Coachella 2026: BlackPink tương tác thoải mái với G-Dragon, ngoại trừ Jennie

Nguyễn Quang Hải
15/04/2026 16:40 GMT+7

Dù không biểu diễn, BlackPink vẫn trở thành tâm điểm tại Coachella 2026 khi xuất hiện với tư cách khách mời. Tuy nhiên, sự khác biệt trong tương tác giữa các thành viên và G-Dragon, đặc biệt là sự 'vắng mặt' bất thường của Jennie, đã làm dấy lên nhiều suy đoán từ công chúng, Kizoom đưa tin ngày 14.4.

Tại Coachella 2026, các thành viên BlackPink gồm Rosé, Lisa và Jennie đều được bắt gặp tham dự sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh. Dù không góp mặt trên sân khấu, sự xuất hiện của nhóm vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Rosé và Lisa hòa mình vào không khí lễ hội tại Coachella 2026 cùng G-Dragon trong màn biểu diễn của Justin Bieber

Mối quan hệ trong quá khứ bị 'đào lại'

Không chỉ đơn thuần là sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu Kpop, điều khiến khán giả chú ý chính là cách các thành viên tương tác với G-Dragon - nghệ sĩ đàn anh cùng công ty quản lý cũ YG.

Trong phần biểu diễn trên sân khấu chính của Justin Bieber, Rosé và Lisa được nhìn thấy hòa mình vào không khí sôi động cùng G-Dragon, thoải mái tận hưởng âm nhạc giữa đám đông. Trong khi đó, Jennie cũng có mặt tại buổi diễn và chia sẻ một số khoảnh khắc trên Instagram cá nhân. Tuy nhiên, cô đứng ở khu vực hoàn toàn khác, không xuất hiện trong bất kỳ khung hình hay tương tác nào với G-Dragon hoặc các thành viên còn lại.

Jennie chia sẻ loạt khoảnh khắc tại Coachella 2026 trên trang cá nhân. Cô cũng theo dõi phần biểu diễn của Justin Bieber, nhưng không xuất hiện cùng BlackPink hay G-Dragon

Sự đối lập này càng rõ rệt hơn trong phần trình diễn của BigBang tại sân khấu Outdoor Theatre. Rosé và Lisa tiếp tục xuất hiện ở khu vực gần sân khấu, nhiệt tình cổ vũ đàn anh. Trái lại, Jennie hoàn toàn không xuất hiện, khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Rosé và Lisa cổ vũ nhiệt tình cho đàn anh Big Bang mà không có sự góp mặt của Jennie

Với mối quan hệ thân thiết lâu năm giữa BlackPink và Big Bang khi còn trực thuộc YG Entertainment, việc các thành viên tương tác là điều thường thấy. Tuy nhiên, việc Jennie liên tục biến mất trong những khoảnh khắc có G-Dragon đã làm dấy lên nghi vấn về việc cả hai đang cố tình né tránh nhau.

Thực tế, những suy đoán này không phải không có cơ sở khi mối quan hệ giữa Jennie và G-Dragon từng được nhắc đến nhiều trong quá khứ.

Jennie từng xuất hiện trong MV That XX của G-Dragon vào năm 2012 khi còn là thực tập sinh, sau đó tiếp tục hợp tác trong ca khúc Black. Sự kết hợp ăn ý giúp cô được chú ý và thường được ví như "phiên bản nữ" của G-Dragon trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Đến năm 2021, Dispatch đưa tin cả hai đã hẹn hò khoảng 1 năm, với nhiều bằng chứng về việc gặp gỡ tại nhà riêng. Dù phía YG Entertainment không xác nhận, thái độ trung lập của công ty khiến nhiều người cho rằng đây là sự "thừa nhận ngầm".

Năm 2021, cư dân mạng dậy sóng trước tin đồn hẹn hò giữa Jennie và G-Dragon

Từ giữa năm 2022, nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ này đã kết thúc, bao gồm những thay đổi trong hoạt động cá nhân và sự xuất hiện của các tin đồn hẹn hò mới.

Kể từ đó, Jennie và G-Dragon gần như không có bất kỳ tương tác công khai nào. Tại các sự kiện lớn từ năm 2025 đến 2026, bao gồm Coachella, việc cả hai dường như tránh xuất hiện cùng nhau càng củng cố suy đoán về một mối quan hệ yêu đương đã khép lại.

Từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối, đến tin đồn tình cảm và giờ là khoảng cách rõ rệt, chuyện tình giữa G-Dragon và Jennie dường như đã trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Tại Coachella 2026, những chi tiết nhỏ nhưng đáng chú ý tiếp tục khiến công chúng đặt câu hỏi, dù người trong cuộc vẫn giữ im lặng.

Rosé bị 'ném đá' khi tuyên bố BlackPink chăm chỉ hơn các nhóm khác

Jisoo (BlackPink) 'chơi lớn', tặng túi Dior cho nhân viên

