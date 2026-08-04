Muốn xem đội tuyển Việt Nam thắng đẹp Campuchia tại Mỹ Đình: Mua vé ở đâu, giá bao nhiêu?

Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ tư (3.8) giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng điểm số với Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3).

Trong khi đó, Indonesia đứng thứ ba với 6 điểm. Ở lượt trận cuối, Indonesia sẽ đối đầu Singapore (đội xếp thứ 2, có 7 điểm), còn đội tuyển Việt Nam tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình. Hai trận đấu đều diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.8.

Đội tuyển Việt Nam có sự tự tin lớn khi đánh bại Indonesia 3-0 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau những gì đã thể hiện trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế rất lớn để giành vé vào bán kết. Nếu đánh bại Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tự quyết ngôi đầu bảng A. Ngay cả trong trường hợp Singapore thắng Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn có lợi thế đáng kể nhờ hiệu số +10, trong khi Singapore hiện chỉ là +3. Vì vậy, nếu giành thêm 3 điểm trước Campuchia, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1.

Trận đấu với Campuchia vì thế được chờ đợi sẽ là màn khép lại vòng bảng trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, đồng thời mở ra hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

VFF bán vé đội tuyển Việt Nam - Campuchia ngày nào?

Để phục vụ người hâm mộ, VFF đã thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp trận đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Vé được phát hành trong 3 ngày 5, 6 và 7.8 tại quầy vé đặt ở cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Cụ thể, trong ngày 5 và 6.8, vé được bán vào buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 45 đến 16 giờ 30. Ngày 7.8, người hâm mộ có thể mua vé từ 9 giờ đến 11 giờ 30 và từ 15 giờ đến 20 giờ.

VFF công bố 4 mệnh giá vé gồm 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng/vé.

Kế hoạch bán vé được VFF công bố ẢNH: VFF

Ban tổ chức lưu ý việc phát hành vé có thể kết thúc sớm nếu vé được bán hết. Tùy tình hình thực tế, kế hoạch và phương thức bán vé cũng có thể được điều chỉnh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn. VFF đồng thời đề nghị người hâm mộ khi đến sân tuân thủ các quy định, không mang vật dụng nguy hiểm hoặc chất cấm vào khu vực thi đấu, đồng thời cổ vũ với tinh thần “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng”.