Kinh tế Chính sách - Phát triển

Kiến nghị vẫn linh hoạt bay châu Á giai đoạn đầu khai thác Long Thành

Hà Mai
Hà Mai
16/10/2025 06:24 GMT+7

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) vừa gửi văn bản tới Bộ Xây dựng, Cục Hàng không cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị phương án khai thác của các hãng hàng không tại sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Trong văn bản, Vietnam Airlines bày tỏ hoàn toàn nhất trí với phương án Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng phương án phân chia khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ giữ nguyên như trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Vietnam Airlines kiến nghị vẫn linh hoạt bay châu Á giai đoạn đầu khai thác Long Thành- Ảnh 1.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 6.2026

ẢNH: LÊ LÂM

Theo phương án này, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa; sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực máy bay của hãng cũng như của các hãng hàng không Việt Nam khác đang gặp nhiều khó khăn do nhà sản xuất triệu hồi động cơ Pratt & Whitney trên máy bay Airbus A321 và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng máy bay, Vietnam Airlines cho rằng việc chuyển ngay, toàn bộ khai thác các chuyến bay có độ dài trên 1.000 km sang sân bay Long Thành sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch khai thác của Vietnam Airlines. Hãng dự kiến phải phát sinh thêm khoảng 5 máy bay thân hẹp chỉ để duy trì lịch bay như hiện tại.

Do đó, Hãng hàng không quốc gia kiến nghị trong giai đoạn đầu khai thác, Bộ Xây dựng cho phép hãng này và các hãng hàng không trong nước được chủ động linh hoạt kế hoạch khai thác để đảm bảo nguồn lực và cung ứng tải thị trường cũng như đảm bảo nối chuyến. Qua đó, đảm bảo duy trì mục tiêu đưa TP.HCM thành hub của khu vực.

"Việc linh hoạt khai thác dựa trên nguyên tắc: nhóm đường bay tầm xa (xuyên lục địa - châu Mỹ, Âu, Úc) sẽ chuyển ngay sang sân bay Long Thành; nhóm đường bay trong khu vực châu Á thì linh hoạt và có lộ trình để dần chuyển sang sân bay Long Thành theo đúng quy hoạch. Phương án đề xuất của hãng nhằm đảm bảo khai thác sân bay Long Thành theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước về việc phát triển Long Thành thành trung tâm trung chuyển của khu vực, đồng thời đảm bảo hài hòa hiệu quả cả hai sân bay, lợi ích của các hãng hàng không của Việt Nam" - lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định.

