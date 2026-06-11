BigBang tổ chức concert tại Hà Nội

Nhóm nhạc BigBang đã công bố lịch trình World Tour 2026 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong poster được công bố, chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm sẽ dừng chân tại thủ đô Hà Nội. Cụ thể, BigBang sẽ tổ chức hai đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25.10.

Hà Nội là một trong những điểm đến thuộc giai đoạn đầu tiên của chuyến lưu diễn toàn cầu này. World Tour 2026 của nhóm sẽ khởi động bằng các đêm nhạc tại thành phố Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 8, trước khi di chuyển qua gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh Việt Nam, chặng đầu của tour diễn còn đi qua nhiều thành phố lớn trên thế giới như Oakland, East Rutherford, Paris, London, Đài Bắc, Singapore, Sydney, Bangkok, Hồng Kông, Tokyo, Osaka, Kuala Lumpur và Jakarta.

Đại diện công ty quản lý YG Entertainment chia sẻ với Rolling Stone hệ thống sân khấu lần này được đầu tư quy mô lớn nhằm tái hiện các chặng đường quá khứ, hiện tại và tương lai của nhóm. Ngoài ra, thủ lĩnh G-Dragon xác nhận BigBang đang hoàn thiện album mới để phát hành trước khi tour diễn bắt đầu. Hiện tại, ban tổ chức chưa công bố thông tin cụ thể về giá vé và thời gian mở bán.

Đội hình 3 thành viên của BIGBANG tái hợp bùng nổ tại Coachella 2026, mở đường cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập ẢNH: AFP

BigBang ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment với đội hình 5 thành viên bao gồm Seungri, G-Dragon, Taeyang, T.O.P và Daesung. Nhóm nhanh chóng vươn lên ngôi vị "ông hoàng K-pop" nhờ phong cách âm nhạc hip-hop, R&B đặc trưng cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất âm nhạc. Hàng loạt bản hit như Lies, Haru Haru, Last Farewell hay album MADE (2015) đưa tên tuổi của nhóm ra quốc tế, trong đó có thị trường Mỹ. Vào năm 2020, BigBang từng được khán giả quốc tế bình chọn là nghệ sĩ K-pop vĩ đại nhất thập niên 2010 - 2019.

Tuy nhiên, mô hình hoạt động của nhóm có sự thay đổi lớn sau cột mốc nhập ngũ năm 2018. Sản phẩm âm nhạc cuối cùng có đủ 5 thành viên là ca khúc Flower Road. Đến tháng 8.2021, thành viên Seungri chính thức rời nhóm và ngừng hoạt động giải trí do án phạt tù 3 năm. Năm 2023, thành viên T.O.P cũng xác nhận kết thúc hợp đồng và rời đội hình.

Chuyến lưu diễn thế giới năm 2026 dự kiến sẽ được vận hành bởi bộ ba thành viên còn lại là G-Dragon, Taeyang và Daesung. Đội hình này vừa có màn tái hợp trên sân khấu lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ) vào tháng 4 vừa qua trước sự chứng kiến của hơn 80.000 khán giả, mở đường cho chuỗi hoạt động kỷ niệm hai thập niên ca hát.

Việt Nam trở thành điểm đến mới của các chuyến lưu diễn toàn cầu

Sự kiện BigBang mang tour diễn thế giới đến Mỹ Đình tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của thị trường Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Trong những năm gần đây, hàng loạt ngôi sao quốc tế và các nhóm nhạc đã lựa chọn Việt Nam làm điểm dừng chân chính thức cho các chuyến lưu diễn cá nhân thay vì chỉ tham gia các đại nhạc hội phối hợp.

Điển hình vào năm 2023, nhóm nhạc nữ Blackpink đã tổ chức thành công hai đêm concert thuộc World Tour Born Pink tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút hơn 60.000 người hâm mộ và mang về doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Nhiều tên tuổi gạo cội như Super Junior hay Kim Jaejoong cũng liên tục chọn Việt Nam làm điểm đến.

Hàng loạt ngôi sao quốc tế liên tục chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cho các chuyến lưu diễn ẢNH: 8WONDER

Mới nhất, vào tháng 11.2025, trưởng nhóm G-Dragon đã tổ chức hai đêm diễn solo thuộc tour diễn Ubermensch tại Hà Nội. Sự kiện này ghi nhận sức hút khổng lồ khi gần 100.000 khán giả tham dự và nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy vé. Việc liên tục đón nhận các chuyến lưu diễn quy mô lớn cho thấy người hâm mộ Việt Nam có năng lực tài chính tốt và sẵn sàng chi trả cho các nhu cầu giải trí. Đồng thời đưa Việt Nam bước vào nhóm các thị trường giải trí sôi động của khu vực Đông Nam Á.