Văn hóa

Seungri nhóm Big Bang bị nghi có liên quan đến đường dây lừa đảo tại Campuchia

Tuấn Duy
16/10/2025 14:10 GMT+7

Theo 'Chosun Biz', Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang - đang bị tình nghi có quan hệ mật thiết với một tập đoàn tội phạm Campuchia.

Ngày 15.10, tờ Chosun Biz cho biết chính phủ Anh và Mỹ đang điều tra một công ty chuyên thực hiện các âm mưu lừa đảo trên toàn thế giới thông qua các hoạt động tại Campuchia và nhiều nước Đông Nam Á khác. Đáng nói, công ty này có liên quan đến Seungri (34 tuổi, tên thật là Lee Seung-hyun), cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng Big Bang.

Seungri nhóm Big Bang bị nghi có liên quan đến đường dây lừa đảo tại Campuchia - Ảnh 1.

Seungri bị nghi có liên quan đến đường dây lừa đảo khi trình diễn cho doanh nghiệp có logo ở sau backdrop

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công ty nói trên là Prince Group, do Chen Zhi làm chủ tịch. Báo cáo chi tiết cho biết doanh nghiệp này có liên quan đến việc xây dựng và vận hành các khu phức hợp được sử dụng làm sòng bạc và "trung tâm lừa đảo".

Dựa trên điều này, Bộ Tài chính Mỹ đã gắn nhãn Prince Group là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và áp đặt 146 lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi và tập đoàn này. Bộ Tư pháp Mỹ cũng truy tố Chen Zhi với các tội danh bao gồm gian lận tài chính trực tuyến và rửa tiền. Nếu bị kết án, người này có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Chính phủ Anh cho biết các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á (bao gồm Campuchia và Myanmar) thường dùng quảng cáo tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ người nước ngoài vào các sòng bạc đã đóng cửa hoặc các cơ sở đặc biệt, sau đó ép buộc họ thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa, tra tấn. 

Vì Seungri đã nhiều lần bị phát hiện ở Campuchia nên những cáo buộc liên quan đến Tập đoàn Prince được cho là có liên quan đến nam nghệ sĩ. Đầu năm ngoái, Seungri đã biểu diễn tại một câu lạc bộ ở Campuchia với dòng chữ "Prince Brewing" và "Prince Holdings" ở backdrop. Trong đó "Prince Brewing" được biết đến là một thương hiệu thuộc Tập đoàn Prince Holdings.

Phát ngôn của nam nghệ sĩ khi ấy cũng được chú ý trở lại: "Khi tôi nói với người quen rằng mình sẽ đến Campuchia, họ liền hỏi rằng liệu có nguy hiểm không và tại sao tôi lại đến đó. Nhìn đây và câm miệng lại. Hãy đến để xem Campuchia là một đất nước như thế nào. Với tôi, đây là đất nước tuyệt vời nhất châu Á". 

Khám phá thêm chủ đề

seungri Big Bang Cáo buộc lừa đảo Tình nghi
