với cách bố trí đội hình 5-4-1, đội tuyển Việt Nam chủ động phòng ngự nhưng đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Đội tuyển Việt Nam nhanh chóng tạo khác biệt khi Văn Vĩ ghi bàn mở tỷ số từ một pha phối hợp đẹp mắt. Chưa đầy 10 phút sau, Hải Long tiếp tục tận dụng tốt tình huống phản công để nâng tỷ số lên 2-0”.

Nate Sports đặc biệt ấn tượng với khả năng chuyển đổi trạng thái của đội tuyển Việt Nam. Sau khi có bàn dẫn trước, các học trò HLV Kim Sang-sik không lùi sâu chịu trận mà tiếp tục tạo ra sức ép, khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

HLV Kim Sang-sik hài hước nói về chiếc áo trắng ‘nặng vía’ sau chiến thắng Indonesia

Nate Sports bình luận: “Indonesia dù có một số cơ hội nhưng không thể tận dụng. Những pha dứt điểm của đội chủ nhà thiếu độ chính xác và không đủ sức gây khó khăn cho thủ môn Lê Giang Patrik. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự hiệu quả đáng nể. Khi Indonesia phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau hàng thủ đội chủ nhà càng lớn và đây chính là thời điểm Việt Nam phát huy khả năng phản công. Xuân Son là người tận dụng thành công cơ hội để khép lại trận thắng ngọt ngào 3-0 cho Việt Nam”.

"Phép màu Kim Sang-sik" vẫn tiếp diễn

Không chỉ khen khả năng tổ chức chiến thuật, truyền thông Hàn Quốc còn đánh giá cao cách HLV Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự. Những sự thay đổi người được thực hiện đúng thời điểm, giúp đội tuyển Việt Nam duy trì được cường độ thi đấu và bảo đảm sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự. Ở những phút cuối, đội tuyển Việt Nam chủ động ưu tiên sự chắc chắn. Các cầu thủ tấn công cũng tích cực tham gia phòng ngự, qua đó bảo toàn thành công chiến thắng 3-0.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá rất cao chiến thuật mà HLV Kim Sang-sik sử dụng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc thậm chí dùng cụm từ “phép màu của Kim Sang-sik vẫn tiếp diễn” để mô tả màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Theo FourFourTwo, đội tuyển Việt Nam đã thắng đẹp Indonesia 3-0 nhờ sự kết hợp giữa sức tấn công mạnh mẽ và hệ thống phòng ngự chắc chắn. Chiến thắng này còn giúp Việt Nam giữ sạch lưới trận thứ ba liên tiếp và trở lại vị trí dẫn đầu bảng A.

Tờ báo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam quá sắc bén trong những pha phản công. Với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +10, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A. Indonesia đứng thứ ba với 6 điểm. Sau màn trình diễn thuyết phục trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến trận cuối vòng bảng gặp Campuchia. HLV Kim Sang-sik và các học trò đang đứng trước cơ hội lớn để khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup”.

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