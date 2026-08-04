Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển Việt Nam - Campuchia trên sân Mỹ Đình, xác định các kênh phát

Trận Việt Nam - Campuchia diễn ra lúc mấy giờ, phát trên kênh nào?
Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia ngay trên sân Pakansari, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng điểm số với Singapore nhưng tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3). Trong khi đó, Indonesia tụt xuống vị trí thứ ba với 6 điểm và buộc phải đánh bại Singapore ở lượt đấu cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
Vì vậy, màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia trên sân Mỹ Đình không chỉ là trận đấu cuối vòng bảng mà còn có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc. Chỉ cần giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ tự quyết tấm vé vào bán kết và có nhiều cơ hội kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.
Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các nền tảng và kênh phát sóng gồm VTV6, VTV7, VTVgo, FPT Play và TV360.
Đây cũng là lần trở lại sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn đầy thuyết phục trước Indonesia. Chiến thắng 3-0 trên sân khách không chỉ giúp đội tuyển chiếm lại ngôi đầu bảng mà còn tạo lợi thế lớn trước lượt đấu cuối.
3 điểm nhấn làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia
Đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết
Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Pakansari không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm mà còn cho thấy tập thể của HLV Kim Sang-sik đang đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm. Trước một Indonesia có lợi thế sân nhà và buộc phải thắng, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, triển khai đúng đấu pháp và gần như vô hiệu hóa mọi điểm mạnh của đối thủ.
Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Hoàng Đức tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng trong khâu tổ chức lối chơi, còn Lê Phạm Thành Long mang đến sự chắc chắn với những pha đánh chặn, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam không cần cầm bóng quá nhiều nhưng vẫn làm chủ nhịp độ trận đấu, đồng thời liên tục tạo ra những pha chuyển trạng thái tốc độ khiến hàng thủ Indonesia rơi vào thế bị động.
Bên cạnh dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, nhiều cá nhân cũng biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Văn Vĩ mở tỷ số từ rất sớm, Hai Long tiếp tục thể hiện phong độ cao với bàn thắng nhân đôi cách biệt, còn Xuân Son ghi bàn chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, khẳng định chiều sâu lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Ở phía dưới, thủ môn Lê Giang Patrik cùng hàng phòng ngự chơi tập trung, giữ sạch lưới trước sức ép của đội chủ nhà.
Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng Singapore nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Điều đó cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Chỉ cần đánh bại Campuchia trên sân Mỹ Đình ở lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng và nhiều khả năng giữ luôn ngôi đầu, tạo lợi thế về tâm lý ở bán kết ASEAN Cup 2026.
Bình luận (0)