Đóa hoa nở muộn mang tên Văn Vĩ

Niềm tin được đền đáp

Trước đội bóng có sức tấn công mạnh như Indonesia, HLV Kim Sang-sik đã phải điều chỉnh chiến thuật lẫn nhân sự. Ông thực hiện một loạt thay đổi khi cho những nhân tố quan trọng như Hoàng Hên, Quang Hải, Xuân Son… ngồi dự bị. Ý đồ của nhà cầm quân người Hàn Quốc là pressing mạnh mẽ và sẵn sàng tổ chức phản công ngay khi có cơ hội. Khi đó, Văn Hậu rất có thể được trả về vị trí hậu vệ trái sở trường để có thể ngăn chặn những pha tạt sớm của Indonesia nhờ khả năng tranh chấp tay đôi, đeo bám ấn tượng.

Pha phối hợp chuẩn chỉnh để Văn Vĩ mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Văn Vĩ chỉ mới bắt đầu được ra sân nhiều hơn cho đội tuyển VN trong 2 năm gần đây ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin Văn Vĩ, bất chấp anh vừa có một trận đấu tương đối nhạt nhòa trước Singapore. Và niềm tin đó được đền đáp. Ngay phút thứ 6, anh và các đồng đội tổ chức pressing ngay trên 1/3 sân đối phương. Bóng được đoạt thành công và đội tuyển VN phối hợp mạch lạc. Cuối cùng, Hoàng Đức thả bóng thông minh cho Văn Vĩ băng xuống. Ở góc rất hẹp, thủ môn Nadeo đổ người để bắt bài đường căng ngang nhưng hậu vệ CLB Nam Định đã tinh quái sút thẳng, mở tỷ số cho đội tuyển VN. Bàn thắng này thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ 28 tuổi này: tốc độ, nhạy bén và khả năng "đánh hơi" bàn thắng hiếm thấy đối với một người chuyên phòng ngự. Không phải ngẫu nhiên mà anh đã ghi đến 6 bàn thắng sau 15 trận khoác áo đội tuyển VN.

Thời của Văn Vĩ

Ít ai biết rằng con đường đến với thành công hôm nay của Văn Vĩ không hề bằng phẳng. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Hà Nội, nhưng không thể cạnh tranh nổi vị trí hậu vệ trái với đàn em Đoàn Văn Hậu, trụ cột không thể thay thế của đội bóng thủ đô suốt nhiều năm. Không có đất diễn, Văn Vĩ buộc phải rời đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên và đã đầu quân cho CLB Hà Tĩnh. Khi Văn Hậu rời CLB Hà Nội, Văn Vĩ mới trở lại đội bóng áo tím, dần chơi thăng hoa hơn hẳn, thể hiện rõ phẩm chất tốc độ và nhạy bén vốn có.

Màn trình diễn ấn tượng ấy giúp Văn Vĩ lọt vào mắt xanh của CLB Nam Định, đội bóng giàu tham vọng bậc nhất V-League những năm gần đây. Kể từ khi chuyển đến sân Thiên Trường, Văn Vĩ mới thực sự bùng nổ, từng bước khẳng định vị thế một trong những hậu vệ trái hàng đầu VN, thậm chí không ngoa khi nói anh xứng đáng là số 1 ở vị trí này vào thời điểm hiện tại. Hành trình từ một cầu thủ trẻ phải rời CLB gốc vì thiếu đất diễn, đến việc trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình đội tuyển VN là minh chứng rõ nét cho sự kiên trì và bền bỉ của Văn Vĩ. Đóa hoa nở muộn ấy, sau tất cả, hoàn toàn xứng đáng được tỏa sáng rực rỡ trên những sân khấu lớn như ASEAN Cup 2026.