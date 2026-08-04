Đội trưởng Indonesia thừa nhận xứng đáng thua Việt Nam, Hoàng Hên đặc biệt khiêm tốn

Đội tuyển Việt Nam đã tạo dấu ấn đậm nét tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Indonesia 3-0 ở lượt trận thứ tư bảng A diễn ra tối 3.8 trên sân Pakansari (Bogor). Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son lần lượt lập công, giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng thuyết phục. Không chỉ gây ấn tượng bằng tỷ số cách biệt, đội tuyển Việt Nam còn khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng chiến thắng

Sau tiếng còi mãn cuộc, những trụ cột của đội tuyển Indonesia cũng thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Thom Haye, nhạc trưởng của đội tuyển Indonesia không tìm cách bào chữa cho thất bại. Anh thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong cả hai hiệp và hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm.

Thom Haye chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã chơi tốt cả trong hiệp một và hiệp hai. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng".

Các cầu thủ Indonesia cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi hay hơn trong cả 2 hiệp đấu và xứng đáng có 3 điểm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thủ môn Nadeo Argawinata cũng thừa nhận màn trình diễn của Indonesia chưa đạt yêu cầu. Người gác đền 29 tuổi cho rằng toàn đội phải cùng chịu trách nhiệm về kết quả đáng thất vọng này.

Nadeo bày tỏ: "Thành thật mà nói, chúng tôi đã không chơi tốt hôm nay. Đây là bài học để chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo".

Thủ môn Indonesia đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ở lại cổ vũ đội nhà dù kết quả không như mong đợi. Nadeo khẳng định Indonesia sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng đến trận đấu cuối cùng gặp Singapore.

Hoàng Hên tự hào sau chiến thắng Indonesia

Trong khi đó, sau trận đấu, ký giả tờ Bola của Indonesia đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Đỗ Hoàng Hên. Khi được hỏi về trận đấu, anh lại có những chia sẻ khá bất ngờ sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tạo nên chiến thắng đậm trên sân Indonesia. Tiền vệ này không đánh giá thấp đối thủ dù Indonesia nhận thất bại 0-3. Ngược lại, Hoàng Hên cho rằng đội chủ nhà vẫn là một tập thể có chất lượng và đội tuyển Việt Nam đã phải trải qua một trận đấu không dễ dàng.

Hoàng Hên chia sẻ: "Đội tuyển Indonesia là tập thể rất tốt. Đây là một trận đấu khó khăn. Indonesia cũng chơi tốt. Tôi rất vui khi giành được ba điểm quan trọng từ trận đấu này".

Tiền vệ số 10 của của đội tuyển Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi tôn trọng Indonesia, nhưng cũng tin tưởng vào bản thân mình. Đội của chúng tôi rất mạnh, có một đội hình tốt. Tôi rất vui với chiến thắng này”.

Hoàng Hên được báo Indonesia phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc. Anh bày tỏ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chiến thắng 3-0 giúp đội tuyển Việt Nam có 7 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng A. Với lợi thế hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng và tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Ở chiều ngược lại, Indonesia rơi vào tình thế khó khăn và buộc phải hướng đến trận đấu cuối cùng với Singapore. Nhiệm vụ của thầy trò HLV John Herdman không chỉ là giành chiến thắng mà còn phải nhanh chóng vực dậy tinh thần nhằm nuôi hy vọng đi tiếp.