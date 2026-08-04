Sự kiên nhẫn của HLV Kim Sang-sik với Nguyễn Đình Bắc

Cơ hội quý giá

Đình Bắc đã từng tỏa sáng ở lượt trận mở màn với cú hat-trick vào lưới Timor Leste, nhưng sau đó lại lại chơi nhạt nhòa trong trận hòa không bàn thắng trước Singapore. Ở trận đó, HLV Kim Sang-sik đã phải đưa ra quyết định khó khăn khi rút anh rời sân ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, bước vào cuộc đối đầu mang tính chất đặc biệt quan trọng với một Indonesia được đánh giá mạnh hơn, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn điền tên Đình Bắc vào đội hình xuất phát.

Đây không chỉ đơn thuần là một quyết định chiến thuật mà còn khắc họa rõ nét nghệ thuật dùng người tinh tế của ông Kim. Ông hiểu thấu đáo rằng một cầu thủ trẻ như Đình Bắc hơn lúc nào hết luôn cần nhiều cơ hội và cần được động viên đúng lúc. Việc trao trọn niềm tin cho Đình Bắc ở một trận cầu sinh tử chẳng khác nào một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, thôi thúc tiền đạo này phải nỗ lực gấp bội.

HLV Kim Sang-sik từ trước đến nay vẫn có cách dùng người rất tinh tế ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cần lấy lại sự tự tin

HLV Kim Sang-sik ý thức được tầm quan trọng của Đình Bắc và biết rằng việc lấy lại sự tự tin cho chân sút sinh năm 2004 là điều rất quan trọng đối với chặng đường dài phía trước của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Đáp lại sự tin tưởng, Đình Bắc đã trở lại mạnh mẽ, vượt qua rào cản tâm lý để đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội. Dù chưa phải là một màn trình diễn tốt nhất, nhưng những bước chạy năng nổ tại Bogor chính là bước đệm hoàn hảo để tiền đạo gốc Nghệ An duy trì trạng thái và không đánh mất đi sự sắc bén vốn có.

Nhìn nhận về cậu học trò, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự tự hào: "Sau trận gặp Singapore, tôi cũng có nhiều suy nghĩ khi phải thay Đình Bắc sớm trong hiệp một. Tuy nhiên, khi gặp Indonesia, cậu ấy đã vượt qua áp lực về tâm lý và có một màn trình diễn rất tốt. Tôi muốn dành lời khen cho Đình Bắc".

Đình Bắc được đá trọn 90 phút ở trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sự trưởng thành của Đình Bắc không chỉ thể hiện qua những pha xử lý bóng trên sân mà còn bộc lộ rõ qua cách anh đối diện với áp lực dư luận. Ngay sau chiến thắng vang dội trước Indonesia, tiền đạo sinh năm 2004 đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Bóng đá mà... Hôm trước vừa hòa hôm nay thắng là chuyện bình thường!".

Dòng trạng thái ngắn gọn phần nào cho thấy Đình Bắc đã chững chạc hơn rất nhiều. Anh không để bản thân bị cuốn theo bất cứ hướng nào, kể cả tích cực lẫn tích cực, mà chọn cách nhìn nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng.