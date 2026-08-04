Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển Việt Nam - Campuchia trên sân Mỹ Đình, xác định các kênh phát

Trận Việt Nam - Campuchia diễn ra lúc mấy giờ, phát trên kênh nào?

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia ngay trên sân Pakansari, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng điểm số với Singapore nhưng tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3). Trong khi đó, Indonesia tụt xuống vị trí thứ ba với 6 điểm và buộc phải đánh bại Singapore ở lượt đấu cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam

Vì vậy, màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia trên sân Mỹ Đình không chỉ là trận đấu cuối vòng bảng mà còn có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc. Chỉ cần giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ tự quyết tấm vé vào bán kết và có nhiều cơ hội kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các nền tảng và kênh phát sóng gồm VTV6, VTV7, VTVgo, FPT Play và TV360.

Đây cũng là lần trở lại sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn đầy thuyết phục trước Indonesia. Chiến thắng 3-0 trên sân khách không chỉ giúp đội tuyển chiếm lại ngôi đầu bảng mà còn tạo lợi thế lớn trước lượt đấu cuối.

3 điểm nhấn làm nên chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia

Đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Pakansari không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm mà còn cho thấy tập thể của HLV Kim Sang-sik đang đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm. Trước một Indonesia có lợi thế sân nhà và buộc phải thắng, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, triển khai đúng đấu pháp và gần như vô hiệu hóa mọi điểm mạnh của đối thủ.