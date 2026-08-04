AFC chỉ ra ‘chiến thuật vàng' giúp đội tuyển Việt Nam thắng ngoạn mục trên sân Indonesia

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy vị thế của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup khi giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Indonesia trong trận đấu diễn ra ngày 3.8. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên dẫn đầu bảng A khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận.

Theo the-AFC: “Đội tuyển Việt Nam đã tận dụng rất tốt những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Indonesia. Chỉ trong 15 phút đầu tiên, đội khách đã ghi 2 bàn, tạo nền tảng quan trọng cho chiến thắng thuyết phục trên sân Indonesia”.

Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A và có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việt Nam trừng phạt Indonesia bằng những pha phản công sắc bén

The-AFC mô tả bàn mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam: “Dù làm khách nhưng đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Hai Long có pha đột phá bên cánh trái trước khi chuyền bóng vào trung lộ cho Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ này lập tức thực hiện đường chuyền một chạm từ sát rìa vòng cấm, đưa bóng ra phía sau hàng phòng ngự Indonesia. Văn Vĩ thoát xuống đúng thời điểm, trước khi dứt điểm vào góc gần, đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata”.

The-AFC đặc biệt nhấn mạnh khả năng chuyển trạng thái nhanh của đội tuyển Việt Nam. The-AFC chỉ ra: “9 phút sau bàn mở tỷ số, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục khiến Indonesia trả giá bằng một pha phản công sắc bén. Lê Phạm Thành Long chuyền bóng từ phần sân nhà sang cánh trái cho Hai Long. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam xử lý bình tĩnh, xoay người hướng về khung thành rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt”.

HLV Kim Sang-sik hài hước nói về chiếc áo trắng ‘nặng vía’ sau chiến thắng Indonesia

The-AFC phân tích, chính hai bàn thắng đến rất nhanh khiến Indonesia gặp khó khăn trong việc tổ chức thế trận. Đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình nhưng lại không tạo ra đủ sức ép để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Việt Nam.

The-AFC cũng nhận xét: “Indonesia hiếm khi gây nguy hiểm trước hàng phòng ngự Việt Nam. Sự bế tắc của đội chủ nhà càng trở nên rõ ràng khi các phương án tấn công không thể tạo ra những cơ hội đủ nguy hiểm để thay đổi cục diện trận đấu. Đến phút 71, Nguyễn Xuân Son hoàn tất chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam, qua đó dập tắt hoàn toàn hy vọng tìm kiếm một cuộc ngược dòng của Indonesia”.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) sẽ phải quyết đấu với Singapore ở lượt đấu cuối ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chiến thắng 3-0 giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A, xếp trên Singapore nhờ hiệu số bàn thắng bại. Indonesia tụt xuống vị trí thứ ba và hiện kém hai đội dẫn đầu 1 điểm. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ bước vào trận đấu quyết định với Singapore vào ngày 7.8. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Indonesia trong cuộc đua giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ còn trận gặp Campuchia ở lượt cuối. Nếu tiếp tục giành kết quả thuận lợi, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rộng cửa tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

Ngoài việc phân tích trận đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Indonesi, the-AFC cũng cập nhật trận đấu còn lại của bảng A khi Campuchia có chiến thắng 3-0 trước Timor Lester 3-0 trên sân nhà Phnom Penh. Campuchia có 3 điểm và tiếp tục đứng thứ tư bảng A nhưng không còn cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu. Timor Leste khép lại hành trình tại giải với 0 điểm sau 4 trận.