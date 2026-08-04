Lộ tâm trạng cầu thủ Indonesia sau trận thua đậm Việt Nam, ai bị chỉ trích nặng nhất?

Đội tuyển Indonesia đã trải qua một buổi tối đáng quên khi để thua đội tuyển Việt Nam 0-3 ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026. Không chỉ thất vọng vì kết quả, nhiều tuyển thủ Indonesia còn phải đối mặt với những chỉ trích sau màn trình diễn lép vế trước nhà đương kim vô địch.

Theo nhà báo Vincentius Atmaja của Bola, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Pakansari, các cầu thủ Indonesia đều lộ rõ vẻ buồn bã. Nhiều người lặng lẽ bước về phía băng ghế dự bị trong tâm trạng nặng nề.

Trong khi đó, HLV John Herdman nhanh chóng tiến đến động viên các học trò. Ông lần lượt bắt tay, trò chuyện với các cầu thủ, trước khi có cuộc trao đổi ngắn với thủ môn Nadeo Argawinata và đội trưởng Rizky Ridho. Nội dung cuộc trò chuyện không được tiết lộ. Tuy nhiên, đây cũng là hai cầu thủ được Bola nhắc đến nhiều nhất sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Indonesia (áo đỏ) tỏ ra đầy thất vọng vì thua đậm đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thủ thành Nadeo, trung vệ Rizky Ridho thành tâm điểm

Hàng thủ Indonesia đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn khi liên tục bị các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khai thác. Nadeo Argawinata phải vào lưới nhặt bóng 3 lần, trong khi Rizky Ridho cũng không có màn thể hiện tốt ở vị trí trung vệ. Đáng chú ý, Indonesia nhận hai bàn thua trong hiệp 1 trước khi Nguyễn Xuân Son ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam ở hiệp 2.

Theo nhà báo Vincentius Atmaja, thất bại nặng nề ngay trên sân nhà khiến Nadeo và Rizky Ridho chịu nhiều sự chú ý. Trong đó, vị trí thủ môn của Nadeo đặc biệt được quan tâm khi anh phải nhận tới 3 bàn thua trong một trận đấu mà Indonesia gần như không thể tạo ra màn đáp trả đủ sức nặng.

Nhà báo Vincentius Atmaja nhận xét: “Dẫu vậy, thất bại của Indonesia không thể quy hoàn toàn cho một cá nhân. Hàng phòng ngự đội chủ nhà đã gặp nhiều vấn đề trong việc chống lại các tình huống chuyển trạng thái nhanh và những pha tấn công trực diện của đội tuyển Việt Nam”.

Đáng chú ý, theo nhà báo Vincentius Atmajam, sau trận đấu hai đội cũng để lại sự tương phản rõ rệt về mặt cảm xúc. Trong khi các tuyển thủ Indonesia thất vọng trở về khu vực kỹ thuật, đội tuyển Việt Nam lại ăn mừng đầy phấn khích ngay trên sân Pakansari. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò còn chụp ảnh tập thể giữa sân để lưu lại chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Tiền vệ Thom Haye sau đó cũng được ghi nhận bắt tay HLV Kim Sang-sik khi đi ngang qua khu vực của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam vui vẻ ăn mừng chiến thắng, trái ngược với cảm xúc của các cầu thủ Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Indonesia đứng trước trận đấu sinh tử

Thất bại trước đội tuyển Việt Nam khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 7 điểm, bằng với đội xếp thứ 2 là Singapore. Vì thế, nhà báo Vincentius Atmaja nhấn mạnh Indonesia buộc phải thắng Singapore ở lượt trận cuối nếu muốn tự quyết cơ hội giành vé vào bán kết. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa sống còn với thầy trò HLV John Herdman.

Nhà báo Vincentius Atmaja phân tích: “Sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Việt Nam, Indonesia cần nhanh chóng đứng dậy. HLV John Herdman cũng sẽ phải giải bài toán tâm lý cho các học trò, đặc biệt sau khi những sai sót ở hàng phòng ngự khiến đội nhà nhận thất bại nặng nề. Trước mắt Indonesia chỉ còn một lựa chọn: đánh bại Singapore. Nếu không, thất bại 0-3 trước Việt Nam nhiều khả năng sẽ trở thành dấu chấm hết cho hành trình ASEAN Cup 2026”.

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